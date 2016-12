Hubo que esperar que el reloj llegara casi al filo de las tres horas que estaban previstas de la última carrera del Nacional de Automovilismo Mobil 1-MOTOR-Motorcraft para que las emociones subieran de nivel con el desenlace de la categoría de los prototipos. No porque su ganador estuviera en riesgo, como tampo-co les sucedió a los vencedores en los otros grupos de turismos que consolidaron sin afanes su camino al podio, sino por la definición del segundo lugar entre los ca-rros de Nicolás Castillo y Jorge Berrío contra el de Juan Diego Ruiz y Juan Felipe García.



Ruiz y García eran segundos, pero el motor se dañó en las postrimerías de la prueba, casi al mismo tiempo en que Castillo tuvo que hacer una rápida parada para poner un par de galones de combustible que le hacían falta. El drama de ambos, uno con la decadencia de la máquina que venía desde bastantes vueltas atrás y el otro sabiendo que no llegaría con lo que había en sus tanques, fue un cruce de cuentas que despertó a la asistencia por la remontada de Castillo, demorado desde el arranque por una larga asistencia en pits.

No logró sostener el segundo puesto que tuvo durante casi toda la carrera el Radical de Juan Diego Ruiz y Juan Felipe García, que no solo usó toda la pista y sus alrededores, sino también la última exostada de su motor, que no llegó hasta el final.