El ABS y los airbags obligatorios no tienen reversa

La decisión que obliga que a partir del 1 de enero de 2017 todos los vehículos que se ensamblen o vendan en Colombia tengan dos bolsas de aire frontales, frenos con ABS y apoyacabezas en las plazas con cinturón de tres puntos, no tiene reversa.



Aunque existían rumores sobre un supuesto lobby de algunas marcas para aplazar la entrada en vigencia de la resolución 3752, el Ministerio de Transporte los desmintió. Y de paso, aseguró que así no estén los reglamentos técnicos a tiempo (el plazo vence en octubre), la medida se hará obligatoria el próximo año.



Los alcances de esta medida sin duda han afectado la operación de varias marcas en el país y su entrada en vigencia cambiará el panorama que se vive sobre todo con los vehículos básicos y aquellos utilizados “para el transporte de mercancías con un peso bruto vehicular máximo de 2.5 toneladas”, caracterizados por un equipamiento de seguridad que no va más allá de los cinturones.



Según parece, esto es algo con lo que varias marcas presentes en el país, incluso aquellas que ofrecen esos modelos ‘pelados’, están de acuerdo y además han apoyado.



En respuesta a esta sección, el Ministerio de Transporte comenta que han “adelantado dos reuniones con los gremios que representan la industria y el sector comercializador de vehículos, lo mismo que con el Ministerio de Industria y Comercio, con quienes se viene construyendo un texto del documento técnico que se expediría de acuerdo con las normas vigentes acatando los procedimientos de consulta internacional”.



Keyvan Rahmani, Gerente de Ingeniería de Colmotores, comenta que han sido “un jugador activo en el desarrollo de la nueva normatividad de seguridad en los vehículos liderada por el Ministerio de Transporte de Colombia”, al tiempo que John Jairo Uribe, Gerente comercial nacional de DFSK y BYD, dice que siempre han “apoyado al Ministerio de Transporte en estas iniciativas. Inclusive vamos más allá y se ha recomendado que dicha resolución sea más específica técnicamente para que realmente cumpla al 100% el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad de los vehículos en Colombia”.

El ABS y los airbags obligatorios

Chevrolet dice que no tendrá que sacar del mercado ningún vehículo y que en cambio ha adecuado los modelos “Sail LT, Sail LS, Spark, Spark GT, N300 Van, y nuestra línea de Buses y Camiones Chevrolet familia N” para cumplir con la regulación; Ssangyong dejará de comercializar la Korando mecánica 4x2 con una bolsa de aire, mientras que el caso de Kia “es una cuestión de equipar ciertas versiones que puedan estar por fuera de estos requerimientos”.



Foton y Nissan concuerdan en que todos sus modelos lograrán cumplir con la norma, teniendo que equipar mejor a algunos de ellos, en tanto que Geely, Great Wall, Suzuki y Renault no se pronunciaron al respecto. Cinascar (Chery), dice que aunque la mayoría de sus modelos cumplen “exigió revisión cuidadosa de la norma con la fábrica para el desarrollo y/o implementación de los sistemas en los que aún no los poseen” que no dejará de importar ningún modelo.



La marca JAC es de las pocas (o tal vez la única) que se ha adelantado un poco más a la norma y tal como comenta Enrique Montenegro, Gerente de servicio y posventa, el equipo básico del recién lanzado S2 ha sido “acompañado de sistema de control de estabilidad ESC, sistema de distribución electrónica de frenado EBD y sistema de frenado de emergencia HBA”. También agregó que “para el caso particular de camiones livianos y pesados JAC, estos contarán con todo el equipamiento y tecnología requerida en la resolución”.

Muy importante también es la intervención de Hino: “Para el mercado colombiano, nuestros modelos vienen equipados tecnológicamente con sistema de frenado ABS (según modelo), timón deformable, absorción de energía en columna de dirección, refuerzo de estructura de cabina, cinturones de seguridad con pretensores, pedales suspendidos, pisos con barras de refuerzos para mayor resistencia de impacto y refuerzo frontal, entre otros”. No citó airbags.



Además de respaldar su compromiso, este argumento de Hino (que ensambla localmente) hace que los comentarios de China Automotriz, responsable de las marcas Baic, Changhe y Naveco, sobre la seguridad en los vehículos sean aún más decepcionantes. Eugenio Sardi, gerente de mercadeo de la compañía, comenta que si bien creen que la resolución 3752 es una medida positiva, “hay vehículos de algunos tipos de servicio donde no se debería exigir la resolución”.



