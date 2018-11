El pabellón 5A recibió a la SUV italiana 500X, los compactos Argo (hatchback) y Cronos (sedán) provenientes de Brasil y Argentina, respectivamente, el 500 topolino armado en Polonia y el Fiat Uno Way.



500X

​

El todoterreno 500X 2018 fue armado en su país de origen con motor italiano, aunque basado en la misma plataforma del Jeep Renegade, su hermano gemelo en el Grupo FCA.



Es la primera SUV de Fiat, la cual será comercializada por estos lares en las versiones Latitude (4x2 de tracción delantera) y Limited (4x4), movidas ambas con motor Multiair turbo de 1,4 litros, aunque de 138 y 170 caballos de potencia, respectivamente, el primero asociado a una caja de seis velocidades con doble embrague, y el segundo, a otra de nueve marchas, ambas automáticas con opción manual.



Fiat 500X

Sus dimensiones y soluciones mecánicas la ubican en el concurrido segmento de las SUV compactas, al lado de modelos como Nissan Kicks, Ford Ecosport, Mazda CX-3 y Peugeot 2008, con buenos argumentos de confort y seguridad, como apertura de puertas y encendido sin intervención de la llave, control crucero con limitador de velocidad, sistema start & stop, selector de modos de conducción, luces exploradoras con función ‘cornering’, seis airbags, asistente de arranque en pendientes y anclajes Isofix para sillas infantiles. Todo presente en ambos modelos.



Diseñado para hacer de cada trayecto una experiencia emocionante, este crossover ensamblado en Italia y comercializado en más de 100 países, sorprenderá en Corferias con dos versiones: Latitude 4X2 desde $79.990.000 y Limited 4X4 desde $89.990.000, en la gama de colores Azul Valencia, Gris Argento, Bronce Magnético, Negro Cinema, Blanco Glory y Rojo Passione.



Relacionadas

Argo

​

Pero el Argo es más que una nueva pinta para Fiat, pues debajo de esa carrocería de 3.99 metros se esconde una nueva plataforma modular (llamada MP1) que será la base para próximos modelos del grupo Fiat- Chrysler. El primero de ellos será la versión sedán de este hatchback del lanzamiento. Aunque el veredicto de seguridad lo dejaremos a una eventual prueba por parte de Latin NCAP, Fiat dice que los aceros de alta resistencia y mayor rigidez torsional (7 por ciento) respecto al Punto (modelo que reemplaza) garantizan buena protección para los ocupantes.

Este hatchback se venderá en una sola versión cuyo precio es de 46.990.000

Reforzando esa seguridad está un equipamiento que desde la versión de entrada cuenta dos bolsas de aire, frenos con ABS y anclajes Isofix, y que desde el modelo con motor 1.3 y transmisión GSR (mecánica automatizada) suma controles de tracción y estabilidad, un gran ‘plus’ respecto a sus competidores. Si se opta por el motor 1.8 también estarán disponibles como opción las bolsas de aire laterales.



El Argo cuenta con dirección eléctrica progresiva, espejo retrovisor eléctrico, funciones Tilt Down, aire acondicionado, display de 3,5, ISOFIX, cierre centralizado, eleva vidrios eléctricos delanteros y traseros, asiento del conductor con regulación de altura y sistema TPMS. Llega al Salón Internacional del Automóvil de Bogotá en la versión Argo Drive 1,3L, equipada con motor Firefly 1.3 de cuatro cilindros y 98 caballos de potencia, con transmisión manual de cinco marchas, desde $46.990.000.

Cronos

​

Sale de la planta cordobesa en tres versiones, una con motor de 1,3 litros y caja mecánica de cinco marchas y dos de 1,8 litros con la misma transmisión o unido a una automática de seis velocidades (la misma que equipa el Jeep Renegade Sport) y diferenciadas por sus niveles de equipamiento.



El interior se resume en acabados de buena calidad y soluciones de confort en el modelo más equipado, como pantalla voladiza de siete pulgadas para el manejo del centro de infoentretenimiento, climatizador automático, cámara de reverso y asientos forrados en cuero, así como rines de 17 pulgadas (15 y 16 las versiones más básicas) y llave inteligente para el ingreso y el encendido.

