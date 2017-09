Recta final para el TC 2000 2017

Este domingo en el Autódromo de Tocancipá se disputa la quinta fecha del campeonato Total Lubricantes TC 2.000 Colombia, a partir de las 10 de la mañana con la primera competencia.



Luego del chase las clasificaciones generales se han compactado mucho más y tras la liberación de “lastres” de los carros se prevén carreras muy competitivas, en un momento decisivo para todos los equipos que buscan la victoria en esta temporada, la cual entra ya en su recta final, quedando por diputarse tres fechas con esta.

Inicia el TC 2000 Colombia

En la categoría TC 2000 la reina del campeonato Melkin Marín llega como líder pero con muy pocos puntos de diferencia sobre sus más inmediatos seguidores. Matemáticamente 10 equipos tienen opción al título de este año, en donde se destaca el equipo de AutoStok con sus pilotos Camilo Forero y Andrés Felipe Ceballos. Se suma a la lista Juan Pablo Patiño, Jimmy Matiz, Julián Jaramillo, Leonardo Gil, César Piamonte y Roger Trujillo.



En TC Junior la situación es similar. Mauricio y Mario Ruiz tras ganar el chase se ubican en el primer lugar de la tabla seguidos por el Chevrolet del equipo J&C Motorsport y el Mazda del Team Duster4Detailing. Y donde no hay que perder de vista el Ford del equipo Motorcraft con Nicolás Merlano y Carlos Mario Rico, así como el Chevrolet de Andrés Cárdenas y Gerardo Prieto, entre otros.

Quinta fecha para el TC 2000 Colombia

Finalmente en Academia clase A, el líder es Daniel Carmona, seguido muy de cerca por Rafael Mayorga y Sebastián Guerrero. Por su parte en la clase B, Ricardo Osorio cede su liderato a Cristian Reyes, luego de ser promovido a clase A al estar por fuera de los tiempos que establece el reglamento en la clase B.



La organización confirmó la transmisión en directo de las competencias, a través de la señal de Win Sports desde las 10 de la mañana.

Todo listo para el Mods vs. Rockers Colombia

Este domingo en la pista XRP de Cajicá, se realiza la cuarta versión del encuentro Mods vs. Rockers Colombia 2017, un festival que gira en torno a las motocicletas clásicas y antiguas, en medio de un ambiente vintage de los años 50.



Para este año sus organizadores han preparado diversos espectáculos en pista On Road – Classic y Vintage Dirty O_ Road, donde pilotos amateur podrán inscribirse previamente para competir con sus motos en las categorías: Scooter Challenge, Europeas, Scooter, Café Racer, Japonesas, Femenina, Clásicas Modernas, Cub, Work Vintage Bikes y Piques 1/8 de Milla.



Se espera la presencia de un gran número de clubes de motos de diferentes regiones del país y algunos internacionales con modelos de motos clásicas, antiguas, modernas con estilo vintage y restauradas. Como complemento se exhibirán también bicicletas clásicas y antiguas, así como carros clásicos antiguos y restaurados.



Gustavo Yacamán en el International GT Open

Pilotos en el exterior

Gustavo Yacamán (Graff Racing), en el campeonato European Le Mans Series, categoría LPM2, compite el sábado en las 4 Horas de Spa, compartiendo el habitáculo del auto No. 40 junto a James Allen y Richard Bradley.



Nicolás Olarte, Andrés Felipe Botero y Felipe Mantilla en Mazda3, y María Isabel Bonilla y Mauricio Rodríguez en un Ford Fiesta, corren también el sábado en las 6 Horas de Ecuador, en el Autódromo Internacional de Yahuarcocha.