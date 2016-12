¿Por qué no se activan los airbags?

El próximo año todos los vehículos nuevos de venta en Colombia deberán traer como mínimo dos airbags (frontales), sistema que genera diversas consultas entre nuestros lectores, acerca de su funcionamiento, y la razón por la cual no siempre se activan en caso de un accidente.



Técnicamente los airbags funcionan solo en determinadas condiciones de desaceleración, que son calibradas por un sensor el cual está ubicado generalmente en el centro medio del carro. Cuando este lee que la velocidad del vehículo ocurrió en un tiempo ‘equis’ y de forma dramática, se abren las bolsas.



Esta acción es mucho más rápida que la misma progresión de la colisión sobre la estructura del carro, es decir, que cuando el impacto les llega a los ocupantes, las bolsas ya actuaron.



Ahora bien, en una colisión frontal intervienen los cinturones y las estructuras colapsables de la ‘trompa’ y de la parte frontal de la cabina, estas últimas son las encargadas de absorber la energía del golpe y las bolsas no siempre se despliegan. Por esta razón la gente no entiende como el carro queda destruido físicamente sin que se active el sistema.

Los airbags no son un elemento infalible y puede que no funcionen en casos en que son necesarios, pero es muy complejo establecer la falla en esas situaciones, ya que se necesitarían ‘cajas negras’ muy sofisticadas para que quede ‘grabada’ la evidencia de la falla.



Cuando el sistema se dispara de forma innecesaria, es decir, en un accidente simple a baja velocidad, el ‘estallido’ de la bolsa puede ocasionar lesiones, principalmente faciales en el caso de personas que usen anteojos, debido a que los pretensores de los cinturones actúan por lo general, de acuerdo al tipo de desaceleración.



Estos casos específicos son verificados por las aseguradoras, pues ante los costos que implican los arreglos que conlleva la activación del sistema, se debe buscar la falla.

Así mismo en las pruebas de choque tanto de organizaciones de seguridad como NCAP o el IIHS, así como la que realiza Cesvi Colombia –en la que evalúa costos de reparación–, si sucede este fenómeno se reporta de manera directa a la marca, para que realice los correctivos necesarios.



De acuerdo con Cesvi Colombia el precio del airbag del conductor, (el cual varía según el modelo y marca del vehículo) oscila entre 200 y 400 dólares mientras que el de copiloto, los laterales y los de cortina, al ser más grandes, están entre 700 y 1.000 dólares cada uno.

Así se activa

Cuando el sensor detecta una colisión, este envía un aviso al computador que se encarga de activar las bolsas. Dicha señal activa una chispa que enciende una pastilla de combustible sólido alojada al interior del sistema, la cual produce el nitrógeno necesario para inflar la bolsa la cual está fabricada en nylon de alta resistencia. Todo ese proceso dura entre 15 y 30 milisegundos.

Siempre nuevo

En primer lugar un ‘airbag’ activado no puede ser reutilizado, así que si debe reemplazarlo opte siempre por uno nuevo. Si bien en el mercado puede conseguir sistemas de segunda, provenientes de vehículos siniestrados en los cuales los ‘airbag’ no se activaron, evite adquirirlos. A simple vista puede parecer bueno, pero es altamente posible que sus componentes internos no lo estén. Recuerde que el vendedor no tiene forma de garantizar el estado interior por ser una unidad sellada. De acuerdo con Cesvi Colombia cuando se reinstala el sistema se debe cambiar todo: bolsas, sensores, disparadores pirotécnicos, centralita y cableado.

Tenga en cuenta

*El sistema no requiere mantenimiento. Si el testigo del airbag se enciende en el tablero, debe acudir al taller autorizado de la marca para que evalúen el problema.



*Un vehículo sin airbag no se le puede instalar el sistema, debido a que no dispone del espacio que ocupan las bolsas y demás elementos.



*En caso de activación debe ser reemplazado en un taller de la marca del vehículo, pero recuerde que además del costo del sistema, debe cambiar las piezas (tablero, laterales, y/o timón) en donde van alojadas las bolsas, las cuales se rompen al momento de la activación. *El costo de reemplazo y arreglos adicionales, a lo que se suma el valor de reparación del vehículo, puede motivar que su aseguradora lo declare como pérdida total.

¿Tienen vencimiento?

Los fabricantes de estos dispositivos recomiendan que a los 10 años se sustituya todo el sistema de ‘airbags’ de un vehículo, pero nadie lo hace y no hay un protocolo definido para ello. Además un modelo con 10 años tiene un valor muy bajo, y si el propietario decide sustituir todo el sistema, el costo de renovación puede superar el valor comercial del vehículo.