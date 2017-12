Cada vez hay más cajas automáticas en los carros de hoy y los colombianos las piden con mayor frecuencia. Comodidad en el tráfico, modernidad (ya son cajas de muchas relaciones que aprovechan mejor el torque del motor y con la opción de usarlas manualmente), confiabilidad, eficiencia y poca diferencia de precio son algunos de sus puntos a favor.

Sin embargo, Colombia siempre ha sido un país de cajas manuales pues la cultura del carro automático se trabó hace unas cuatro décadas o más cuando los carros traían cajas de solo dos o tres relaciones, usualmente muy mal calculadas, de irregular funcionamiento y muy inadecuadas para el uso en nuestras carreteras.



Sin embargo, la tecnología cambió y más bien hay que irse preparando para una eventual desaparición de la caja mecánica pues ya existen muchos modelos que solo se venden con la opción automática.



Pero este mecanismo sigue despertando dudas y hasta sospechas sobre su funcionamiento y duración, con razones justificadas si traemos su pasado tecnológico a colación. Acá, a través de preguntas y respuestas, intentamos resolver todos los dilemas que con frecuencia nos transmiten los lectores.

Hay levas en el volante para seleccionar manualmente los cambios de la transmisión deportiva Steptronic de 8 velocidades.

1-. ¿Por qué hay cajas automáticas que sólo tienen la posición 'Drive', mientras que otras tienen la posición L y hasta 2 posiciones en el esquema?



En tiempos ya anticuados en la tecnología, lo mínimo que se veía era 'Drive' y 'Low', o sea, dos cambios, y por consiguiente esas posiciones de palancas. Como decir que un carro solo tiene primera y tercera. Luego aparecen las cajas con tres cambios, por consiguiente figuran D, 2 y Low y, más adelante, D, 3 ,2 y Low cuando tienen cuatro cambios. Hoy con cinco y hasta nueve cambios adelante, la indicación es digital en el tablero y las marchas se seleccionan escalonadamente a mano, desde el timón o en la palanca tradicional.

2. ¿Cómo es una caja secuencial o manual?

Todas las cajas automáticas, desde la primera hasta la más moderna, son secuenciales, lo cual quiere decir que los cambios suben o bajan ordenadamente y en secuencia. No se puede, por ejemplo, pasar de quinta a segunda en una sola operación, como en la manual. La caja automática recorre, así sea brevemente, toda la cascada de piñones. Luego no es nada novedoso lo que anuncian como 'secuencial'.

Una transmisión híbrida que funciona sin embrague

3.- ¿Cómo funcionan las cajas 'secuenciales'?

Gracias a mecanismos de 'embrague automático', mucho más rápidos, uno puede ir seleccionando en la palanca o en el timón que la caja suba o baje los cambios, pero de todas maneras hay que esperar a que las revoluciones y el torque se sincronicen porque la caja no va a permitir pasar de sexta a primera, por ejemplo, en una sola operación. Hay cajas que hacen estos cambios mucho más rápido que otras, de acuerdo con sus programas electrónicos y el tiempo de reacción de los componentes, pero nunca sucederán a destiempo, es decir que el motor se pase de revoluciones en un rebaje porque el cambio inferior solo engancha si hay espacio en el tacómetro para recibir el anterior. Hacia arriba sí suben casi a voluntad del piloto. Hay inclusive cajas que engatillan el cambio siguiente para soltarlo mucho más rápido y evitar las esperas que el sistema suele tener.

4.- ¿Cómo se le puede ayudar a la transmisión automática tradicional para que el motor no se cuelgue en pendientes?

Realmente, el juego es el mismo que en una caja mecánica. Hay que ir a buscar el cambio en el cual el motor esté en las revoluciones de su mejor rendimiento. ¿Cómo se hace? Para evitar las esperas que tienen los sistemas de las cajas, si funcionan solo en automático, uno puede pedir el cambio que necesita colocando la palanca en la posición que desea y sostener el motor en ese régimen sin que se caiga al cambio siguiente, que suele ser el problema por el cual se ven carros colgados en las montañas, pero por mal manejo de las opciones de la caja. No tenga miedo en acelerar el motor hasta el máximo del tacómetro. Para eso es la máquina y es imperativo usarla en la montaña para que el carro circule a buen ritmo.

SEAT EXPLICA CÓMO SE HACE UNA CAJA DE CAMBIOS

5.- ¿Es posible hacer un sobrepaso en subida con una caja automática?

Por supuesto que sí. Hay dos formas. Si uno presiona bruscamente el acelerador al fondo, el sistema de inmediato busca el cambio anterior y lo engancha. Esto tiene cierta demora y puede ser ruidoso y hasta brusco, sobre todo si es una caja de pocas relaciones, porque la diferencia va a ser importante. La otra manera es con la palanca si tiene el famoso modo secuencial, caso en el cual es una unidad más moderna. El resto dependerá de que el motor tenga el torque suficiente para recuperar velocidad y hacer el sobrepaso. Porque no se le puede echar toda la culpa de la pereza de un carro al sistema de la caja.



