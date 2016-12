Se disputan las ‘3 Horas de Bogotá’

​

Unos 35 autos conformarán la grilla de este domingo para las ‘3 Horas de Bogotá’, séptima válida del Campeonato Nacional de Automovilismo –CNA– Mobil 1 – Motor – Motorcraft, competencia que se disputa este domingo a partir de la una de la tarde en el Autódromo de Tocancipá.



Esta carrera es considerada como la segunda en importancia del calendario nacional después de las 6 Horas de Bogotá, y reúne a los equipos y pilotos más destacados del país en las categorías de Superturismos y Fuerza Libre.



Por tratarse de una competencia de duración, el tiempo máximo por piloto es de 120 minutos, por lo cual las tripulaciones de cada equipo deberán estar conformadas por dos pilotos como mínimo, lo que hace que las estrategias y tiempos de detención en pits sean cruciales.



Transcurridas seis válidas, Santiago Lozano, a bordo del Radical No.97, lidera el grupo de prototipos con motor de moto; Santiago Mejía, Diego Alarcón y Santiago Vásquez, son primeros con el Renault Fluence No. 10 en la categoría de turboturismos hasta 1.6 litros.



El Mazda3 No. 57 de Andrés Botero, Felipe Mantilla y Nicolás y Guillermo Olarte, lidera en Superturimos 2 litros; mientras que el Ford Fiesta No. 50 de Luis Jenaro Rico, Juan Pablo Clopatofsky y Nicolás Merlano, marcha primero en Superturismos hasta 1.600 cm3.



Como complemento se realizará la cuarta presentación de la categoría promocional Autos de Calle, con dos salidas a pista (9:40 y 11:25 a.m.) categoría que montó el Club Los Tortugas para fomentar este deporte entre los aficionados.



La carrera se transmitirá en directo por el Canal Claro Sports Colombia a partir de la 1 de la tarde.



Se corre la penúltima válida

​

En la pista de Laguna Seca, ubicada en el sector de La Caro, al norte de Bogotá, el Campeonato de Rallycross Pro-Drive RX celebrará su quinta válida a partir de las nueve de la mañana de este domingo.



M-Racing, organizador de esta prueba que tiene el aval de Fedeautos a través del Club Ecoparmo, prevé la participación de unas 30 máquinas distribuidas en las cuatro categorías que conforma el campeonato: Supercars, Camperos, Turismos 2.000 cm3 y Súper 1.600.



En esta oportunidad los participantes tendrán un trazado más desafiante, el cual no solo requiere de una buena puesta a punto de los carros, sino que exige una buena dosis de concentración y mucha destreza de los pilotos.



En la categoría Súper 1.600 Luis Acosta es líder, seguido por la dupla de Keith Stewart y Mayte Castro, y por Carlos Moreno. En Turismos 2000 Jaime Astorquiza y Alejandro Torres son cabeza de grupo, mientras que Mauricio Pereira y Daniel Pereira se ubican segundo y tercer lugar, respectivamente.



En la categoría Supercars, Alejandro Orjuela está al frente de la tabla, seguido por Andrés Lenci y Elías Zakzuk. En Camperos, Daniel Pereira domina el grupo teniendo como escoltas a Fabio Valbuena y Francisco Pereira.

Campeonato de Rallycross Pro-Drive RX

Mercedes en Vehiclásicos

​

Este domingo el Club CAVA realiza el encuentro de autos antiguos Vehiclásicos a partir de las nueve de la mañana en el Outlet Centro Comercial Bima.



En esta oportunidad los invitados especiales son todos los modelos clásicos, deportivos, convertibles, sedanes y limusinas de Mercedes-Benz, cuyo año de fabricación sea anterior a 1981.



Así mismo, los organizadores tienen prevista una exhibición con los vehículos que participaron en el pasado desfile de la Caminata de la Solidaridad por Colombia.



También habrá la tradicional feria de repuestos y accesorios, venta, compra y subasta de vehículos antiguos de diferentes marcas.

Vehiclásicos en Bima

El domingo se corre en Monza



El campeonato llega este domingo al circuito de Monza, considerado uno de los templos de la velocidad, con motivo del Gran Premio de Italia, ultima válida que se celebra en Europa este año.



A partir de la siete de la mañana (hora de Colombia) con transmisión en directo por el Canal F1 Latin América en HD y Fox Sports3, inicia la competencia más rápida del calendario, sobre el circuito de 5.793 metros de longitud.



Monza no ofrece grandes dificultades a los ingenieros, básicamente se deben preocupar por tener un buen motor para las rectas largas, lo cual favorece a los Mercedes, y una gran eficacia en los frenos, los cuales son exigidos en su totalidad para tomar las ‘chicanas’.



Pirelli, teniendo en cuenta las exigencias de fuerzas longitudinales y laterales que genera este circuito, proporcionará a los equipos sus compuestos medio, blando y superblando. Este último hace su debut en Monza y será utilizado en clasificaciones.



La noticia más destacada en los días previos a esta carrera fue el anuncio del retiro del piloto brasileño Felipe Massa de la F1, tras 14 años de actividad.

Circuito de Monza