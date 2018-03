F1 2018 ¿Fercedes o Ferrari?

Las pruebas de invierno en Barcelona mostraron a los Ferrari como los más rápidos, pero Mercedes nunca rodó con las llantas más rápidas e hizo salidas de larga distancia para probar confiabilidad más que velocidad, de la cual parece estar seguro.



¿Podemos tener algo diferente a lo largo de los 21 grandes premios que nos esperan de la F1 este año? Vistos los ensayos de invierno –que esta vez sí fueron de verdad fríos, incluso se tuvo que cancelar un día por nieve en la pista de Barcelona–, las fichas que estarán en la mesa no cambian. Son Hamilton contra Vettel y Ferrari contra Mercedes. Si algo se interpone en la ruta serán los resultados ocasionales de Red Bull, bien sea con Ricciardo y Verstappen. O sea, lo mismo.

Relacionadas

¿Se acercó Ferrari? Es una pregunta a la cual le caben respuestas diversas. Hicieron los mejores tiempos en las pruebas y mostraron cambios grandes en el carro como mayor distancia entre ejes, copiando a Mercedes, y los costados laterales y las salidas de aire en el túnel trasero muy sofisticadas.



Mercedes hizo evoluciones de su carro que no iba bien en las pistas cortas y trabadas. Cero misterios. Hasta presentaron públicamente los cambios en un video explicado por su director técnico, James Allison, quien dijo que el carro nuevo era definitivamente mucho más rápido que el del 2017. Lo cual no se vio en los relojes en Barcelona, pero sí se deduce por la forma como hizo sus pruebas. Nunca usó las llantas extrablandas y casi siempre giró en largos turnos para probar confiabilidad y, claro, cargado de gasolina. Las cuentas y el análisis de quienes están en los pits dicen que es nuevamente el mejor auto, a tal punto que no sacó toda su artillería en Barcelona y jugó calladamente a probar sus elementos, y que a Ferrari aún le falta para pelearle mano a mano.

.

Red Bull, colgado de los motores Renault, que muy probablemente dejará en el 2019 por los de Honda, que ahora se ven muy durables y seguros en los Toro Rosso que oficia de sucursal de pruebas para el equipo matriz, tiene un enfoque técnico diferente. Su fuerte era la aerodinámica para tener el mejor apoyo en curvas gracias a la sabiduría de su diseñador, Adrian Newey. Pero él está de retiro y el nuevo carro tiene más énfasis en el agarre derivado del diseño mecánico que en el flujo del aire.



De ahí para atrás, es el campeonato B. McLaren con los motores Renault parecía usar los Honda que dejó por no confiables, pues pasó muchas horas en los garajes. Renault va avanzando, pero no llega aún a la cabeza. Haas no mostró avances y Force India se vio muy quedado. Los Toro Rosso, con Honda, se vieron consistentes y con mucho progreso, mientras que Williams llegó con un carro inferior al del 2017. Finalmente, Sauber, con la inyección de plata de Alfa Romeo y motores de Ferrari, pasa a ser el equipo dos de la Escudería y debe evolucionar para bien en la temporada.

.

CALENDARIO

Marzo 25, Australia; abril 8, Baréin; abril 15, China; abril 29, Bakú; mayo 13, España; mayo 27, Mónaco; junio 10, Canadá; junio 24, Francia; julio 1, Austria; Julio 8, Inglaterra; julio 22, Alemania; Julio 29, Hungría; agosto 26, Bélgica; septiembre 2, Italia; septiembre 16, Singapur; septiembre 30, Rusia; octubre 17, Japón; octubre 18, México; noviembre 11, Brasil, noviembre 25, Abu Dabi.

Regresan las carreras de Francia y Alemania y sale Malasia.

LOS ENSAYOS

Mercedes acumuló 4.812 kilómetros de pruebas en 3.008 vueltas, seguido por Ferrari, cuyos carros giraron 1.040 veces. Sorpresa: Toro Rosso, con los motores Honda pasó 822 veces por la meta, seguido por las 819 de Williams. El equipo que menos caminó fue McLaren, con 599 giros.

.

LOS EQUIPOS

​

Ferrari (Ferrari): Sebastián Vettel y Kimi Räikkönen. Reservas: Daniil Kvyat y Antonio Giovinazzi



Force India (Mercedes): Sergio Pérez y Esteban Ocon. Reserva: Nicholas Latifi



Haas (Ferrari): Romain Grosjean y Kevin Magnussen



McLaren (Renault): Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne. Reserva: Lando Norris.



Mercedes (Mercedes): Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.



Aston Martin Red Bull (Renault): Daniel Ricciardo y Max Verstappen



Renault (Renault): Nico Hulkenberg y Carlos Sáinz. Reservas: Jack Aitken y Artem Markelov



Alfa Romeo Sauber (Ferrari): Charles Leclerc y Marcus Ericsson



Toro Rosso (Honda): Pierre Gasly y Brendon Hartley.



Williams (Mercedes): Lance Stroll y Sergey Sirotkin. Reserva: Robert Kubica.



Salieron: Felipe Massa, Pascal Wehrlein y Daniil Kvyat. Debutan: Charles Leclerc y Sergey Sirotkin.

Relacionadas

LAS ‘GRANDES’ DIFERENCIAS



* Le llegada del ‘halo’, estructura que protege la cabeza del piloto y genera una figura muy rara –si no fea– en los carros, ya de por sí de formas muy complejas por la proliferación de aletas aerodinámicas. Subió el peso mínimo en 18 kilos para compensar el ingreso de este elemento.



* Desaparece la aleta de tiburón que iba sobre todo el capó del motor hasta el alerón trasero. Ahora es más corta y estética.

l Hay un pequeño alerón entre el final de la carrocería y la cola llamado ‘t-wing’ para orientar el aire hacia el ala trasera.



* Se controlan los sistemas de dirección que al girar el timón en las curvas bajaban la altura del carro por la incidencia geométrica del movimiento de los brazos.



* Si era difícil, ahora es un galimatías: Pirelli ofrecerá siete compuestos con sus colores de llantas para piso seco y dos para mojado.



* Se limita a solo tres unidades térmicas (ICE), tres motores de calor (MGU-H) y tres turbos; dos motores cinéticos (MGU-K), dos almacenadores de energía y dos centrales electrónicas. l McLaren pasó a motores Renault, Sauber a los de Ferrari, y Toro Rosso a Honda. Las reglas obligan a que los motores que entregan a clientes sean iguales a los de los equipos de origen.

DATO

El ‘halo’, estructura que protege a los pilotos de golpes en la cabeza, es la gran diferencia externa de los carros de la f1 2018. El regreso de alfa romeo a las pistas, así solo sea con un logotipo y un cheque para los Sauber y de Aston Martin a Red Bull, pone a sonar de nuevo dos grandes nombres de la historia del automovilismo.