6.- ¿En los descensos, la 'frenada de caja' aplica también para las transmisiones automáticas?

No se debe hablar de frenar con la caja pues ese elemento no está hecho para eso. Los frenos son los que deben desacelerar y parar el carro pues son sistemas inmediatos de alta eficiencia. Pero en largas bajadas, por velocidad y espacio, es obligatorio apoyarse en el trabajo de frenado que hace el motor en cambios bajos y sostener de esta manera una velocidad racional sin usar cada 20 metros los frenos pues estos se recalientan. ¿Cómo se hace? Simplemente coloque la caja en una posición de cambio más bajo, 4ª, 3ª, 2ª y hasta 1ª, dependiendo de la cantidad de marchas y se deja ahí pues en esas posiciones la caja no cambia, al contrario de si la deja en 'Drive'. Usualmente, trate de bajar con el mismo cambio que necesitaría para subir en sentido opuesto esa misma pendiente. No importa si es en primera. Si su caja automática es de las de primera generación, una opción es bajar la velocidad en el descenso y pasar la caja a 'Low'.

Honda patentó una caja de 11 velocidades y 3 embragues

7.- ¿Además de la posición 'Drive', cuáles otras ayudas tienen las cajas automáticas para ascensos o descensos?

Ninguna más, y nunca el 'Drive' porque esa es precisamente la posición en la cual el motor y la caja siempre buscan el cambio más largo y que menos sostenimiento adicional puede proporcionar en largas bajadas. O bien, el mejor momento del motor para acelerar y subir más rápido. 'Drive' es para ciudad y terreno plano, como recomendación muy genérica.



8.- ¿En una transmisión automática con manejo seudo manual, cómo se realiza el paso de velocidades, por oído o por revoluciones?



No hay 'seudo manual'. Es o no es automática. Los cambios se hacen en unas cajas por la lectura de torque y rpm que hace un mecanismo que va en lugar del embrague tradicional y que se llama precisamente convertidor.

Otras cajas tienen embrague pero este funciona de manera automática en coordinación con la caja, de manera transparente para el piloto, y no hay tercer pedal. Las revoluciones son el momento más determinante porque si uno se queda con el pedal al fondo, cualquiera de esas cajas va a sostener el cambio hasta el tope de rpm del motor y tampoco lo podrá exceder como pasa con una manual si se queda con el 'acelerador pegado'.

Caja de 8 velocidades de Chrysler

9.- ¿Cómo se hacen los cambios en las cajas automáticas con levas en el volante? Por ejemplo, hacia arriba es para menor o mayor velocidad, o para menor o mayor torque?

Las cajas actuales son manejadas por su sistema básicamente hidráulico que a su vez es comandado por electro válvulas que reciben señales de un computador. Esas señales son esencialmente las revoluciones y la posición de la palanca que en realidad es un switch que dispara una función de la caja. Ese switch se puede colocar en la palanca o en las levas del timón. Ya es cuestión de cables con electricidad, no de varillas. Cada fabricante lo programa como le parece y sería hora de que todos se pusieran de acuerdo en el sentido en el cual suben y bajan los cambios y de cuál palanca y en qué sentido hace lo propio desde el timón. Cuando se trabaja con estas opciones, la escogencia de torque o rpm es del piloto.



10.- ¿Una caja del tipo CVT se debe manejar de la misma forma que las automáticas en las carreteras de montaña?

Pues sí, dependiendo de las opciones que tenga. Hoy, a la mayoría les tienen programados unos puntos de cambio a las correas que equivaldrían a las relaciones de la caja y, en ese caso, se buscan con los mandos los puntos convenientes. Las primeras cajas CVT en automóviles carecen de esta función y son mucho más complejas e ineficaces de manejar en la montaña.

'Una caja automatica es precisamente para dejar de pedalear'

11.- ¿Si hay condiciones de baja adherencia, como lluvia o demás, hay que tener algún cuidado especial en el manejo de la caja automática?

Menos que con una manual pues al descender los cambios, cuya diferencia de relación podría causar un bloqueo de las ruedas traseras que se pararían si se pisa el embrague a destiempo o bruscamente.

La automática no recibe el cambio más bajo sino en el momento en que el motor está en la gama de rpm correcta y lo hace muy progresivamente.



12.- ¿Hay que comprar carros automáticos?

Es la recomendación y la tendencia de la tecnología. Cajas con mínimo seis marchas adelante y la opción de manejo 'manual'. Hoy, los fabricantes quieren muchas relaciones para que el motor siempre esté girando en su mejor momento de torque, tenga la mejor respuesta y así se ahorre combustible de manera importante. Pero es claro que una caja de siete u ocho o más hacia adelante es inmanejable a mano pues uno tendría que estar siempre haciendo cambios.