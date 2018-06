Juan Pablo Montoya se estrena en las 24 Horas de LeMans

En la competencia este año tomarán parte 180 pilotos de 31 nacionalidades, repartidos en 60 vehículos y cuatro categorías (LMP1, LMP2, GTE Pro y GTE Am).

La ausencia de Audi y Porsche como equipos oficiales en la categoría LMP1 darán vía libre para que Toyota, con sus dos TS050 Hybrid, tenga más chance de por fin coronarse en esta competencia, pues en pasadas ocasiones la suerte no ha estado de su lado. Uno de ellos será conducido por el español Fernando Alonso, junto a Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima.



El automovilismo latinoamericano tendrá una importante representación gracias a los pilotos José María “Pechito” López (Argentina), Memo Rojas, José Gutiérrez y Roberto González (México), Pastor Maldonado (Venezuela) y Juan Pablo Montoya.



El colombiano, que correrá junto a Will Owen y Hugo de Sadeleer en un Ligier JS P217-Gibson del equipo United Autosports (LMP2), buscará acercarse a la llamada triple corona del automovilismo: ganar el Gran Premio de Mónaco, las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de LeMans. Para ello, deberá asegurarse un puesto en la categoría principal que le permita ganar no solo dicha categoría, sino también en la clasificación general.

Hasta el momento solo el piloto inglés Graham Hill se ha alzado con este triunfo y Juan Pablo Montoya es actualmente el único piloto activo que podría replicar la hazaña. En cualquier caso sabe que no será fácil y declaró que “Es un trazado excelente, pero no es fácil, tiene muchas trampas. Me sorprendió lo exigente que es este circuito”.



Fox Sports 3 tendrá transmisión el sábado de 8:00 am a 11:30 am, y de media noche a 2:00 am (domingo).