Su argumento se resume en que “China Automotriz comercializa en Colombia vehículos de carga y de pasajeros para trabajo que no están expuestos a grandes riesgos para ser obligados a cumplir con la resolución” y que si bien han abogado para que los fabricantes tengan en cuenta las normas de nuestro país, “es muy difícil que las marcas hagan este tipo de desarrollos sólo por cumplir unas exigencias de un mercado tan pequeño como es Colombia”.

A pesar de intervenciones como esta, el panorama para la seguridad de los vehículos nuevos vendidos en Colombia es en general prometedor y como bien dice el Ministerio de Transporte, así no se publique el reglamento técnico que debe acompañar a la resolución “en el plazo señalado, al entrar en vigencia la presente resolución se aceptarán los dispositivos señalados en las normas técnicas internacionales, certificadas en el país de origen”.



Es decir, de todas maneras la implementación regirá por encima de los detalles que se discuten.

Segundo paso

Como mencionamos al principio, es de destacar que se haya dado este primer paso en favor de la seguridad de los vehículos que se comercializan en el país, pero de todas formas llama la atención que a pesar de algunas excepciones, pocas marcas se han atrevido a ir más allá con sus modelos de entrada.



Aquellas que han debido ajustar el equipamiento de sus vehículos para cumplir con la exigencia mínima de la resolución 3752 se han quedado allí en vez de ofrecer equipamientos similares a los que esos mismos modelos tienen en otros países, como más bolsas de aire o control de estabilidad. (Ver ‘Exigencia mínima’).



También es importante recordar que una cosa es equipar dichos elementos, pero otra muy distinta es la efectividad que demuestren al momento de un choque, pues deben conjugarse con una estructura debidamente diseñada para absorber eficientemente la energía del golpe y así proteger a los ocupantes.

Es responsabilidad del Gobierno exigir y dar a conocer al público las homologaciones internacionales que certifiquen la efectividad de los sistemas de seguridad equipados por los vehículos, así como dejar de catalogarlos como accesorios de lujo, con el castigo arancelario que esto acarrea, para hacerlos aún más asequibles.



No sobra recordar que elementos como las bolsas de aire, frenos antibloqueo, control de estabilidad y hasta los anclajes para sillas de niños, no pueden ser incorporados una vez el vehículo haya salido de la fábrica (Ver ‘Costos del airbag...’) y pueden, en cambio, llegar a marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de un choque.



Colombia ya dio el primer paso para mejorar la seguridad de sus carros, ahora solo falta avanzar.

Stop the crash

Junto con algunas empresas aliadas, en julio de 2015 Global NCAP hizo el primer anuncio de esta campaña, presentada oficialmente en noviembre de ese año, y cuyo propósito es divulgar tres tecnologías para prevenir accidentes: el control de estabilidad, frenado autónomo y ABS para motos.



Su lanzamiento para América Latina se realizó el pasado 15 de julio en Santiago de Chile, donde las drásticas diferencias entre contar o no con estos sistemas fueron demostradas en una pista con vehículos y motos dispuestos para este fin.

Pruebas y demostraciones de este tipo son la forma más efectiva para que las personas comprendan y se den cuenta de la importancia de estos elementos.

Costos del airbag y ABS

De acuerdo con Cesvi Colombia el precio del airbag del conductor (el cual varía según el modelo y marca del vehículo) oscila entre 200 y 400 dólares, mientras que el del copiloto, los laterales y de cortina, por ser más grandes, está entre 700 y 1.000 dólares.



Sin embargo, el costo de reinstalación no para ahí. A eso se deben sumar la unidad de control y ciertos elementos que se rompen al accionarse las bolsas, como el timón y tablero (en el caso del airbag del conductor y copiloto), sillas (en los airbags laterales), tapizado de la capota y parales (cuando se tratan de airbags de cortina) y por supuesto la mano de obra.



Los fabricantes de estos dispositivos recomiendan que a los 10 años se sustituya todo el sistema de airbags de un vehículo, pero nadie lo hace y no hay un protocolo definido para ello. Además, un modelo con 10 años tiene un valor muy bajo y si el propietario decide sustituir todo el sistema, el costo de renovación puede superar el valor comercial del vehículo.

En cuanto al ABS es difícil que ocurran daños, pero se pueden presentar, y entre los más comunes están fallas en el sensor del sistema y sus cables, producto de la suciedad que se acumula en la rueda o por golpes recibidos por una piedra.



También se pueden presentar daños en los ductos del sistema o en la bomba (hidrogrupo valvular) debido a la falta de mantenimiento del fluido del líquido para frenos, o por malos procesos en la purga del sistema que deja burbujas en el fluido y por consiguiente pérdida de presión.



En caso de reemplazar el sistema los costos dependen de la cantidad de elementos a reemplazar, como sensores, actuadores, tuberías, líquido para frenos, escaneo del sistema y mano de obra.