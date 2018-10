Penúltima fecha para el CNA Havoline Motor

​

El próximo sábado 20 de octubre se correrá en el Autódromo de Tocancipá la quinta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo CNA Havoline Motor.



El Club Los Tortugas, organizador del CNA, con el apoyo de Autódromos S.A., y Fedeautos, tiene programada una jornada compuesta por dos válidas de 60 minutos, una diurna y otra nocturna, por el circuito de 2.725 metros de longitud.



Esta prueba de duración con porción nocturna servirá para que los equipos participantes empiecen a definir tripulaciones y estrategias con miras a la válida final del campeonato, las 6 Horas de Bogotá, que se disputará el sábado 1 de diciembre.

-

Se espera también la reaparición en pista de máquinas como el West del Sesana Racing, que anunció su participación este 20 de octubre con los pilotos Óscar Tunjo y Jaime Guerrero.



Como complemento se realizarán competencias con vehículos deportivos y antiguos perteneciente al Campeonato San Diego, los Nissan March de La Monomarca y del campeonato de Autos de Calle en sus dos divisiones, turbos y aspirados.



Nuevamente los aficionados asistentes a esta jornada deportiva podrán vivir una experiencia como copilotos de los pace car y de los autos de la Escuela de Pilotos de Tortugas, selección que se hará por sorteo con el número de la boleta de ingreso y se rifarán varias entradas a la zona de los pits.



Pilotos colombianos en el exterior

​

* Juan Pablo Montoya (Acura DPi No. 6, Penske Team); Sebastián Saavedra (Oreca 07 Gibson LMP2 No. 52, AFS/PR1 Mathiasen Motorsport) y Gabby Chaves (Cadillac DPi No. 31, Action Express Racing) compiten hoy en la última válida del Campeonato WeatherTech SportCar Imsa. La competencia, conocida como la Petit Le Mans, tiene una duración de 10 horas y se realiza en el circuito de Road Atlanta ubicado en Braselton, estado de Georgia (Estados Unidos).

JUAN PABLO MONTOYA (PENSKE TEAM)