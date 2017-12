Dakar 2018, el reto es terminar

El próximo sábado 6 de enero comienza en Lima, Perú, el episodio 40 del Raid Dakar, cuyas últimas diez ediciones se han desarrollado en tierras suramericanas.



Colombia ha estado presente en las últimas versiones y este año no será la excepción pues tiene inscritos varios competidores en tres de las cinco categorías que conforman la que es considerada la competencia más importante y difícil del mundo en su género.

En la categoría de motocicletas, la más numerosa y en la cual participan 142 pilotos, figuran Santiago Bernal y Jhon Trejos, quienes hacen su debut en el Dakar.



En cuatrimotos hay 50 competidores inscritos. Allí aparecen Cristian Cajicá y Nicolás Robledo. El primero va en la subcategoría 4x2, mientras que Robledo lo hace en 4x4. Finalmente en autos, entre 92 competidores está el equipo colombiano MS2 Racing de los Salazar.



Mateo Moreno con cuatro Dakar corridos en moto en su historial, será el director deportivo del Chevrolet Dakar Team, un equipo ‘multinacional’ pues el piloto Sebastián Guayasamín es ecuatoriano y su navengante es un argentino, todos ellos con bastante experiencia en este tipo de pruebas.



Estos son los perfiles de los pilotos que con el apoyo de la empresa privada y de Coldeportes, representarán a Colombia en la edición 40 del Dakar que finaliza en Córdoba, Argentina.

Christian Cajicá No. 287

Con tres participaciones en el Dakar, este bogotano ha sido campeón nacional de motocross con múltiples participaciones y victorias en rallies nacionales e internacionales.



Cajicá se destaca por tener un equipo ciento por ciento colombiano, conformado por cinco personas entre ellas su padre y tio, encargados de manejar el camión de asistencia técnica. “Este año el Dakar regresa a las altas dunas de arena y desiertos de Perú y es algo que se debe tomar con calma. El objetivo es llegar a Córdoba (Argentina)”. Cajicá compite en una Can-Am DS 450 en la categoría 4x2. Su mejor ubicación en esta competencia fue 15 cuando debutó en 2015.

Nicolás Robledo No. 293

Esta será la segunda participación en el Dakar para este piloto de aviones comerciales. “Mi objetivo es terminar y será como una revancha por el abandono que tuve en 2016 y el no haber podido participar el año anterior debido a una lesión de rodilla”. Robledo llega muy motivado tras competir en el Dakar Series Desafío Ruta 40, que logró terminar y haber obtenido la autorización de sus doctores.



“La única incertidumbre para mí serán las dunas de Perú, y el clima de Bolivia donde, esperemos, no llueva”. Robledo estará a bordo de una Can Am cuya preparación y asistencia está a cargo del Mazzucco Can-Am Team.

Santiago Bernal No. 111

Bogotano, incursionó en motos a los 13 años de edad en la especialidad de motocross. Posteriormente pasó modalidad de enduro y ha participado en varios Rally Raids en Colombia y Argentina. Esta será su primera participación en el Dakar. Como preparación compitió este año en el Dakar Series de Merzouga, en Marruecos, en el cual finalizó 28 entre 100. “Hubiera querido estar en la Baja Inka (Perú), pero no fui por falta de presupuesto” nos comenta, “para mi las dunas de Perú no creo que representen problema pues en Marruecos me sentí bien afrontando este tipo de terreno (…) Bolivia será mucho más difícil, en especial por el clima”, agrega. Bernal afrontará el Dakar a bordo de una KTM 450 Rally que le prepara el equipo XRaids.

Jhon Trejos No. 131

Colombiano radicado en Chile, tras dos años de estar metido en el motocross y rallys corre su primer Dakar. En declaraciones a la web oficial del Rally Dakar, Trejos comenta que Carlo de Gavardo, piloto chileno fallecido en 2015, fue su inspiración y en Chile Jeremías Israel ha sido su mentor. “Él y su familia me han ayudado mucho. Mi experiencia la hice disputando el Desafío Ruta 40, varias pruebas de la Baja Atacama y competí este año en el Rally de Merzouga (Marruecos) que logré terminar”. Trejos va a bordo de una Speedbrain, con preparación de fábrica.

MS2 Racing No. 363

El equipo conformado por Mauricio Salazar Velásquez y Mauricio Salazar Sierra, está listo para encarar un nuevo Dakar y mejorar lo hecho en 2016. “Este año estuvimos compitiendo en Baja Inka, hemos entrenado en los desiertos de Perú e hicimos ejercicios en altura entre los 2.000 y los 4.000 metros para adaptarnos a lo que enfrentaremos en Bolivia”. Si bien su objetivo es terminar, el equipo tiene claro que el propósito de su participación es apoyar la causa de los niños con cáncer de la Fundación Alejandra Vélez Mejía y la construcción de su sede. Para ello, de los aportes que reciben por patrocinio, destinan un buen porcentaje a la Fundación. El MS2 Racing compite a bordo de una Toyota Hilux preparada por el equipo Pro Raid Perú y Race to Race.



Mauricio Salazar

Chevrolet Dakar Team No. 357

Este equipo está conformado por el piloto Sebastián Guayasamín, de Ecuador, el navegante argentino Mauro Lipez, y el colombiano Mateo Moreno como Director Deportivo.



Este es el único equipo de General Motors oficial y tiene como misión llegar al pódium final en Córdoba, Argentina, el próximo 20 de enero.



Para afrontar este rally el equipo tendrá una Chevrolet Colorado especialmente adaptada para esta competencia, con estructura tubular, equipada con doble amortiguador por rueda y un motor V6 de 300 caballos de potencia, acoplado a una caja mecánica de 6 marchas.