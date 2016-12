Agenda de actividades deportivas

Velocidad en Tocancipá

Este fin de semana en el Autódromo de Tocancipá se realizará la séptima válida del Campeonato GP Colombia - Nacional Cassarella de Velocidad, con el aval de la Federación Colombiana de Motociclismo.



El GP Colombia reúne a los pilotos más veloces de Colombia del alto, medio y bajo cilindraje. Contará con unos 200 participantes provenientes de los departamentos de Antioquia, Caldas, Bogotá, Tolima, Cesar, Casanare, Risaralda, Quindío, Huila, Nariño y Valle, distribuidos en las 11 categorías habituales que conforman este campeonato nacional.



Como complemento a esta jornada deportiva se realizará la cuarta válida de la copa monomarca Kawasaki Shark Cup, la cual se subdivide en dos categorías: Ninja 300 (para expertos y novatos) y La Batalla Potenza de las Twins (dirigida a nuevos pilotos).



Vehiclásicos en Outlet Bima

Este domingo el club Cava, con motivo del cumpleaños de Bogotá, realizará el encuentro de vehículos antiguos ‘Vehiclásicos-Bima’ en el Outlet Centro Comercial al norte de Bogotá, a partir de las nueve de la mañana.



Para esta oportunidad los organizadores tienen como invitados especiales todos aquellos vehículos que fueron ensamblados en Colombia hasta 1981.



Así mismo tienen preparadas diversas subastas, venta de repuestos y accesorios, premios, sorpresas, concursos, música y muchas actividades en medio de un ambiente familiar en torno a la cultura de la preservación de los autos antiguos.



Adicionalmente el Club realizará la inscripción de carros para la ‘Caminata de la Solidaridad’ y la ‘Feria de las Flores’ en Bogotá.

Vehiclásicos en Bima

La Monomarca alista su segunda temporada

El campeonato de automovilismo que reúne en pista la categoría de Karts Challenge, la Copa Nissan March y Caterham Challenge, se alista para su segunda temporada.



Las primeras carreras están previstas para iniciar el próximo domingo 28 de agosto en el Autódromo de Tocancipá y tendrá ocho fechas puntuables.



Adicionalmente los organizadores vienen realizando unas jornadas dinámicas denominadas Track day by LA Monomarca, mediante las cuales buscan nuevos pilotos y talentos para que conozcan el formato de competencia de este campeonato.



Para mayores informes pilotos@lamonomarca.co o comuníquese Whatsapp 313 3338915 o 310 2161350.

La Monomarca alista su segunda temporada

Se prepara la Caravana Volkswagen 2016

El Volkswagen Club de Colombia, con el patrocinio de Porsche Colombia, ya tiene abiertas las inscripciones para la 14 caravana Volkswagen que se realizará el domingo 21 de agosto.



El punto de encuentro será el Outlet Centro Comercial Bima a las 8:00 a.m. y a las 10:30 am los participantes saldrán en caravana rumbo al Autódromo de Tocancipá, donde se organizarán las más de 30 diferentes categorías de acuerdo a la originalidad, estado o modificación de los vehículos inscritos.



De igual manera se realizarán las ya tradicionales ‘Carreras de empujados’ y ‘El que más gente le quepa’.



Porsche Colombia tendrá una gran exhibición de los vehículos de las marcas que representa (Audi, Volkswagen, Seat y Skoda). La inscripción por vehículo, sin importar la cantidad de personas en su interior, es de 60 mil pesos y se pueden realizar en las oficinas del club Cra 47A No. 114A-17, Tel: 2158355.



Para más información: rodrigo@vwclubcol.net