Agenda de actividades a motor

Se corren ‘Las 3 Horas’

Este domingo en el Autódromo de Tocancipá se realiza la tercera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo –CNA– Havoline – Motor – Tortugas, a partir de la una de la tarde.



Esta competencia de 3 horas de duración, es considerada la segunda en importancia de la temporada, después de las 6 Horas de Bogotá que se disputarán el 1 de diciembre y con la que se clausura el campeonato 2018.



Según su organizador, el Club Los Tortugas, con el apoyo de Autódromos S.A. y Fedeautos, esta fecha se correrá por el circuito de 2.725 metros de longitud, y los equipos divididos en los habituales grupos (Prototipos y Superturismos), tendrán que realizar cambio de piloto obligatorio como lo exige el Reglamento Deportivo Nacional –RDN-.



Según la programación de esta jornada deportiva, el CNA clasificará por grupos a partir de las 9:40 de la mañana. Primero lo hará Superturismos y a las 10 a.m. será el turno para los Prototipos.



Como complemento se tiene prevista a partir de las 10:30 de la mañana una competencia de una hora duración con pilotos y autos de la categoría Nissan March, perteneciente al campeonato La Monomarca.



Por su parte el campeonato de fomento Autos de Calle, en sus divisiones aspirados y turbos, estarán en competencia desde las nueve de la mañana.



Disputadas dos fechas, en la clasificación general de Prototipos, aparece en el primer lugar el Salamandra No.73 de los hermanos Méndez, seguidos por el Radical No. 03 de Ignacio Ruiz y Felipe Merjech, y el también Radical No. 29 de Daniel Fernández.



En Gran Turismo el liderato es para el Mazda No. 96 de Juan Pablo Pedraza y Andrés Arriola, seguidos por el Renault No. 30 de Santiago Mejía y Juan Felipe García, y el Chevrolet No.27 de Danny Gianfrancesco y Juan Pablo Arenas.

La serie de los turbo turismos hasta 1.6 cm3, es comandada por el Renault Logan No.15 de Nelson Gutiérrez y Pavel Russi, seguido por otro Logan, No. 51, de José Luis Peña, en tanto que Eduardo Grun y Mauricio Jaramillo, en Chevrolet Aveo marchan terceros.



Finalmente, tres Chevrolet Swift dominan las tres primeras posiciones entre los turismos hasta 1.600 cm3: el No. 20 de David Torres y Rafael Quintero, el No. 56 de Carlos Atalaya, Jorge Rodríguez y Nicolás Vila, y No. 61 de Saulo Barrera y Daniel Núñez.



Emerson Fittipaldi en Colombia

Por primera vez en Colombia, se disputa el Panamericano Rok Cup Challenge, que tendrá la presencia del bicampeón mundial de Fómula 1, el brasileño Emerson Fittipaldi.



Esta competencia de karts contará con la participación de más de 100 pilotos de diversas nacionalidades del continente.



La competencia que se realizará en el kartódromo XRP de Cajicá, entre este jueves 16 y el domingo 19 de agosto, entrega a los ganadores en cada una de las siete categorías que conforman el torneo (Baby, Micro, Mini, Junior, Senior, Shifter Senior y Shifter Master), un cupo a la International Rok Final (Mundial de Karts) que este año se llevará a cabo en el circuito de South Garda en Lonato (Italia).

Así mismo quienes finalicen en el segundo lugar del podio obtendrán un cupo para competir en Rok The Rio Las Vegas (Estados Unidos) en el mes de octubre, mientras quienes terminen en el tercer lugar, lograrán un cupo para competir en el Florida Winter Tour 2019.



Según sus organizadores se tiene confirmada la participación de Daniel Formal campeón en varias ocasiones del Florida Winter Tour, Matheus Morgatto campeón del campeonato Italiano de Karts y Emmo Fittipaldi, hijo de Emerson Fittipaldi, del equipo Tony Kart quien compite en la categorías Junior Rok.



La programación se inicia el día jueves con las prácticas oficiales para cada categoría y las competencias se desarrollaran entre el sábado y domingo, a partir de las ocho de la mañana.