7 REGLAS PARA COMPRAR SU USADO

Atrás está quedando el miedo y la complejidad para adquirir un carro de segunda mano, cada vez son más las opciones en el mercado. Sin embargo, ante la creciente oferta, es necesario atender algunas recomendaciones y tomarse el tiempo suficiente para elegir el vehículo apropiado.



- En 2016 se reportaron 782.381 traspasos



- En materia de automóviles particulares, por cada carro nuevo que se vende en el país, se realizan 3.3 traspasos de autos usados.



1. Latonería y Pintura

​

Revise si el color y brillo de las latas es parejo, de lo contrario puede significar que no ha recibido un buen tratamiento. Deslice sus manos por las superficies y deben estar totalmente lisas, sin arrugas o asperezas, si las tiene es porque el carro fue mal reparado y lo mejor es buscar otra opción en el mercado.



2. Examine el motor



El sonido del motor debe ser suave y parejo, de lo contrario, este puede presentar complicaciones serias.



Asegúrese que el motor haya sido protegido con aceite Mobil1™, revisando el recordatorio con la fecha del último cambio de aceite o consulte a su mecánico de confianza. Usar Mobil 1™ favorece el ahorro de gasolina y beneficia su óptimo desempeño.



3. Identifique malos arreglos



Chequee la tornillería de la tapa de las válvulas y que la cabeza del motor no esté doblada o tenga desgastes exagerados. Revisar pernos, tuercas, sonidos y el resto de partes del vehículo, le pueden evitar costosas reparaciones.



4. Verifique goteras



Un truco para encontrar fugas es ubicar un cartón o periódico debajo del vehículo por un rato y revisar que no tiene manchas.



5. Solicite documentos en regla



Verifique que la documentación esté al día, los pagos de impuestos y demás obligaciones contraídas según el caso.



- Tarjeta de propiedad original

- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT

- Revisión Técnico-mecánica (para autos con más de seis años de uso).

- Copia de recibos de pago correspondientes a impuestos de matrícula

-Certificado de tradición original expedido por la oficina de Tránsito correspondiente.



6. Confirme el kilometraje



Un carro que permanece en una ciudad como Bogotá recorre una cifra cercana a los 20 mil kilómetros en un año. Si la multiplicación da un resultado mayor al promedio, seguramente las piezas tienen un desgaste mayor, lo que puede indicar que deberá invertir pronto en reparaciones y repuestos.



7. Pruebe el carro



Solicite una prueba de manejo del vehículo y haga lo siguiente:



- Deje que el dueño conduzca primero por un tiempo y luego usted tome el volante.

- Durante la prueba, apague el radio para detectar ruidos extraños.

- Analice la suavidad de la caja de cambios y el estado del embrague.

- Verifique la precisión de la dirección.

- Analice el humo expulsado por el exosto.

- Pruebe el vehículo a lo largo de diversos tipos de terreno.



NUNCA DEBE OLVIDAR



El alma del vehículo está en el motor y aunque su carro sea usado, para usted será como nuevo y mantenerlo así dependerá de su correcto funcionamiento, por eso al motor de su usado pongale Mobil 1™.



El lubricante sintético de Mobil 1™ es uno de los más confiables y reconocidos en el mundo, especialmente cuando se habla de productos superiores y tecnológicamente avanzados para conductores que desean lo último para su motor.



Conozca más sobre los beneficios del Aceite Mobil 1™ aquí.