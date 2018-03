15 mil vehículos están exentos de pico y placa

Tras la depuración realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad –SDM–, a la base de datos de los vehículos exentos de pico y placa, 15.000 automotores, fueron eliminados del sistema por no cumplir con los requisitos que exige el Decreto 575 de 2013.



La SDM continuará validando las placas registradas con el propósito de hacer un control y seguimiento a los vehículos en cada una de las categorías para mejorar el tránsito en la ciudad. (Ver: Categorías).



Datos suministrados por la oficina de Atención al Ciudadano de la SDM, reportan que al corte del 24 de febrero 15 mil placas están registradas ante la SDM, de las cuales 5.900 son para el trasporte de personas en condición de discapacidad permanente y 2.000 son vehículos blindados.



Relacionadas

Para verificar la autenticidad de los documentos presentados por un ciudadano, bien sea para condición de discapacidad permanente o para inscribir un vehículo blindado, la SDM realiza diversas validaciones con el objetivo de evitar fraudes a la norma.



La entidad aclara que parte de la buena fe del ciudadano, no obstante funcionarios de SDM, validan para el caso de los discapacitados, las certificaciones médicas emitidas por las EPS, IPS, ESE, y ARL, y que la persona esté inscrita en el registro de localización y caracterización de personas en condición de discapacidad de la Secretaría Distrital de Salud.

.o.

En el caso de vehículos blindados la resolución 011 de 2018 contempla que el interesado en obtener este beneficio, debe aportar la licencia de tránsito del vehículo en donde especifique que tiene blindaje nivel 3 o superior.



La SDM a su vez corrobora dicha información con el Organismo de Tránsito en donde se efectuó el registro, se verifica la certificación expedida por la Supertintendencia de Vigilancia y se solicita al Runt el registro del automotor para verificar el nivel de blindaje.



Es importante aclarar que la inscripción en el registro de exceptuados es gratuita, será válida por un año y se renovará, siempre y cuando subsistan las condiciones que configuran la excepción y estará sujeta a la verificación y depuración en vigencia del Decreto 575 de 2013.

Categorías vehículos exentos

​

1. Automotores propulsados exclusivamente por motores eléctricos.



2. Esquema de seguridad de la Presidencia de la República.



3. Vehículo de servicio diplomático o consular.



4. Carrozas fúnebres.



5. Vehículos de organismos de seguridad del Estado.



6. Vehículos de emergencia.



7. Vehículos para el transporte de personas en condición de discapacidad.



8. Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios.



9. Vehículos para el control del tráfico y grúas.



10. Vehículos de control de emisiones y vertimientos.



11. Vehículos blindados.



12. Vehículos escolta.



13. Vehículos de medios de comunicación.



14. Vehículos de autoridades judiciales.

.

Así se hace el trámite

​

La inscripción en la lista de vehículos exceptuados del pico y placa es válida por un año y sistematizada. La SDM no expide ningún documento físico para la circulación en los horarios de restricción.



Si la solicitud es por discapacidad, el primer paso es diligenciar el oficio de solicitud de inscripción en la base de vehículos exceptuados de la restricción de pico y placa, el cual puede ser realizado por el interesado o un tercero sin que requiera poder.



Dicho registro en Bogotá que lo regula el Decreto 575 de 2013, debe hacerse ante la Secretaría Distrrital de Movilidad –SDM– y no tiene ningún costo. El interesado debe aportar la certificación médica correspondiente, expedida por la E.P.S, I.P.S o E.S.E., al cual se encuentra afiliado, en el que se demuestre claramente la discapacidad permanente (‘Ver recuadro’).



En el evento que dicha discapacidad haya tenido origen en su lugar de trabajo, será válida la certificación emitida por la ARL correspondiente, siempre y cuando la misma sea igual o superior al 50 por ciento. La certificación aportada no debe tener más de un año de expedición.



Es importante aclarar que la persona en condición de discapacidad debe encontrarse previamente inscrita en el registro de localización y caracterización de personas en condición de discapacidad de la Secretaría Distrital de Salud.



Además, debe incluir copia de la licencia de tránsito del vehículo, del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –Soat– vigente y el certificado de revisión técnico mecánica vigente para aquellos vehículos con más de seis años de matriculados. También debe anexar fotocopia de la cédula o documento de identidad de la persona en condición de discapacidad y del carné de la EPS.



Una vez diligenciado el formato de inscripción y reunido los documentos descritos, deberá radicar todo en la oficina de correspondencia de la SDM ubicada en el SuperCade de Movilidad (calle 13) o en línea a través de una de las siguientes alternativas: el Sistema Distrital de quejas y soluciones www.sdqs.gov.co; la página web de la SDM: www.movilidadbogota.gov.co; la del Sistema Integrado de Información Urbano Regional (SIMUR) www.simur.gov.co, o a través de la APP Movil SIMUR.



De acuerdo con la SDM, el proceso de verificación de la información toma 15 días hábiles a partir de la radicación de la solicitud, tiempo en el cual se le informará por escrito al interesado, si le fue aprobado o no el registro del vehículo.



Dicho registro es válido por un año, es sistematizado y la SDM no expide ningún documento físico para la circulación de los vehículos en el horario de restricción, pero si obliga que el beneficiario viaje en el automotor, de lo contrario será sancionado.

.

Discapacitado permanente

​La norma define 'discapacitado permanente', como: "personas cuya condición motora, sensorial o mental limite o restrinja de manera permanente su movilidad". Esto deja por fuera a personas con discapacidades temporales, producto de una fractura o por la intervención quirúrgica de rodilla, cadera o columna; personas en terapia cardíaca o respiratoria, o aquellas que requieran por su edad, ser trasladadas en vehículo particular.

Vehículos blindados



Según la resolución 11 del Distrito, solo podrán ser inscritos los automotores con nivel tres o superior de blindaje, que estén inscritos en el Registro Distrital Automotor y tenga autorizado el blindaje por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Además debe aportar los siguientes documentos:



Oficio de solicitud de inscripción en la base de vehículos exceptuados de la restricción vehicular de pico y placa.



Licencia de tránsito del vehículo, en la que se identifique el nivel de blindaje.



Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente –Soat–.

Revisión Técnico Mecánica vigente.