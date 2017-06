Abecé de la ley que regula las ‘fotomultas’

El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que regula la operación y/o funcionamiento de los sistemas electrónicos de detección de infracciones de tránsito, conocidos popularmente como ‘fotomultas’. A continuación la explicación punto por punto para que entienda qué fue lo que cambió.



¿Para qué es esta Ley?

Para regular la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones. Anteriormente, cada alcalde firmaba un contrato con un particular y el sistema empezaba a funcionar.



¿Cuándo empieza a regir?

Una vez el presidente Juan Manuel Santos sancione la ley, pero algunos de sus efectos solo se verán en un lapso de seis meses mientras se expide la reglamentación.



¿Se acaban las ‘fotomultas’?

No. Lo que se acaba es la proliferación de cámaras por las carreteras del país. A partir de la sanción presidencial ya no se podrán instalar por decisión unilateral de los alcaldes. Tendrán que cumplir unos requisitos y criterios técnicos.



Entonces, ¿por qué dicen que se acabó el negocio?

Porque en la actualidad hay concesionarios que se están quedando con hasta el 60 y 70 por ciento del recaudo por cada comparendo. Cuando entre a regir la nueva Ley, la remuneración a la inversión privada para la instalación y puesta en operación de sistemas de detección de infracciones no podrá superar en ningún caso el 10 por ciento del recaudo. Y tienen que cumplir con las normas de contratación.

¿Quién fijará los criterios técnicos?

La ley les deja esa función al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La Superintendencia de Puertos y Transporte será la encargada de vigilar y sancionar a los operadores que no cumplan las nuevas disposiciones.



¿Cuáles son los criterios técnicos que se les exigirán?

Se deben tener en cuenta las acciones contenidas en el Plan Nacional y Territorial de Seguridad Vial. Estar soportados en estudios y análisis realizados por la entidad idónea sobre accidentalidad y flujo vehicular y peatonal; geometría, ubicación, calibración y tipo de equipos; modalidad de operación.



Además, para que un sistema de foto detección de infracciones pueda operar en una vía, ésta debe tener claramente señalizados los límites de velocidad de acuerdo con el Manual de Señalización; debe haber información clara de los sitios críticos de alta accidentalidad y de la velocidad máxima permitida. Para definir esos límites ya existe una resolución del Ministerio de Transporte que acogió un estudio técnico que hizo la Universidad del Cauca.



Se deberán adicionar en la vía señales visibles que informen que es una zona vigilada por cámaras o radar, en una distancia mínima de 500 metros de antelación al punto de donde estará ubicado el dispositivo de control.

¿En cuánto tiempo estará lista la reglamentación?

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial tienen un plazo de 180 días para fijar los criterios técnicos que se impondrán, aunque se espera que les tome menos tiempo.



¿Los sistemas actuales de ‘fotomultas’ seguirán funcionado?

Sí. Pero una vez se dé a conocer el paquete de requisitos tienen un plazo de 180 días para cumplir con los criterios técnicos y la consiguiente aprobación para su funcionamiento de acuerdo con la nuevas normas. Si no cumple con los requisitos el sistema debe desmontarse de inmediato.



¿Qué más cambió con la ley?

La notificación de una ‘fotomulta’ se enviará por correo certificado y/o correo electrónico, en el primer caso a través de una empresa de correos legalmente constituida.



Se creó la ‘comparecencia virtual’. Quienes operen sistemas automáticos y semiautomáticos para detectar infracciones de tránsito, implementarán igualmente mecanismos electrónicos que permitan la comparecencia a distancia del presunto infractor.

Así, si le llega un comparendo de otro municipio usted podrá impugnarlo de forma virtual. Así se evita viajar a la ciudad donde se originó la sanción.

Senado hundió proyecto para ‘evitar arbitrariedades’

El pasado martes la Plenaria del Senado se negó a discutir, y menos a aprobar, un proyecto de ley de los representantes a la Cámara Germán Navas, Ángela María Robledo, Víctor Javier Correa y Alfredo Cuello, al cual le faltaba solo ese debate para convertirse en Ley de la República.



Este proyecto, a juicio de sus autores, buscaba “evitar arbitrariedades” del Código Nacional de Tránsito (CNT). Entre estas, prohibía a las autoridades imponer ‘cuotas’ de comparendos a los agentes de tránsito, regulaba el uso de las cámaras de foto detección de infracciones (solo servirían para imponer sanciones pedagógicas), o limitar su utilización exclusivamente cuando el vehículo estuviera en movimiento, les daba a los conductores dos horas para subsanar alguna irregularidad antes de que su carro fuera inmovilizado y les exigía a los agentes de tránsito estar presentes en las audiencias de descargos.