Llegó la gran final para el Campeonato Nacional de Automovilismo 'Desafío Mobil 1- Motor - Motorcraft' con dos competencias de 40 minutos de duración cada una, una diurna y otra nocturna, que se disputarán el sábado 22 de octubre a partir de las 5 de la tarde.

Se girará por el circuito largo del Autódromo de Tocancipá (2.725 metros), en sentido anti-horario y se espera que la grilla la integren unos 40 autos en las cuatro categorías en las cuales se viene corriendo este campeonato nacional.

CNA Mobil 1 Motor Motorcraft

La primera carrera irá en horario diurno y la otra partirá hacia las 6:45p.m, pero desde las 2 de la tarde estarán abiertas las puertas de este escenario deportivo.



Esta prueba será la antesala de la edición 31 de las 6 Horas de Bogotá 'Premio Mobil 1 Motor Motorcraft', que están previstas para el sábado 4 de diciembre, desde las 2 de la tarde.

CNA Mobil 1 Motor Motorcraft

Una jornada de más de 40 puntos

Esta fecha entrega algo más de 40 puntos, pues cada una de las válidas puntúa por separado y aún hay muchas cosas por definirse para esta gran final.



Santiago Lozano y Sebastian Villamil, en el Radical No.97, comandan la clasificación general en la serie de Prototipos, seguidos por Daniel Fernández y Renzo Sandoval, en el Salamandra 3 No.29, David Méndez y Natalia Méndez, en el Radical No.53.

Doble premio CNA Resultados

En la serie mayor de Súper Turismo (2 litros), el primer puesto se lo disputan el Mazda No.57 de Andrés F. Botero, Felipe Mantilla y Nicolás Olarte, el Renault Twingo II de Camilo Forero, Jimmy Ramírez y Andrés Castro y el Honda antioqueño No. 38 de Daniel Osorio y Jaime Guerrero.



En la otra serie de ese grupo hay una competencia vibrante entre el Ford Fiesta No.50 de Juan Pablo Clopatofsky, Luis Jenaro Rico y Nicolás Merlano, el Honda No. 37 de Mauricio Lozano, José Camilo Forero y Jairo Cifuentes y el Chevrolet Swift GTI No. 55 de Juan Pablo Pedraza, Daniel Lamoroux, Andrés Arriola y Manuel Acosta. Los tres con las mismas posibilidades de llegar al título 2016.

El CNA disputa dos válidas en Tocancipá

El AutoStok Team aseguró desde la fecha pasada (3 Horas de Bogotá) el título en la serie Turbo Turismos hasta 1.600 c.c., con el Renault Fluence No.10 en el que se alternaron Diego Alarcón, Santiago Mejía, Santiago Vásquez y Camilo Forero. Ahora la disputa por el segundo lugar estará a cargo de los Renault Logan No. 55 de José Luis Peña y José Eduardo Peña y No. 15 de Pavel Russi y Nelson Gutiérrez.



Las inscripciones ordinarias para la jornada de octubre, se recibirán hasta el miércoles 19 de octubre (4:00 P.M.), mientras que las extraordinarias irán hasta el viernes 21 de octubre (12:00 del día). Las prácticas libres serán el viernes 21 de octubre entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche.

CNA Mobil 1 Motor Motorcraft

PROGRAMACION OFICIAL

08:00 Puerta Abierta

08:30 – 10:50 Practicas libres con espacio para apertura de puerta.

10:50 – 11:20 Reunión de Autoridades

11:25 – 11:40 Revisión de Pista

11:30 – 1:40 Revisión Técnica ordinaria

11:50 – 12:20 Reunión de pilotos obligatoria

01:40 – 3:40 Revisión Técnica Extraordinaria

12:00 – 12:25 Puerta abierta – Ingreso Autos de Calle

12:50 – 1:20 Clasificación Súper Turismos Grupo 1

01:30 – 2:00 Clasificación Fuerza Libre Grupo 2

01:20 – 1:50 Reunión de pilotos Autos de Calle

02:10 – 2:30 Espacio Autos de Calle (Turbos Grupo 1)

02:40 – 3:00 Espacio Autos de Calle (Aspirados Grupo 1)

03:10 – 3:30 Espacio Autos de Calle (Turbos Grupo 2)

03:40 – 3:50 Pre-grilla VIII Válida CNA

03:55 - 4:05 Actos protocolarios

04:10 – 4:50 VIII Válida CNA

05:00 – 5:20 Espacio Autos de Calle (Aspirados Grupo 2)

05:30 – 5:50 Espacio Autos de Calle (Final Turbos)

06:00 – 6:10 Pre-grilla X Válida

06:15 – 6:55 IX Válida CNA

07:05 – 7:25 Espacio Autos de Calle (Final Aspirados)

07:30 Premiación Simbólica - Autos de Calle