Esta novena válida celebrada el domingo 13 de agosto contó con un recorrido de 2.725 metros, en sentido anti horario. La válida 10 se aplazó para noviembre, días previos a la jornada dominical.



Juan Manuel González, en un Salamandra, y Santiago Lozano, en un Radical, se encargaron del espectáculo en la parte frontal de la grilla, ganando en sus categorías y alternándose el liderato de las dos series que se corrieron a 25 minutos de duración. El antioqueño fue primero en la serie inicial, mientras que el bogotano cobró la bandera a cuadros en la siguiente carrera, que terminó en bandera amarilla.



.

Los podios los completaron Mauricio Lozano y Hugo Fajardo en Fuerza Libre y Daniel Fernández y Renzo Sandoval, en Prototipos P1. Los Méndez salieron en dos autos y ocuparon los puestos 4 y 5 en P1, mientras que Ruiz y Herber terminaron en el sexto lugar. Lo mismo hicieron José Luis Peña y Nelson Gutiérrez, ambos en Renault, entre los turbos turismos hasta 1.600cc, duelo en el que tuvo mediano protagonismo el Fluence de Mejía y Forero, el cual le alcanzó para meterse en el tercer peldaño del podio.

En los turismos 1.6, serie que ratificó el poder del Ford Fiesta de Juan Pablo Clopatofsky y Luis Jenaro Rico (ganador de las dos series), esto a pesar de la resistencia que siempre tuvo en los Swift de Alvaro Torres y Juan Pablo Arenas.



La categoría promocional Autos de Calle siguió creciendo y esta vez, con 30 vehículos en pista, mostró que sigue siendo una gran alternativa para quienes gustan de la velocidad, en condiciones de máxima seguridad. La serie de aspirados la ganó Jorge Fajardo en un Renault Clío, mientras que los primeros puestos en Turbos A y Turbos B, fueron para Orlando Esguerra (Renault Clío) y Juan Manuel Esteban (Hyundai).



.

En otro frente, la Copa Vintage (San Diego) se tomó literalmente el autódromo con una vistosa grilla de minis, BMW, Fiat, Triumph, Alfa Romeo, Porsche y Volkswagen. Fueron al podio como ganadores de las tres categorías Nicolás Lucena (Mini A), Hugo Parra (Mini B) y Emanuel Mercado (San Diego).



DATO

La próxima jornada del CNA Mobil 1 - Motor - Motorcraft será el domingo 10 de septiembre en el Autódromo de Tocancipá.

RESULTADOS IX VALIDA



FUERZA LIBRE DE 2.001cc EN ADELANTE

1. Auto 79 / Santiago Lozano / Radical LM3 Perfomance- Turbotek-La Juicería

2. Auto 97 / Mauricio Lozano / Radical LM3 Perfomance- Turbotek-La Juicería

3. Auto 22 / Hugo F. Fajardo / Oldsmobile

PROTOTIPOS A - HASTA 1.340cc.

1. Carro 34 / Juan Manuel González Salamandra 3 Petroquímicos de Antioquia

2. Carro 29 / Daniel Fernández Salamandra 3 D.E.F. LTDA-Gym House- Duster Detailing

3. Carro 08 / Renzo Sandoval Radical Lego

4. Carro 53 / Natalia y David Méndez Radical Grupo Kriterion Ltda.

5. Carro 73 / Andrés y David Méndez Salamandra Grupo Kriterion Ltda.

6. Carro 03 / Ignacio Ruiz/Dirk Herber Radical Lavafante

TURBOTURISMOS HASTA 1.600cc.

1. No. 51 José Luis Peña Logan Turbo Totto - Trimco - Thermoform

2. No. 15 Nelson Gutiérrez Logan Turbo Jawan Tech - Digital Trends - Russi Café

3. No. 10 Camilo Forero Fluence Turbo Renault-Autostok-Axalta-Elf-Allianz-Cafam

4. No. 82 Andrés F. Sánchez Mazda

5. No. 69 Pablo Jaramillo/E. Grun Aveo Turbo

TURISMOS HASTA 1.600 CC

1. No. 50 Luis Jenaro Rico y Juan Pablo Clopatofsky / Ford Fiesta Motorcraft - Comagro – Quicklane

2. No. 20 David Torres / Swift GTI Century 21 - Box Out

3. No. 72 Juan Pablo Arenas / Swift GTI Arenas & Arenas Legal Service

4. No. 61 Saulo Barrera y Daniel Núñez / Swift GTI Ganadería María Isabella - J&C Motorsport

5. No. 91 Leonardo Quesada / Mazda 2 Quesada Nuevos Proyectos SAS

6. No. 56 Carlos Atalaya y Jorge Rodríguez / Swift GTI J&C Motorsport

CATEGORIA AUTOS DE CALLE

Turbos A:

1. (09) Jorge Fajardo, Renault Clío, 40 puntos

2. (78) Carlos Pisciotti, BMW, 30 puntos

3. (74) David Zuluaga, Renault Clío, 26 puntos

4. (06) Orley Rodríguez, Chevrolet Swift, 24 puntos

5. (12) John Hernández, Mazda, 22 puntos



Turbos B:

1. (28) Orlando Esguerra, Renaulr Clío, 40 puntos

2. (80) Miguel Piragauta, BMW, 30 puntos

3. (54) Sebastián Guerrero, Citroen, 30 puntos

4. (76) Juan Guillermo Cerón, Audi, 24 puntos

5. (69) William Morales, Mercedes Benz, 16 puntos



Aspirados:

1. (04) Juan Manuel Esteban, Hyundai, 40 puntos

2. (90) Leonardo Lozano, Swift GTI; 32 puntos

3. (36) Carlos Orozco, Swift, 28 puntos

4. (88) Andrés Valbuena, Renault Clío, 22 puntos

5. (55) Nelson Chica, Corsa, 16 puntos

COPA VINTAGE (SAN DIEGO)

​

Categoría Mini A

1. (18) Nicolás Lucena, 36 puntos

2. (58) Giovanni Ortiz, 36 puntos

3. (25) Raúl López, 26 puntos

4. (54) Jairo E. Ramírez, 20 puntos

5. (21) Manuel Ricardo Niño, 20 puntos



Categoría Mini B

1. (40) Hugo Parra, 34 puntos

2. (24) Jorge A. Morales, 34 puntos

3. (42) Francisco Solórzano, 32 puntos

4. (34) Mauricio Figueroa, 12 puntos

5. (51) Jorge E. Castillo, 10 puntos



Categoría San Diego

1. (59) Emanuel Mercado, BMW 1985, 32 puntos

2. (65) Leonardo Quesada, Triumph 1966, 30 puntos

3. (109) Felipe Villegas, Fiat 1981, 24 puntos

4. (32) Mauricio Jaramillo, Alfa Romeo 1972, 20 puntos

5. (62) Alvaro Salamanca, Porsche 1969, 20 puntos



Con información de Autódromos S.A.