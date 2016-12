Pasaron de nuevo las 6 Horas Mobil 1–MOTOR– Motorcraft por el autódromo de Tocancipá para completar 31 ediciones continuas de la carrera más importante del automovilismo nacional.

Coincidente con la alta temporada invernal, se temía que la programación estuviera acompañada de fuertes lluvias, pero finalmente fue una jornada grisácea pero seca, con excepción de algunos minutos de llovizna al empezar la noche, la que enmarcó la prueba y permitió un accionar limpio y seguro de todos los autos.

Relacionadas

De todas maneras, los efectos del agua sí se hicieron sentir en la continuidad del evento que tuvo ocho neutralizaciones que le quitaron cerca de hora y media al ritmo de los autos, ya que los rescates de los trompeados o varados que quedaron en el pasto empapado o en los búnkeres fueron muy dispendiosos, tanto que requirieron varias veces el trabajo de las grúas de auxilio.

Las 6 Horas 2016

Este factor también alivió el trabajo de las máquinas y las llantas, que tuvieron mucho respiro y amplitud para programar los cambios de pilotos y tanqueos bajo banderas amarillas, sin afectar las posiciones.



No hubo sorpresas en los resultados, pues la exigencia técnica y de la distancia hace que solamente se anoten los equipos con un nivel importante de preparación y velocidad que, a su vez, reflejó los resultados marcados durante las pruebas previas del campeonato nacional que organiza anualmente el Club Los Tortugas.

Las 6 Horas 2016

Obviamente, las neutralizaciones enterraron cualquier posibilidad de marcar récords de vueltas y el ritmo general no fue el más elevado.Tanto que la marca del circuito en poder del prototipo West del Sesana Racing, impuesta el año pasado por Óscar Tunjo, no se movió porque la pista no estaba en su mejor momento de adherencia en las clasificaciones.



Tampoco este rapidísimo auto logró llegar a la meta, aunque recorrió más que en años anteriores, pues tuvo un espectacular despiste en el turno de John Estupiñán, que lo mandó a los pits donde estaba desde las primeras vueltas detenido también el prototipo Spice de la misma divisa, con una suspensión fracturada.

Las 6 Horas 2016

El equipo Autostok movió sin afanes ni angustias sus dos Renault, el Fluence entre los Turboturismos y el Twingo II en la cabeza de los aspirados 2 litros, con una superioridad similar a la que mostraron en el curso del año y en competencias en Ecuador.



Fue muy emotiva la victoria del ‘Chevette’ de modelo de origen 1983 pero adecuadamente modificado, del equipo ‘Clopa Racing’, que hizo su primera salida a pista en el grupo GT, con Juan Pablo Clopatofsky, Luis Jenaro Rico y Diego Luis Forero. La categoría se vio reducida por abandono o accidentes de los rivales, pero su integridad mecánica despertó todas las simpatías de la asistencia.

Las 6 Horas 2016

Los productos asociados técnicamente a la carrera dieron los mejores resultados. Las llantas Michelin de todos los turismos estaban en su ambiente perfecto ante las amenazas climáticas y las gasolinas de alto rendimiento de Refiantioquia pusieron los caballos adicionales que todos buscan en los motores.



Los Nissan March de la monomarca hicieron una prueba de duración en el abrebocas, ganada por Mauricio Toro y Juan Chamorro, y de nuevo el creciente espectáculo de las pruebas de los autos de calle, en las cuales ganaron Juan José Giraldo y Miguel Piragauta, acompañó la programación que se prolongó durante 11 horas de buen automovilismo para cerrar el 2016.

Las 6 Horas 2016

Cuadro de honor



FUERZA LIBRE DE MÁS DE 2000 cm3

1. José Camilo Forero/Sebastián Villamil, Radical SR3, Reforestadora Veraditas - Hooters 254 vueltas

2. Miguel Villagómez / Xavier Villagómez / Juan José Rivera / José Montalto, Radical SR3, Abro – Ecuador – Costa Rica ,251

3. Camilo Vargas / Felipe Ceballos / Sebastián Moreno, Ferrari 226



PROTOTIPOS HASTA 1.340 Cm3

1. Juan Manuel González / Sebastián Alborta, Caterham, La Monomarca, 251

2. Dirk Herber / Ignacio Ruiz / Renzo Sandoval, Radical SR3, Lavafante 247

3. Carlos Gómez / Joaquín Caicedo / Enrique de Francisco / Gustavo Ochoa, Caterham, La Monomarca, 241



GRAN TURISMO MÁS DE 2000 cm3

1. Juan Pablo Clopatofsky / Luis Jenaro Rico / Diego Luis Forero, Chevette Turbo, AP Group, 225

2. Nicolás Bedoya / Ariel Restivo / Ricardo Abello, Subaru, Nitrocity - Top1Oil, 163

Las 6 Horas 2016

TURBOTURISMOS HASTA 1.600 cm3

1. Diego Fernando Mejía / Santiago Mejía / Santiago Vásquez, Renault Fluence, Autostok - Axalta - Gulf - Allianz - Cafam, 236

2. Pavel Russi / Nelson Gutiérrez, Logan, Jawan Tech, 230

3. José Luis Peña / José Eduardo Peña / Rodrigo Roesel, Logan, Trimco - Thermoform 215



SÚPERTURISMOS 1.601 A 2.000 cm3

1. Camilo Forero / Jimmy Ramírez / Diego Fernando Mejía / Felipe Ceballos, Twingo II, Autostok - Axalta - Gulf - Allianz – Cafam, 235

2. Andrés F. Botero / Felipe Mantilla / José Luis Carulla / Guillermo Olarte, Mazda 3, C.C. Santafé - Arroz Casanare – Pepe Ganga - Promecánica - Motor Oil - Café Hda La Mesa, 172



SÚPERTURISMOS hasta 1.600 cm3

1. Erik Santos / Saulo Barrera / Víctor Barrera, Swift GTI Ganadería María Isabella - J&C Motorsport - Importadora Toro, 229

2. Camilo Bejarano / Rubén Vera, Swift GTI, Máquinas de Afeitar Safari 3 - Cepillos Dentales Seiko - May Lab Dental Studio - Trader Remodelation, 218

3. Juan Pablo Pedraza / Daniel Lamoroux / Manuel Acosta / Andrés Arriola, Swift GTI, JPMS Multiservicio - A&C Legal, 216