500 millas de acción

El domingo, a partir de las 11 de la mañana, se disputa la edición 101 de las emblemáticas 500 Millas de Indianápolis, considerada una de las competencias más antiguas e importantes del calendario internacional del automovilismo deportivo.

Este año la atención de los medios de comunicación y aficionados se centra en la actuación del bicampeón mundial de F1, el español Fernando Alonso con el equipo Andretti, quien ha tenido un entrenamiento intensivo en las dos últimas semanas para conocer el auto y los secretos de rodar en un óvalo a más de 340 km/h, junto a otros 32 bólidos.



Partiendo desde la quinta posición Alonso (No. 29) buscará la victoria en esta competencia con el objetivo personal de obtener algún día, la triple corona del automovilismo mundial conformada por la Indy500, el GP de Mónaco de F1 y las 24 Horas de Le Mans.

Montoya en clasificaciones para la Indy500

A la fecha solo Graham Hill ha obtenido esta hazaña y entre los pilotos activos Juan Pablo Montoya es el único en tener en su historial deportivo dos de las tres coronas: Indy500 (2000- 2015) y GP de Mónaco (2003). Este año el piloto Scott Dixon del equipo Ganassi partirá desde la Pole y detrás de él estarán 32 competidores más entre ellos cuatro colombianos.



Juan Pablo Montoya (Penske Team) marcado con el número 22 parte desde la posición 18 de la grilla, por su parte Carlos Muñoz No. 14 (A.J Foyt Racing) lo hará desde el puesto 24, mientras que Gabby Chaves No. 88 (Harding Racing) y Sebastián Saavedra No. 17 (Juncos Racing) partirán 25 y 31, respectivamente.

La F1 llega a Europa

Mónaco recibe a la F1

Este domingo a partir de las 7 de la mañana (hora de Colombia) se disputa el Gran Premio de Mónaco, considerada la carrera más esperada por pilotos, equipos y aficionados de la F1. Este circuito callejero de 3.340 metros de longitud y 19 curvas, vigente desde 1929, es un trazado sinuoso y estrecho en el que los errores no se perdonan, pues el riesgo de golpear las barreras está presente todo el tiempo.

La superficie del trazado es irregular con diferentes tipos de asfalto y ofrece poco agarre, sin embargo evoluciona de manera notable a lo largo del fin de semana. La degradación de los neumáticos es la más baja de toda la temporada, por lo que los equipos escogen una sola detención. Para esta carrera Pirelli proporcionará a los equipos los compuestos ultra blando, super blando y blando. En Mónaco los ingenieros utilizan una configuración de alta carga aerodinámica en sus bólidos y la exigencia mecánica corre por cuenta de los frenos y transmisiones, las cuales realizan unos 3.600 cambios durante la carrera. A esta competencia Sebastian Vettel (Ferrari) llega como líder con escasos seis puntos de diferencia sobre Lewis Hamilton.

Motovelocidad.

GP Colombia de Motovelocidad

El sábado y el domingo a partir de las 8 de la mañana, por el circuito de 2.725 metros de longitud del Autódromo de Tocancipá, se realiza la segunda válida del GP Colombia de Motovelocidad con la participación de cerca de 200 competidores de diferentes regiones del país.



Como complemento a la jornada se realiza la sexta versión de la Kawasaki Mobil Cup, competencia que vuelve este año con las categorías Ninja Expertos, Ninja Novatos, Ninja Femenino y Twins 250. Así mismo Fedemoto da inicio a la Escuela Promesas Fedemoto, que beca a 12 niños para que se formen en técnicas de pilotaje sobre motocicletas Suzuki Gixxer SF150.



El Canal Capital transmitirá en directo las competencias del domingo a partir de la 1 p.m.

Arranca la Copa Apache 200 en Tocancipá

A partir de este sábado se da inicio en el Autódromo de Tocancipá a la copa de fomento Apache 200 Racing Cup, organizada por TVS Motos bajo la tutoría del piloto Tomy Puerta y con el aval de Fedemoto.



Este certamen que tiene como objetivo formar jóvenes talentos del motociclismo nacional, le ha dado la oportunidad a 12 niños pre-seleccionados entre los 9 y 14 años de edad, provenientes de diferentes zonas del país, para que se formen, acumulen experiencia, y demuestren su talento a bordo de motos Apache de 200 cm3 de la mano de Tomy Puerta.



Además tendrán un espacio para compartir con los amantes de la velocidad, a través de una serie web que la marca irá publicando los días jueves en su canal de YouTube (TVS Colombia) y en su página de Facebook, allí los aficionados tendrán la oportunidad de seguir paso a paso el progreso y desarrollo de cada uno de estos jóvenes pilotos.