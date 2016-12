Andrés Méndez logró un podio

El piloto colombiano, del Oregon Team, fue tercero en la carrera de los pilotos Amateur que se disputa dentro del campeonato Renault Sport Trophy, serie en la que los pilotos profesionales y amateur comparten un carro para realizar una carrera de resistencia y dos carreras de velocidad en solitario.



Andrés ganó la segunda carrera de la jornada que disputaron los pilotos más jóvenes y con menos experiencia de cada equipo y se ubicó tercero en la general de los Amateur con 46 puntos. Su compañero de equipo, el brasieño Bruno Bonifacio también fue tercero en la carrera que disputaron los profesionales, mientras que en la carrera de resistencia en la que compartieron turno no terminaron.



Julián Leal llegó cuarto en válida de la ELMS

Leal y su equipo consiguieron el cuarto lugar en disputa de la tercera válida de la ELMS (European Le Mans Series), que se celebró en el circuito de Red Bull Ring, en Austria. Partieron desde el octavo lugar.



Julián Leal

Sin suerte en la válida de Toronto para IndyCar

La undécima válida de la serie IndyCar fue para Will Power (Penske Racing), última cita de la temporada en un circuito callejero que no favoreció a los pilotos colombianos.



Juan Pablo Montoya tuvo muchos problemas desde las prácticas, incluido un choque contra el muro, partió desde el noveno lugar, alcanzó a ubicarse dentro de los cinco primeros pero terminó en el puesto 20 perjudicado por una bandera amarilla que lo dejó a una vuelta del ganador.



Mientras que a Carlos Muñoz una tuerca que no dejaron bien ajustada en una de sus entradas a pits lo relegó a las últimas posiciones y cruzó la meta en el décimo séptimo puesto.



La próxima válida de IndyCar se celebrará el 31 de julio en Mid Ohio.

Carlos Muñoz en IndyCar

Juan Piedrahita también sin suerte

Por su parte, Juan Piedrahíta, el otro colombiano que representó al país en el circuito callejero de Toronto, en la serie Indy Lights, tuvo un accidente de carrera el sábado que no lo dejó terminar y en la segunda carrera, el domingo, su carro presentó fallas mecánicas que lo obligaron a abandonar.

Clasificación General

1. Simon Pagenaud (FRA) 432 puntos

2. Will Power (AUS) 385

3. Helio Castroneves (BRA) 358

4. Scott Dixon (NZL) 349

5. Josef Newgarden (USA) 344

10. Carlos Muñoz (Col) 293

13.Juan Pablo Montoya (Col) 279



