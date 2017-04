El Camaro Chevrolet negro de Sergio Jiménez fue el gran protagonista de la primera jornada del Campeonato Nacional de Piques 1/4 de Milla al lograr un tiempo de 9.654 segundos y convertirse en el auto más veloz.

Así Terremoto, como se le conoce a este Camaro, volvió a lo más alto de este campeonato en la categoría B (9 a 9.99 segundos) luego de una prolongada ausencia de las pruebas durante 2016.



En esta primera fecha participaron 21 vehículos que se organizaron en diferentes categorías según sus tiempos de clasificación que se pactó a tres salidas más la ronda final para definir a los ganadores.

Chevrolet Camaro 'Terremoto' en 2014

En la categoría D (11:00 a 11:99”) ganó Hernando Murcia a bordo del Camaro No. 108.

En la categoría E (12:00 12:99”) el primero fue Andrés Pedraza en el Audi No. 111.

En la categoría F (13:00 a 13:99) ganó David Zuluaga del Renault Clio No. 14.

La categoría G (14:00 a 14:99) fue para el Audi No. 137 de Pablo Escobar.

La categoría H (15:00 a 15:99) la ganó Andrés Felipe Camelo a bordo del Camaro No. 93.

En la categoría I (16:00 a 16:99) Juan Carlos Tafur del Seat No. 420 estuvo en lo más alto.

En la categoría J ​(17:00 a 17:99) ganó Julio César Villalobos del Renault Clio No.361



La segunda válida de Piques ¼ de Milla está programada para el sábado 20 de mayo. Este campeonato es organizado por el Club G3 con el apoyo de Autódromos S.A. y aval de Fedeautos.



Con información de Fedeautos.