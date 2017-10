Sus clientes acudieron a un llamado para hacer un desfile en el cual la caravana de 742 Toyota de todos los tipos empataron el Guinness World Record de la modalidad.

Setecientos cuarenta y dos vehículos Toyota de todos los tipos y edades se reunieron en el autódromo de Tocancipá para festejar los 50 años del concesionario Distoyota. Pero no lo hicieron de cualquier manera, porque se trataba de batir el récord Guinness bajo la categoría de ‘El desfile más grande de vehículos Toyota’ (Largest parade of Toyota cars). La marca a batir era la cifra de 742 lograda en una convocatoria hecha por el distribuidor Dickran Ouzounian & Co de Chipre, en 2015.

El asunto no fue fácil por las condiciones impuestas por la organización Guinness, pues no se trataba de estacionar una cantidad de vehículos sino de ponerlos simultáneamente en movimiento en un recorrido que superara los 3,2 kilómetros. Por esta razón se usaron la pista del autódromo de Tocancipá y las vías aledañas, lo cual supuso una compleja logística que diseñó y organizó la empresa Autopress para ordenar y hacer rodar la caravana, a la cual se le dieron instrucciones desde un transmisor FM que todos podían sintonizar en los radios de los vehículos.

Como dato curioso, se hizo un intento para verificar el rodaje, pero la primera salida fue anulada porque un vehículo se detuvo para recoger personas. La inscripción inicial superaba los 1000 Toyota, pero hubo que restringir el cupo por la capacidad del escenario.



En el desfile se vieron todos los modelos que Distoyota ha comercializado en el país como el Corolla, Camry, Célica, Crown y Supra, toda la gama de 4x4 de la historia de la marca japonesa como la familia FJ, desde el 25 hasta el Cruiser, el pick-up Hilux, los Prado, 4Runner, Serie 70, por supuesto, los más imponentes, los Land Cruiser 100 y 200.

Luego de la tercera corrida hubo suspenso porque los delegados de Guinness encontraron diferencia entre la cantidad que habían anotado en el conteo manual contra lo que daba el video oficial. Hechas las cuentas varias veces, los delegados declararon el empate del récord mundial, expidieron los certificados correspondientes y el evento quedará registrado en el libro y los archivos de la entidad inglesa.

DATO

Fue una sorpresa que el desfile lo haya liderado un FJ25 gris, cuya documentación dice que fue vendido en 1959 por Distoyota y es una de las primeras unidades que llegaron al país. Fue encontrado recientemente en Zipaquirá, trabajando, y fue impecablemente restaurado por la distribuidora.