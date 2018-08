Autofinanciamiento: otra alternativa

Luego de 23 años en el mercado y tras entregar su vehículo número 100.000 a un cliente en Barranquilla, llega ChevyPlan 2.0, la nueva estrategia de negocio con la que la marca Chevrolet busca ampliar aún más su participación en la cuota del mercado nacional, así como su número de ahorradores activos.



Específicamente ChevyPlan 2.0 busca un acercamiento mayor con cada cliente para ofrecerle un plan de ahorro personalizado según sus necesidades, y la posibilidad de acceder a otras actividades de la marca como pruebas de manejo de vehículos de lujo y participación en diferentes eventos. Sin embargo, su esencia sigue siendo la misma: una alternativa de compra basada en un ahorro programado.



Hay que aclarar que ChevyPlan no es el único servicio de este tipo en el mercado nacional. Renault, por ejemplo, ofrece el mismo sistema con su Plan Rombo y Kia el Kia Plan. Igualmente Autofinanciera ofrece un plan multimarca, para Hyundai y para vehículos de carga.



A diferencia de un crédito o una financiación, los planes de autofinanciamiento constan de un grupo de ahorradores que cada mes aporta una cuota (que se ha determinado al principio según el valor del vehículo que se quiere y el plazo establecido), y mensualmente se participa en una asamblea de asignación donde se realizan sorteos entre los clientes para la entrega del vehículo.

La Superintendencia de Sociedades es la encargada de vigilar a estos consorcios, y el fondo común del dinero aportado por los miembros es administrado por una fiducia.



En el caso de ChevyPlan, por ejemplo, la cuota mensual consta de la cuota del vehículo (establecida al inicio según el precio del vehículo y el plazo definido por cliente), una cuota de inscripción correspondiente al 3 por ciento del plan escogido, más IVA, y finalmente una cuota de administración.



Una de las primeras ventajas que resaltan quienes ofrecen este tipo de planes es el hecho que no hay que dar una cuota inicial para la compra; si bien sí hay una cuota de inscripción, esta suele ser de un valor inferior. También ofrecen la posibilidad, en las asambleas de asignación, adelantar cuotas con el objetivo de aumentar la oferta y a su vez las posibilidades de salir favorecido en cada asamblea de asignación.

Cualquiera de estos planes que se elija debe ser analizado desde el principio y así evitar inconformidades, que suelen venir por parte de los clientes que a mitad de camino pueden haber perdido el interés. Por ejemplo, si luego de algunos meses de ahorro la persona se aburre porque no se le ha asignado el vehículo y se quiere retirar del plan, el dinero que ha aportado no será devuelto sino hasta que se cumpla el plazo que se pactó al inicio.



Volviendo al caso de ChevyPlan, Andrés Páez, gerente de gestión operativa, nos aclara que aunque es un escenario con una probabilidad muy baja, si se llega al final del plazo y el vehículo aún no ha sido asignado, este será adjudicado y entregado libre de prenda al cliente, pues se entiende que ya todas las cuotas han sido pagadas. Por otro lado, si el vehículo es entregado antes de que el plazo culmine, la persona puede elegir si paga de una vez las cuotas faltantes o si prefiere continuar pagándolas como lo venía haciendo desde el inicio.



Cada uno de estos planes de autofinanciamiento funciona, en esencia, de la misma forma, pero es importante leer la letra pequeña de cada uno de ellos, entenderlos a fondo desde el principio y de esa forma decidir si realmente es el plan que mejor se ajusta a lo que busca o si por el contrario prefiere apegarse a las otras opciones de compra que se ofrecen en el país.

ChevyPlan, 23 años

Desde su inicio hace 23 años, y al corte de julio de 2018, ChevyPlan ha entregado 101.802 vehículos en el país y cuenta con 46.000 miembros activos, que para el año 2025 esperan que supere los 300.000, apoyados en nuevas líneas de negocio más allá de los automóviles.



Respecto a las ventas totales de Chevrolet en 2017, ChevyPlan representó un 17.5 ciento de participación, que se tradujo en 8,855 vehículos adjudicados. En cuanto a su participación entre las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial del país, ChevyPlan representa el 88 por ciento del mercado.