En 149 oportunidades giró el auto Radical No.79 en manos de Sebastián Villamil y Santiago Lozano y cobró los mayores dividendos en las 3 Horas de Bogotá, séptima válida del Campeonato Nacional de Automovilismo CNA Mobil 1 Motor Motorcraft, celebrada el pasado domingo en la pista larga del Autódromo de Tocancipá. Ganaron en la general y en su categoría de Prototipos P1.



Aventajaron por 9 vueltas al Salamandra No.73 conducido por Jorge H. Berrío y Nicolás Castillo y por 13 giros al Caterham No.90 de Juan Diego Ruiz y Juan Felipe García y la misma diferencia con el Radical No.53 de David y Natalia Méndez que cruzó la meta en la cuarta posición.



Sin embargo, fue el equipo Autostok Team el dueño de la segunda carrera más importante del calendario nacional, al ganar la serie de Turbo Turismo con el Renault Fluence No.10 en manos de Santiago Mejía -acumula su séptimo triunfo consecutivo- y el pereirano Camilo Forero, otro de los grandes beneficiados y protagonistas de la fecha, pues hizo parte del equipo que se impuso en Súper Turismo 2 litros, donde además estuvieron el nariñense Felipe Ceballos -actual campeón de la Copa Nissan March- y el estadounidense André Castro, nuevos refuerzos de la escudería.

Mejía sigue imbatible tanto como su auto y por 5 vueltas aventajó al Renault Logan No.51 de José Luis y Jorge Eduardo Peña, mientras que el vistoso auto No.15 de Pavel Russi y Nelson Gutiérrez llegó en la tercera plaza con 11 vueltas de atraso, cuando estuvieron muy cerca de ganar la dura carrera.



Juan Carlos Casadiego y Hugo Francisco Fajardo, a bordo del Mazda No.85 (Gif) de retorno a la pista, fue escolta de los ‘sardinos’ del Twingo, con 3 vueltas perdidas pero un gran protagonismo encima.

Finalmente, Erik Santos y Saulo Barrera, en el Chevrolet Swift GTI No.61 ganaron la serie Súper Turismo 1.6 en una carrera que estuvo cargada de dramatismo para todos los que llegaron a tener posibilidades de pelear el primer puesto, como sucedió con el Honda No.37 de José Camilo Forero y Jairo Cifuentes, o el Ford Fiesta No. 50 de Juan Pablo Clopatofsky y Luis Jenaro Rico que tuvo fallas mecánicas que lo mantuvieron mucho tiempo en los pits (solo sumó 64 vueltas), o el Alto Turbo No.46 de Juan Pablo López y José Ignacio Robledo, que se quedó con el cuarto puesto y sin puntos en la general a pesar de un buen ritmo (giraron en 92 oportunidades y perdieron 25 vueltas con los ganadores de la serie).

En otra instancia de la programación, corrió la categoría Autos de Calle en turbos y aspirados, que llevó a la pista corta del autódromo más de 50 vehículos de diferentes marcas y modelos, en series de 30 minutos de duración, en las que triunfaron Ricardo Echeverri en el BMW No.47 y Juan Flechas en el Honda No.42).



La próxima carrera del Campeonato Nacional de Automovilismo Mobil 1 Motor Motorcraft se realizará el 23 de octubre y será la antesala de la 6 Horas de Bogotá, previstas para el sábado 3 y domingo 4 de diciembre.

POSICIONES 3 HORAS DE BOGOTÁ



Categoría Prototipos (P1)

1. (97) Santiago Lozano/Sebastián Villamil, Radical (Reforestadora Vereditas-Hooters), 149 vueltas.

2. (73) Jorge H. Berrío/Nicolás Castillo, Salamandra 3 (Prosegur-Firesec-Oleparking), 140

3. (90) Juan Diego Ruiz/Juan Felipe García, Caterham (La Monomarca), 136

4. (53) David y Natalia Méndez, Radical (Grupo Kriterion Ltda.), 136

5. (17) Sam Walker/Andrés Vargas, Caterham (La Monomarca), 135

6. (29) Daniel Fernández/Ranzo Sandoval), Salamandra 3 (Delf Ltda.-Sywork-Gym House), 133

7. (03) Ignacio Ruiz/Dirk Herber, Radical (Lavafante), 82*



Turbo Turismo 1.6

1. (10) Santiago Mejía/Camilo Forero, Renault Fluence (Renault–Autostok-Axalta-Gulf-Cafam), 129 vueltas.

2. (51) José Luis Peña/José Eduardo Peña, Renault Logan (Totto-Trimco-Thermoform), 124

3. (15) Nelson Gutiérrez/Pavel Russi, Renault Logan (Jawan Tech-Digital Trends-Russi Café), 118



Súper Turismo 2 litros

1. (25) Camilo Forero/Felipe Ceballos/André Castro, Renault Twingo II (Renault–Autostok-Axalta-Gulf-Cafam), 113 vueltas

2. (85) Juan C. Casadiego/Hugo F. Fajardo, Mazda (Gif), 110

3. (57) Felipe Mantilla/Nicolás Olarte, Mazda 3 (CC Santafé-Arroz Casanare-Pepe Ganga-Promecánica-Ludesa-Café Hda. La Mesa), 44*



Súper Turismo 1.6

1. (61) Erick Santos/Saulo Barrera, Swift GTI (Ganadería María Isabella-J&C Motorsport), 117 vueltas

2. (55) Juan P. Pedraza/Daniel Lamoroux, Swift GTI (Jpms – A&C Legal), 116

3. (42) Camilo Bejarano/Rubén Vera, Chevrolet Swift GTI (Máquinas de afeitar Safari 3-Cepillos dentales Seikou), 106

4. (46) Juan P. López/José I. Robledo, Chevrolet Alto Turbo (La Fama), 92*

5. (37) José C. Forero/Jairo Cifuentes, Honda (Reforestadora Vereditas-Hooters), 90*



* Sin puntos por no haber cumplido con el 70% del recorrido