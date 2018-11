Fórmula 1: Hamilton vs. Fangio

La comparación siempre será una eterna discusión por la diferencia de los tiempos, la técnica, los autos, la economía y la dispersión de la F1 entre el mercadeo y la velocidad. Pero, colocados cada uno en su dimensión, hay que reconocer que Hamilton ingresó a la zona de las leyendas.

.

Lewis Hamilton consiguió hace un par de semanas su quinto título mundial de automovilismo, logro que ha tenido una repercusión más allá de la estadística por cuanto implica que alcanza la cantidad de campeonatos logrados hace muchos años por el argentino Juan Manuel Fangio, el primer pentacampeón de la historia de la F1.



¿Y, a todas estas, quién era Fangio? Por supuesto, el apellido es una referencia que ha trascendido los tiempos, pero es muy probable que hoy haya mucha gente que lo cita sin conocer su historia.



Fangio tendría hoy 107 años. Nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, ciudad más famosa por ser su cuna y sede del museo donde están algunos de los carros en los cuales rodó hacia la fama ya secular. Murió en Buenos Aires el 17 de julio de 1995, a los 84 años, longevidad admirable, pues en esas carreras la mortalidad de los pilotos era muy elevada.

.

.

Mecánico por fuerza, pues a los 13 años dejó el colegio para trabajar en carros, su formación autodidacta le sería de gran ayuda para domesticar los autos a alta velocidad, pues conocía perfectamente cómo se movían sus piezas, aunque en su juventud se destacaba más en el fútbol, donde sus tiros con curva salidos de la pierna izquierda eran letales y desde ese entonces le pusieron el apodo de ‘el Chueco’.



El oficio de la mecánica lo ocupó casi durante 40 años, pero durante ese tiempo preparó sus autos para ganar el campeonato argentino de 1940 y 1941, y se hizo famoso en las carreras de las pampas que unían los pueblos separados por centenares de kilómetros, generalmente con largas rectas de tierra donde los carros del ‘turismo carretera’ alcanzaban velocidades absurdas para su peso, escasos frenos y llantas de la preguerra. La categoría aún existe y es la más popular en Argentina.

.

.

Fangio partió a la afición argentina en dos, pues corriendo con los Chevrolet fue el rival más encarnizado de los también famosos hermanos Gálvez, que manejaban para Ford. Esa rivalidad de marcas también existe hoy muy evidente.



Su periplo estuvo a punto de terminar en 1948 en el Gran Premio América del Sur de Buenos Aires a Caracas cuando tuvo una volcada saliendo de Lima y murió su copiloto, Daniel Urrutia. Sin embargo, en ese entonces gobernaba en Argentina Juan Domingo Perón, quien mandó a los mejores pilotos de su país a Europa encabezados por Fangio, en 1949. Luego de algunas pruebas secundarias participó en el primer mundial oficial que se hizo en 1950 en un Alfa Romeo con el cual logró su primer triunfo de ese nivel nada menos que en Mónaco, y al año siguiente ya fue campeón del mundo, conquista que reeditaría en 1954, 1955, 1956 y 1957, agregando los subcampeonatos de 1950 y 1953 y múltiples victorias en carreras de duración y ruteras.

.

En 1957 produjo una de las más célebres manejadas que se recuerden en el Nürburgring y luego, a mitad de campeonato del 58, agobiado por la muerte de muchos de los pilotos compañeros y ya con 46 intensos y veloces años a cuestas, colgó su casco.



Sus habilidades se explican mejor por su trayectoria y victorias, sumadas a su olfato técnico y político para moverse de equipo en equipo donde estuviera la mejor máquina, por lo cual pasó por los asientos de Mercedes-Benz, Maserati, Alfa Romeo y Ferrari.

.

Estos incompletos brochazos biográficos contrastan con el mundo de Lewis Hamilton, quien apenas tiene 33 años, edad en la cual los pilotos de la F1 actual comienzan su declive. Pero el inglés está en plena forma y podría alcanzar al más victorioso de todos los tiempos, Michael Schumacher, con siete títulos en el bolsillo.

.

No caben comparaciones entre Fangio y Hamilton. Los tiempos son otros, los carros son casi robóticos, los equipos son turbas de más de 500 ingenieros en contraste con los del argentino, que muchas veces trabajaba en su propio auto, el calendario recorre el mundo con paradas más comerciales que deportivas, el campeonato tiene el triple de pruebas y la barra de la edad se corrió más 20 años hacia atrás: Max Verstappen, ganador ya de 5 carreras, debutó con solo 17 años y 166 días en el Gran Premio de Australia del 2015 y aún no podía manejar en las calles porque no tenía pase.



A cada campeón su momento, a cada notable sus épocas y a cada genio su leyenda. Pero no se pueden mezclar, salvo en los números.

.

.

.

Las fotos ilustran el paso de los tiempos, la tecnología, las costumbres y el contraste que ofrece el mundo de la F1 50 años después de Fangio. En ese entonces, los reglamentos permitieron cubrir las ruedas de los carros del ‘gran premio’ que aún no se llamaban F1, y gracias a eso Mercedes-Benz le dio a Fangio el W196 en 1954 con una novedosa aerodinámica. El carro de Hamilton hoy tiene más alas que carrocería.

DATO

Lewis Hamilton podría alcanzar a Michael Schumacher, quien logró siete veces el título mundial, pues está a bordo de uno de los dos mejores equipos de la F1 y tiene –además de un talento impresionante– todos los recursos técnicos y económicos para soportar esa dura competencia contra los corredores de Ferrari, sus más conocidos rivales en este momento.