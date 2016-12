Con la participación de 491 competidores, este lunes 2 de enero arranca el Dakar 2017 desde la ciudad de Asunción, Paraguay, convirtiéndolo en el quinto país de Sudamérica y el 29 del mundo en ser parte de esta emblemática competencia del rallismo mundial.



La ruta prevista para la versión 39 del Rally Dakar es sin duda la más dura que se haya realizado en el continente Suramericano desde su llegada en 2009. Este año el recorrido tiene cerca de 9.000 kilómetros, de los cuales 4.089 serán tramos especiales cronometrados.

De acuerdo con Marc Coma, director deportivo del rally, “el recorrido del Dakar 2017 tiene un gran desafío físico que pondrá a prueba la resistencia de los pilotos quienes tendrán que afrontar siete especiales de más de 400 kilómetros, de las cuales una supera los 500 kilómetros, y permanecer seis días a más 3.000 metros de altura con temperaturas bajo cero”.



El paso por Paraguay será efímero y en la primera etapa los competidores enfrentarán la región del ‘Chaco’, Argentina, primera gran prueba en un terreno seco con mucho polvo y que en caso de lluvia podría complicar a más de uno en su ruta hacia Bolivia.



En territorio boliviano los competidores disputarán seis etapas a más de 3.000 metros de altura y una de ellas superará los 4.000 metros, la cual se desarrollará en el altiplano boliviano cerca de la ciudad de Tupiza, antes de llegar a La Paz, donde se tendrá el único día de descanso.



Este año de nuevo habrá una etapa maratón repartida en dos días. La primera irá de La Paz a Uyuni (Bolivia), con un recorrido de 322 kilómetros de especial y 622 en total, y una segunda que parte entre Uyuni y finaliza en Salta, Argentina, de 492 kilómetros de especial y un total de 892 con enlaces. Cabe destacar que en este tipo de etapas, por reglamento, los pilotos no pueden recibir ningún tipo de asistencia técnica por parte de sus mecánicos, por lo cual dependerán de ellos mismos para solucionar cualquier tipo de incidente técnico durante los dos días de competencia.

Toyota Hilux Evo

La novena etapa, llamada ‘Super Belén’, que se disputa el 11 de enero entre las ciudades de Salta y Chilecito (Argentina), será la más exigente y extensa. Constará de casi 1.000 kilómetros de recorrido, sumando los tramos de enlace y los cronometrados, y el 98 por ciento del recorrido se hace por sobre terreno destapado con mucha piedra.



Uno de los factores a tener en cuenta para esta nueva versión del Dakar será la climatología, pero en especial la altura en Bolivia, donde ni los organismos de los pilotos ni los motores de sus máquinas dispondrán del suficiente oxígeno para alcanzar su máximo rendimiento.

En Paraguay la humedad por estos días puede alcanzar el 100 por ciento, posteriormente en Bolivia los participantes afrontarán además de la altura el frío con temperaturas por debajo de cero grados, en especial en la noche y la madrugada. El contraste lo vivirán en territorio argentino donde soportarán temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados dentro de sus habitáculos.

.

Este año, con el objetivo de destacar el papel de la navegación, la organización ha restringido el uso del GPS. Además se reemplazó la mayoría de los Way Points Escondidos (WPM) por Way Points de Control (WPC), que se activarán una vez pase el vehículo por estos puntos de control.



Debido a esto los competidores deberán recurrir a la vieja brújula, seguir atentamente las indicaciones del libro de ruta y echar mano a su toda su experiencia en cada una de las etapas a disputar.



De esta forma el Dakar 2017 se plantea como todo un reto a la exigencia y a la resistencia, donde hombre y máquina buscarán llegar a Buenos Aires el 14 de enero y estar en el podio de los vencedores, tras 12 etapas plagadas de retos, dificultades y aventura.

