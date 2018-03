Así puede aportar a la movilidad en ciudad y carretera

Una de las constantes en las vías colombianas, además de las quejas sobre la infraestructura vial, es la falta de cultura al volante, ya sea dentro de las ciudades o en las carreteras que las conectan. Ante tal panorama el sentido común diría que lo lógico sería buscar soluciones aportadas por todos, pero bien dicen que este es el menos común de los sentidos.



Y muestra de ello es que a diario sigue pasando de todo y nada se hace, lastimosamente no por falta de acciones posibles. Cosas tan básicas como respetar las señales de tránsito o no invadir carriles exclusivos suenan como conceptos elementales y fáciles de cumplir (porque lo son), pero en la práctica parece como si fueran acciones imposibles de evitar.



Así que en vez de desgastarnos ennumerando todas esas faltas cometidas a diario por todos y sin importar si se va a pie, en bicicleta, carro, moto o bus, miremos rápidamente cuáles acciones son las que podrían ayudar a mejorar la movilidad. Claro, eso se logra en la medida en que más de nosotros las apliquemos.



Comencemos por algo realmente básico: utilizar el espacio desginado para cada quien. ¿Va a pie? Camine por el andén, cruce las vías por puentes peatonales y cebras, y evite invadir la vía y las ciclorrutas. ¿Va en bicicleta? Use las ciclorrutas y baje a la vía únicamente cuando no las haya, procurando utilizar únicamente el carril de la derecha. Respete al peatón.



¿Va en moto? Utilice las direccionales, respete y dé paso cuando los demás las usen, respete el espacio de los demás usuarios de la vía, no transite por donde o como no debe (de verdad, no es complicado), cuide su velocidad, nunca descuide sus espejos y siempre anticípese lo que más pueda con la mirada.

.

¿Va en carro? Al igual que con las motos utilice también las direccionales, respete y dé paso cuando los demás las usen, y evite estacionar sobre la vía; las repercusiones en el flujo del tráfico son como una bola de nieve. No se confíe únicamente de los espejos y gire su cabeza para mirar por encima del hombro cuando vaya a realizar algún cambio de carril o maniobra similar.



¿Va en transporte público? Espere su ruta en los paraderos, cuide las estaciones y pague el pasaje. El sistema no mejorará si no obtiene ese ingreso.



Por último, tenga en cuenta que al tener que dar vía a vehículos de emergencia y rescate (ambulancias, bomberos, etc.), el artículo 64 del Código de Tránsito establece que usted deberá orillarse “al costado derecho de la calzada o carril” y detenerse, que “en calzadas de tres carriles deberá procurarse despejar, como mínimo, el carril del medio” y si es de más de tres carriles “se despejará el siguiente al del carril más rápido”.



Al salir a la carretera recuerde que el carril izquierdo debe ser utilizado únicamente cuando se van a realizar maniobras de adelantamiento y que estas deben hacerse únicamente cuando sea seguro: nunca en curva y respetando la demarcación vial. No olvide avisar de la maniobra con las direccionales.

.

Sin importar la velocidad a la que circule, busque mantenerse en el carril de la derecha; si alguien lo está sobrepasando por la derecha o va a su mismo nivel en el carril de al lado, al menos alguno de los dos está haciendo algo mal.



Más que un problema vial, todo parece resumirse en un problema cultural y de educación, dos aspectos que parecen muy difíciles de corregirse pero que en realidad no lo son (o al menos no tendrían por qué serlo).



Es claro que en principio hacer ese cambio es difícil y más con tantos actores viales, pero bien dicen que el ejemplo empieza en la casa. ¿Quiere que la movilidad mejore? Aporte; sea parte de la solución y no del problema.