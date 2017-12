Hamilton llegó al Gran Premio de México con una enorme ventaja de 66 puntos sobre su más cercano rival por el campeonato de la Fórmula 1 para la temporada 2017, Sebastian Vettel. Y ese 'colchón' le bastó para obtener el título mundial, el cuarto de su palmarés, a pesar de llegar en la novena posición y sumar sólo dos puntos.

Relacionadas

Sin embargo, lograr este triunfo no fue fácil y la lucha para el nuevo campeón mundial por obtener el título empezó desde la primera vuelta y no finalizó sino hasta la bandera a cuadros. Esto porque desde el arranque de la carrera Hamilton, que partió desde la tercera posición, sufrió un pinchazo por un toque que se dio entre Vettel, que era primero, y Verstappen que era segundo y quien arrancó como un cohete para apoderarse hasta el final del primer lugar de la competencia.



Después de este incidente en la primera curva, Hamilton regresó a la pista en el último lugar, puesto 19, y desde allí debió hacer una remontada que si no ha sido la más espectacular del año, si la más valiosa pues le mereció la máxima corona de la F1.



LAP 69/71: WHAT A BATTLE!



ALO and HAM tussle for P9 - HAM wins, eventually#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/B2BRKXPCN8 — Formula 1 (@F1) October 29, 2017

Y si atrás Hamilton luchaba por descontar, en la mitad Vettel también buscaba alcanzar por lo menos el segundo lugar desde la décima posición y esperar que Hamilton no lograra sumar puntos.



A menos de 3 vueltas del final, Hamiton logró su último sobrepaso sobre Fernando Alonso, y se ubicó en la novena posición, mientras que Vettel alcanzó a meterse en el cuarto lugar, ya sin ninguna opción para pelear por el título.



Verstappen por su parte impuso un ritmo endemoniado desde los primeros giros y se ubicó con total comodidad en el primer lugar del Gran Premio de México cuya victoria se llevó y acumuló su segundo triunfo en esta temporada.



Con este cuarto título Hamilton se convierte en el piloto británico más exitoso en la historia e igualó el número de campeonatos que tienen también su actual rival, Sebastian Vettel y Alain Prost.



Curiosidades del Gran Premio de México de F1

​

1. El podio estuvo constituido por los pilotos número 2 de las tres escuderías más importantes en la actualidad: Verstappen, de Red Bull; Valteri Bottas, de MercedesAMG; y Kimi Raikkonen de Ferrari.



2. Hamilton tuvo su peor resultado de la temporada 2017 en México pero allí consiguió, faltando dos carreras, su cuarto título mundial.



3. El incidente en la primera curva entre Hamiton, Verstappen y Vettel no entró en investigación. En algún momento de la carrera, el piloto británico preguntó si no había una maniobra intencional por parte de Vettel.



4. Vettel, que no le alcanzó con el cuarto lugar, ahora deberá luchar en los dos grandes premios que faltan por mantener el subcampeonato pues sólo 15 puntos hay entre él y Valteri Bottas.