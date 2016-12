Resultados de los pilotos colombianos en el exterior

Se cumplió la penúltima fecha de la IndyCar en Watkins Glen, al norte del Estado de New York, y nuevamente la suerte para los colombianos no estuvo de su lado.



Carlos Muñoz no encontró la velocidad con su auto y a pesar del trabajo de su equipo y la búsqueda de la estrategia sólo les alcanzó para terminar en el undécimo puesto, mientras que para Juan Pablo Montoya las cosas tampoco marcharon como lo esperaba, su auto fue tocado por el de Jack Hawksworth en la primera curva durante el primer giro y el trompo fue inevitable, dando la pelea cruzó la meta décimo tercero.

La carrera la ganó Scott Dixon, del Chip Ganassi Racing, quien dominó la competencia desde las mismas prácticas, marcó la pole y lidero 50 de las 60 vueltas pactadas.



Simon Pagenaud terminó en séptimo y puede tener asegurado el campeonato tras el retiro de carrera de su principal rival, el australiano Will Power por un choque con Charlie Kimball. El francés del equipo Penske lidera el campeonato con 43 puntos de ventaja sobre Powell.



La final de la IndyCar 2016 se celebrará el 18 de septiembre en el circuito de Sonoma, California, y otorga doble puntaje al ganador (100 puntos).

Tatiana Calderón en GP3

La piloto colombiana Tatiana Calderón sumó nuevamente en la GP3 durante la primera carrera que se realizó el fin de semana en el circuito de Monza, en Italia, al cruzar la meta en la décima posición.



El sábado en la mañana durante la clasificación Tatiana enfrentó mucho tráfico que le impidió completar un buen registro de vuelta. La que parecía sería su vuelta rápida se vio eclipsada con la aparición de la bandera roja que se ondeaba cuando Tatiana se dirigía al tercer sector. Esto redujo las posibilidades de la colombiana quien posteriormente solo conseguiría registrar una vuelta adicional para ocupar la casilla 15 de la parrilla de salida.

La bandera verde cayó y con ella Tatiana avanzó desde la partida. Vuelta a vuelta la colombiana mantenía el ritmo de los pilotos de punta ganando varias posiciones a lo largo de la carrera, cruzando la meta en la décima posición, sumando un punto y a tan solo 0.6 décimas de quien ocupaba la novena posición.



El domingo parecía ser un buen día para que Tatiana siguiera sumando, luego de convertirse en la primera mujer en conseguir esta hazaña por segunda vez. Sin embargo la suerte no la acompañó. La colombiana partió décima y se ubicaba ya octava cuando al evitar el incidente ocurrido en frente suyo entre el líder del campeonato Charles Leclerc y su compañero de equipo Nirei Fukuzumi, perdió la nariz de su auto.

Tatiana debió realizar un ingreso a pits para cambiar la parte afectada relegándola así la parada a la última posición de donde remontó hasta cruzar 13, con un excelente ritmo de carrera.



Desafortunadamente la bogotana fue penalizada con 5 segundos por exceder el límite de velocidad al entrar a pits, culminando 16 en la tabla de posiciones.