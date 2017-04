60 por ciento de vehículos matriculados tiene Soat vigente

Según datos del Runt, de los 4.587.243 vehículos matriculados (particulares, oficiales y diplomáticos), 1.125.701 no tienen dicho documento, una cifra alta aún si se tiene en cuenta que muchos de esos posiblemente ya no existen y cuyas matrículas no han sido canceladas.



Son vehículos varados, guardados como los de colección o antiguos, están en los atiborrados patios de cada ciudad por problemas legales o, simplemente, están abandonados.



Relacionadas

En el caso de las motocicletas, de las 7.375.327 registradas 3.914.160 no tienen Soat vigente, cerca del 47 por ciento del total, que aparentemente solo existen en papeles o, más grave aún, andan por ahí sin cobertura del Soat y ni las autoridades de tránsito ni el Ministerio de Transporte hacen algo efectivo.

Relacionadas

Según Fasecolda, el nivel de aseguramiento en 2016 fue del 60 por ciento con base en los registros del Runt, lo que nos confirma los 7.7 millones de vehículos activos que hay en el país y 5.1 millones sin este documento, de los cuales un porcentaje importante podría estar rodando.

.

Cuando se presenta un accidente de tránsito, los centros de salud, hospitales y clínicas están en la obligación de recibir a las víctimas desde la atención inicial en urgencias hasta la rehabilitación final. Así lo establece la legislación colombiana.



Esos servicios prestados los cubre la compañía de seguros que emitió el Soat. En caso de no existir, el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) cubre inicialmente este costo, pero recobra la totalidad de gastos incurridos por la atención de las víctimas al propietario del vehículo.



Los gastos no paran ahí. Ese conductor deberá cancelar un comparendo equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (737.717 pesos) por no tener Soat vigente, el vehículo será inmovilizado y en caso de que porte una póliza falsa, podrá ser judicializado por el delito de falsedad en documento público, con una pena de cárcel de hasta cuatro años.

.

Según cifras suministradas por Fasecolda, en 2016 se atendieron alrededor de 650 mil víctimas de accidentes de tránsito con cargo al Soat y las aseguradoras pagaron indemnizaciones por 1.3 billones de pesos.



Algo similar, o peor, puede suceder con el número de revisiones técnico mecánicas vigentes, pues es del saber público que la obtención de esas certificaciones son muy vulnerables, que hay cadenas de corrupción en algunos CDA y hasta alquiler de piezas en buen estado que los conductores toman temporalmente para pasar la revisión. En este aspecto es muy grave la evasión de las motos a estas revisiones.