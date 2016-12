Muñoz logró su segundo podio de la temporada, este fin de semana en la décimo segunda válida de la IndyCar Series en Mid Ohio, al cruzar la meta en el tercer lugar, en donde fue determinante su estrategia de ahorro de combustible y el trabajo del equipo Andretti, los cuales funcionaron a su favor tras haber partido desde la casilla 15.



Montoya, a pesar de haber hecho una buena carrera en la que alcanzó a liderar en 9 vueltas, quedó en el puesto once. Los pilotos Simon Pagenaud y Will Power obtuvieron los puestos primero y segundo, respectivamente.



El colobiano Carlos Muñoz, tercero en el podio.

"En el warm up prácticamente nos presentamos con un auto completamente diferente, acertamos en los cambios así como en la estrategia. La amarilla nos ayudó mucho, fue una carrera muy desgastante y logré mantenerme gran parte de la carrera en el Top 5. Estoy muy contento con el resultado " expresó Carlos Muñoz.



Por su parte, Juan Pablo Montoya dijo que “el rendimiento del Chevrolet Hawk fue bueno todo el fin de semana y sin duda tenía la velocidad para subir al podio. Para la carrera, fuimos con una estrategia diferente y no funcionó tan bien como nos hubiera gustado. Salimos con un juego diferente de neumáticos rojos que pensamos funcionaría bien para nosotros durante la última parte de la carrera, pero el balance no fue el esperado”.



Doble Top 10 de Tatiana Calderón en Hockenheim

La piloto colombiana obtuvo este fin de semana dos Top 10 en este circuito, en el marco del Gran Premio de Alemania de Fórmula Uno, durante la disputa de la quinta fecha de la categoría GP3. Tatiana logró sumar sus primeros puntos de la temporada al finalizar décima y novena en las carreras del sábado y domingo.



La clasificación de la bogotana se vio afectada por el rendimiento de su auto y tuvo que partir desde la última posición de la parrilla de salida. Sin embargo su determinación y buen desempeño le permitieron avanzar durante la carrera realizando múltiples adelantamientos. Sus tiempos de vuelta fueron en varias ocasiones a lo largo de la carrera mejores que los de la punta, remontó 12 posiciones finalizando décima. Calderón fue quien más puestos consiguió avanzar durante la carrera y obtuvo su primer punto de la temporada.

Tatiana Calderón

Alejandro Fernández, sexto en válida del Global RX

El piloto colombiano terminó en la sexta posición de la octava válida del Red Bull Global Rallycross que se disputó el sábado 30 de julio en el RFK Stadium, en Washington, Estados Unidos. Fernández tuvo un muy buen inicio de carrera, fue segundo en los dos heats clasificatorios y pasó directamente a la final.

Alejandro Fernández

Con información de Fedeautos

