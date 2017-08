Agenda de actividades a motor

Se alistan las ‘3 Horas de Bogotá’

​

El próximo domingo 10 de septiembre se realiza en el Autódromo de Tocancipá una de las competencias más esperadas e importantes del Campeonato Nacional de Automovilismo Mobil 1 - Motor - Motorcraft, las ‘3 Horas de Bogotá’.



Trascurridas cinco fechas de la temporada, aún nada está definido en las diferentes categorías que conforman el Campeonato, por lo que equipos y pilotos buscarán sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan llegar a la gran final.

.

Cabe destacar que para esta fecha el Campeonato La Monomarca tendrá 4 autos en la grilla (tres Catherham y un Nissan March). Para datos sobre alquiler de los turnos se puede comunicar al correo: santiago.mejia@lamonomarca.co



Como complemento a esta jornada, el Club Los Tortugas anunció que está nuevamente confirmada la participación del grupo de Autos de Calle, campeonato de fomento que ha tenido una creciente participación de vehículos y tripulaciones, divididos en las categorías turbos y aspirados.



El Canal Capital transmitirá la carrera en directo.



La cita es en Spa

​

Luego de casi un mes de descanso, el campeonato de Fórmula Uno inicia este domingo la segunda mitad de la temporada en el circuito de SPA-Francorchamps (Bélgica), a partir de las siete de la mañana (hora de Colombia), competencia que podrá verse a través del canal F1 Latin America de Directv y Fox Sports.



Este legendario circuito es quizás el más anhelado por los pilotos de la máxima categoría debido a las condiciones técnicas que ofrece, las altas velocidades que pueden obtener, los fuertes cambios de elevación, las curvas rápidas y un clima variable.

Spa es siempre un gran reto para pilotos, máquinas y equipos pues es el trazado más largo de la temporada, con 7,004 kilómetros de longitud.



.

En este circuito los neumáticos son exigidos al máximo, especialmente en zonas como Eau Rouge y Pirelli llevará sus compuestos ultrablando, superblando y blando.



A esta competencia, pactada a 44 giros, el duelo entre el líder del campeonato, Sebastian Vettel (Ferrari), y el británico Lewis Hamilton (Mercedes AMG), separados por solo 14 puntos, ocupará la atención por lo que pueda suceder en un circuito que favorece a la escudería alemana.

Conozca lo mejor de Jaguar

​

Este fin de semana Jaguar realizará un test drive en el Autódromo de Tocancipá con sus modelos F Pace SUV, XE Sedán y los deportivos F-Type y F-Type S.



Este evento, cuya inscripción es gratuita, se desarrollará este sábado a partir de las 12 del medio día hasta las 4 p.m., y el domingo la jornada irá de 8 de la mañana a 4 de la tarde.



.

Los interesados en probar los vehículos estarán acompañados en todo momento por pilotos profesionales, quienes inicialmente les indicarán los detalles de cada una de las pruebas para sacar el máximo provecho y posteriormente tendrán su turno de manejo. Este evento, denominado The Art Of Performance, tiene diseñadas cuatro zonas (Off Road, Handling, Autocross y Drag Race).

Regresa el Rally Chopard

​

El próximo sábado 2 de septiembre se llevará a cabo a cuarta edición del tradicional “Hacienda Classic Chopard Rally” que este año inicia su recorrido cerca de la Pradera de Potosí y que finalizará en Paipa (Boyacá).



Inspirada en la Mile Miglia de Italia, esta competencia que lse realiza cada dos años en Colombia, se realiza gracias a la apoyo de la Joyería Bauer, Porsche, el banco UBS y la constructora Arias Serna y Saravia.



Según sus organizadores y 320 participantes, lo que la convierte en la competencia más grande de autos antiguos y de lujo del país.

.

Pilotos colombianos en el exterior

​

* Carlos Muñoz (AJ Foyt Racing) y Sebastián Saavedra (Schmidt Peterson Motorsports), compiten este sábado en la válida 17 del campeonato IndyCar Series en el óvalo de Madison, ubicado en el estado de Illinois (Estados Unidos). La competencia se disputa a partir de las nueve de la noche, hora de Colombia, y transmite Espn.



* Juan Diego Piedrahita, del equipo Pelfrey, compite este sábado en el campeonato Indy Lights Series durante la antesala del GP de Indy Car en Madison, Illinois.



* Tatiana Calderón, quien compite con el equipo Dams en el Campeonato GP3 Series, corre este sábado y domingo en el circuito de SPA-Francorchamps (Bélgica), previo al Gran Premio de Fórmula Uno.



* Gustavo Yacamán, ahora piloto oficial del Graff Racing en el campeonato European Le Mans Series (LMP2), compite este domingo en las 4 Horas de Le Castellet, que se disputa en el circuito de Paul Ricard (Francia), compartiendo el habitáculo del auto No. 40, con Richard Bradley y James Allen.