Fiat Cronos

Este modelo viene con UConnect con pantalla táctil de 7” multicolor High Definition y un sistema compatible con las aplicaciones Apple CarPlay y Android Auto, que permite utilizar aplicaciones como Whatsapp o Waze y conducir de manera más segura, sin distracciones por el uso del celular. Ofrece de igual forma, prácticas opciones de conectividad como audio streaming, salida Auxiliar, radio AM/FM, comandos al volante,Bluetooth con reconocimiento de voz y dos entradas USB (delantera y trasera).



El Fiat Cronos llega al XVI Salón del Automóvil desde $49.990.000, en dos versiones completamente equipadas y adaptadas a la necesidad de cada consumidor: Drive 1.3 Firefly MT con motor 1.3 Firefly y Precision 1.8 E.torQ MT equipada con el motor 1.8 E.torQ Evo de 16v.

500 topolino

​

Así, las sorpresas de esta marca inician con la exhibición de uno de los vehículos más míticos de la industria automotriz. El Fiat 500 llega al Salón del Automóvil con ese carácter que mezcla el minimalismo absoluto con un espíritu deportivo, audaz y seductor que lo convierte en un objeto de deseo.



Símbolo de la creatividad italiana, este modelo sorprenderá a los visitantes del Pabellón 5 con una imagen totalmente renovada. Diseñado para reafirmar la originalidad y elegancia que lo han transformado en referente del sector, incluye detalles que le imprimen una personalidad definida a su exterior, en el que se destaca un nuevo frontal con líneas horizontales, un faldón más refinado y un parachoques que rodea la rejilla tridimensional. Las luces diurnas también fueron renovadas, con un diseño que evoca el cero del logo y que lo convierten en una verdadera firma imposible de confundir.

500 topolino

La perfección de sus detalles se traslada al interior a través de una mágica transformación de sus clásicas formas redondeadas. Su panel de instrumentos incorpora una pantalla digital de 7” que permite monitorear la información útil durante cada experiencia al volante, mientras se integra al sistema de audio de última generación Uconnet con pantalla de 5”.



Funcional y divertido, este mito italiano está equipado con tecnología de avanzada, un increíble espacio interior y múltiples características que garantizan el confort y la seguridad de todos sus ocupantes. Incorpora de serie sistema Park Sense, controles en el volante, 7 airbags, modo de manejo sport, discos de frenado antibloqueo en las cuatro ruedas ABS, control electrónico de estabilidad y sistema de control antivuelco, entre otras características. Ensamblado en Polonia, el Fiat 500 llegará al XVI Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, en la versión Lounge, con motor de 1.4L, acoplado a una transmisión de 6 MT.

Fiat Uno Way

​

La exhibición de Fiat en el Salón del Automóvil se complementa con el exitoso Fiat Uno Way, el crossover que se destaca en el mercado nacional por sus múltiples ventajas. Desde $34.990.000 este crossover se ha convertido en un referente indiscutible del sector automotor al marcar la diferencia por su estilo, tecnología, desempeño, seguridad y economía. Con un diseño práctico y dinámico, ideal para la aventura, el Fiat Uno Way sorprende así mismo, por su espacio interior y las nuevas tecnologías que incorpora, únicas en su gama.



Ideal para disfrutar de cualquier terreno gracias a su altura al piso, incorpora espejos eléctricos con función Tilt Down en el lado derecho, para un parqueo seguro. Cuenta con aire acondicionado y radio U- Connect Doble DIN con Bluetooth y controles de radio en el volante.

Fiat Uno Way

El Fiat Uno Way además le apuesta al medio ambiente al incluir un motor de 1.4 litros Evo L4 Sohc de 8 válvulas que garantiza una reducción en emisiones contaminantes y un menor consumo de combustible. Además, tiene un centro de información electrónico, totalmente innovador, denominado EVIC, que brinda datos sobre consumo y autonomía del combustible, distancia recorrida, información de audio, revisión del vehículo, velocidad y temperatura.



El crossover de la marca italiana tampoco escatima en la seguridad de sus ocupantes. Barras laterales contra impactos, 5 cinturones de seguridad, airbag para conductor y pasajero, sensores de estacionamiento trasero Park Sense, barras longitudinales en el techo, exploradoras, alarma, frenos ABS y EBD son algunas de las características que hacen de este vehículo una de las mejores opciones que se presentarán en el Salón del Automóvil de Bogotá, del 7 al 18 de noviembre.