Christian Cajicá en su Can-am DS450X

Colombianos en el Dakar

En la categoría de motos aparecen inscritos Juan Esteban Sarmiento ‘Chilo’, (No. 101) a bordo de una KTM 450, siendo esta su quinta participación. Por su parte, Mateo Moreno (No. 150), también en KTM 450, disputa su cuarto Dakar, mientras que en cuatrimotos aparece inscrito Christian Cajicá (No. 287) quien a bordo de una Can-Am compite por tercera oportunidad en esta prueba.

Peugeot defiende el título

El equipo Peugeot, campeón vigente, presenta el 3008 DKR con una mecánica similar a su antecesor (2008 DKR): motor central V6 3.0 biturbo diésel con 340 caballos de potencia, 800 Nm de torque, caja secuencial de 6 marchas y tracción 4x2. Al mando de estas máquinas estarán Stéphane Peterhansel, Cyril Després, Sebastien Loeb y Carlos Sainz.

Peugeot 3008 DKR

MINI, nuevo en todo

El equipo MINI ALL4 Racing compite con el nuevo John Cooper Works Rally y con nueva nómina de pilotos encabezada por Mikko Hirvonen, Yazeed Al-Rajhi, Bryce Menzies y Orly Terranova. Este modelo viene equipado con un motor biturbo de seis cilindros diésel (BMW) que entrega 340 caballos de potencia y un torque de 800 Nm a 1850 rpm.

Mini John Cooper Works Rally

Toyota busca protagonismo

Este año tendrá dos tipos de vehículos. El Toyota Gazoo Racing tendrá cuatro buggies Toyota Hilux Evo que pilotarán Giniel de Villiers, Leeroy Poulter y Nasser Al-Attiyah, con motor V8 y tracción 4x2 para dar pelea a Peugeot y MINI. Por su parte, Nani Roma estará a bordo de una Hilux V8 4x4 (versión 2016) con la que Al-Attiyah se proclamó campeón de la Copa del Mundo de Rallies Cross Country.

Buggie Toyota Hilux

Dakar por TV

El canal Fox Sports es la señal oficial de televisión para Latinoamérica. Realizará informes diarios de lo que suceda con los competidores en sus diversas categorías durante todos los días del rally con entrevistas a pilotos y equipos.

Nueva categoría

Una de las novedades de la edición 2017 será la participación, por primera vez, de los llamados SSV, vehículos ligeros con un motor inferior a los 1.050 cm3. Este tipo de autos son más accesibles para aquellos pilotos que no disponen de un gran patrocinio. 10 vehículos de este tipo aparecen inscritos y disputarán uno de los cinco títulos en juego, junto al de motos, autos, camiones y cuatrimotos.

Cifras de la competencia

- 12 victorias ostenta Stéphane Peterhansel es máximo ganador en motos con 6 títulos y en autos con otros seis. Por su parte, Vladimir Chagin acumula siete victorias en la categoría de camiones. En cuatrimotos, vigente desde 2009, se destacan Marcos Patronelli acumula tres victorias.



- 59 nacionalidades estarán representadas en el Dakar 2017.



- 190 países retransmitirán imágenes del evento, gracias a la colaboración de 70 canales de televisión.



- 1460 periodistas acreditados cubrirán la competencia en su totalidad.



- 316 vehículos de competencia hacen parte de este rally.

.

Sígalo por Internet

La web oficial es www.dakar.com la cual está disponible en tres idiomas y tiene todos los datos de lo que sucede en la carrera día tras día, información de los equipos y pilotos participantes, galerías de fotos, videos, e historia del rally. También está disponible la aplicación ‘Dakar Rally 2017’ para teléfonos inteligentes (iOS y Android).

Redes sociales

Para los más aficionados la organización tiene cuentas oficiales en Facebook, Google +, Pinterest e Instagram (Dakar Rally) y Twitter (@Dakar). Desde allí los community managers del Dakar enviarán a los fans y seguidores diversos datos, información, imágenes y videos de esta competencia.