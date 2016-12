El próximo 2 de enero comienza el rally raid Dakar Paraguay - Bolivia - Argentina 2017, la competencia de este tipo catalogada como la más importante y exigente del mundo, que reúne las categorías de motocicletas, cuatrimotos, UTV, autos y camiones en la que participan competidores de todo el mundo.

Este año el rally Dakar partirá por primera vez desde Asunción, Paraguay y concluye el sábado 14 de enero en Buenos Aires, Argentina. El recorrido tiene cerca de 9.000 kilómetros de los cuales más 4.000 serán tramos especiales cronometrados.



“Lo más llamativo del recorrido es que la mitad de las etapas se disputarán por encima de los 3.000 metros de altura, con algunos tramos que superarán los 4.000 metros”, comenta el español Marc Coma, cinco veces ganador en motos, y actual director deportivo del Dakar 2017.

Así se vivieron las etapas finales del Dakar 2016

Este será el rally más duro en la historia del Dakar en tierras suramericanas. La novena etapa, llamada ‘Super Belén’, y que se disputa el 11 de enero entre las ciudades de Salta y Chilecito (Argentina) será la más exigente. Constará de casi 1.000 kilómetros de recorrido, sumando los tramos de enlace y los cronometrados, con un 98 por ciento sobre terreno destapado.



De nuevo habrá una etapa maratón en dos días. La primera irá de La Paz a Uyuni, (Bolivia) con 322 kilómetros de especial y 622 en total, y una segunda que parte entre Uyuni y finaliza en Salta, Argentina, de 492 de especial y 892 kilómetros en total.

Este año estarán participan 491 pilotos y navegantes entre los que figuran tres colombianos. En la categoría de motocicletas se inscribieron Juan Esteban Sarmiento ‘Chilo’, (No. 101) a bordo de una KTM 450, siendo esta su quinta participación de manera consecutiva.



Por su parte Mateo Moreno (No. 150) también en KTM 450 disputa su cuarto Dakar; mientras que en cuatrimotos correrá Christian Cajicá (No. 287), quien a bordo de una Can-Am compite por tercera oportunidad en esta prueba.

Los fierros del Dakar

Varias son las novedades entre nóminas y autos para este Dakar 2017. El equipo Peugeot, campeón vigente, presenta el 3008 DKR con una mecánica similar a su antecesor (2008 DKR) motor central y tracción 4x2. Al mando de estas máquinas estarán Stéphane Peterhansel, Cyril Despres, Sebastien Loeb y Carlos Sainz.



El equipo MINI llega con el nuevo John Cooper Works Rally y nueva nómina de pilotos encabezada por Mikko Hirvonen, Yazeed Al-Rajhi, Bryce Menzies y Orly Terranova. Este modelo viene equipado con un motor biturbo de seis cilindros diésel (BMW) que entrega 340 caballos de potencia y un torque de 800 Nm.

Mini consiguió su cuarta victoria en linea en su categoria en el Rally Dakar en 2015.

Otra de las novedades corre por cuenta de Toyota que tendrá dos modelos de vehículos. Tres buggies Toyota Hilux Evo que pilotarán Giniel de Villiers, Leeroy Poulter y Nasser Al-Attiyah con motor V8 y tracción 4x2 para dar pelea al Peugeot y al Mini, y una Hilux V8 4x4, bajo el mando de Nani Roma.



La navegación será clave

Con el objetivo de destacar el papel de la navegación, la organización ha restringido el uso del GPS. Además se reemplazará la mayoría de los Way Points Escondidos (WPM) por Way Points de Control (WPC), que se activarán una vez que pase el vehículo. Así los competidores deberán recurrir a la vieja brújula, la calculadora e indicaciones del libro de ruta para completar el recorrido.

Este año el equipo Peugeot Total Red Bull triunfó en el rally Dakar con el Peugeot 2008 DKR.

Climas variantes en el Dakar

El Dakar saldrá de Paraguay al nivel del mar, donde la tasa de humedad puede alcanzar el 100% en enero. Luego subirá hasta los cerca de 4.000 metros de altitud, en territorio boliviano, para pasar allí toda una semana, en donde los pilotos tendrán que afrontar tramos nocturnos con temperaturas por debajo de cero grados. Luego bajarán a las cálidas llanuras de Argentina, donde soportarán temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados.