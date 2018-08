Este fin de semana Colombia es anfitriona del Panamerican Rok Cup Challenge, competencia de kartismo que reunirá a más de 100 pilotos de la región latinoamericana en el kartódromo XRP de Cajicá. Entre ellos se encuentra Emmo Fittipaldi de 11 años, hijo del bicampeón de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi.



Junto a Emmo, el colombiano Daniel Pérez, el ecuatoriano Henry Taleb Jr., el boliviano Pablo Campuzano de Bolivia y el venezolano Luis Roa, componen el equipo Tony Kart Colombia, en karts equipados con motores Vortex. Su meta, por supuesto, es el título de este certamen que ha preparado importantes premios para los tres primeros puestos.



Quien obtenga el primer lugar recibirá un cupo para la International Rok Cup Final que se correrá en el circuito de South Garda, en Lonato, Italia. El segundo puesto otorga un cupo en Rok The Rio, en Las Vegas, y el tercero uno para el Florida Winter Tour 2019.



Programas como estos son los que permiten que los niños comiencen a formarse en el automovilismo con miras, como es común, de llegar a la Fórmula 1. Esto es algo que Emerson Fittipaldi tiene claro, y hablando no solo como padre de su hijo sino también como su entrenador.



Hablando en exclusiva con esta sección, el piloto enfatizó en que “Es la primera vez en 45 años que en la Fórmula 1 no hay un piloto brasilero”, y agregó que en gran parte eso se debe a que justamente se han perdido esos programas e iniciativas de formación en el kartismo, que es la base del automovilismo. Por el contrario está el caso de México, donde Carlos Slim no escatimó en su apoyo y hoy vemos a pilotos como Checo Pérez en la F1.

.

Como bien lo menciona Fittipaldi, para un país es de mucho orgullo tener a un piloto compitiendo y sobre todo ganando, pero para eso hay que realizar todo un proceso de formación y no ‘subirse al bus’ cuando por otros medios se ha podido llegar a lograr ese objetivo.



Por ejemplo, Petrobras fue patrocinador del equipo Williams por 10 años, pero durante ese tiempo el equipo no vio pasar a ningún piloto brasilero (aunque sí a un colombiano que es el segundo latinoamericano que más carreras ha ganado en la F1 en los últimos 7 contra 11 de Massa).



El automovilismo es un deporte muy complejo y mientras más oportunidades y entrenamientos se tengan, habrá mayores chances de mostrar el talento.

.

Los futuros campeones están allí, así que la formación y crecimiento que tengan durante ese tiempo será vital. “Los empresarios tienen que ayudar e incentivar el kartismo que es la base del automovilismo mundial. Darle chance a tantos jóvenes para que muestren su talento”.



“Lo más importante es gozar mucho, tener un gran amor y dedicación total por el deporte”. El automovilismo demanda mucha concentración, mucho enfoque y también es de gran importancia aprender a perder, “porque es más difícil perder que ganar. Cuando pierdes, pierdes la motivación, así que siempre hay que pensar en ir a la próxima competencia, al próximo fin de semana y un próximo chance. Es importante desde pequeño crecer con esa mentalidad de atleta, no solo para el automovilismo sino para cualquier deporte. El automovilismo es un deporte de muchas frustraciones”.



Por esto mismo una de las labores más complicadas para este brasilero ha sido separar su labor de padre de su labor de entrenador con Emmo, su hijo de 11 años de edad. El padre tiene mucha emoción, pero el entrenador debe impartir mucha exigencia.