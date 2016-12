Agencia de Seguridad Vial sigue en el limbo

Mientras el gobierno nacional sigue dándole vueltas a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) –aún sin norte y sin director, al cierre de esta edición–, las tasas de muertos y heridos en accidentes de tránsito siguen al alza. Tan solo el pasado puente festivo murieron 47 colombianos en las carreteras.



El martes, en un debate de control político sobre seguridad vial, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, dejó más dudas que certezas sobre los fuertes cuestionamientos de los congresistas por la inacción de la ANSV y la insistencia en designar allí a una persona que no acredita experiencia en seguridad vial.



Varios senadores le preguntaron al Ministro por qué se iba a nombrar allí a Ricardo Galindo, actual cónsul en Shanghái, cuya hoja de vida está ‘colgada’ hace más de un mes en la página web de la Presidencia, pero Rojas solo atinó a decir que “el decreto ya estaba listo”.



En cuanto a la tasa de mortalidad en accidentes, Suárez propuso una nueva meta para el año próximo que sería del 2 o 3 por ciento. “Para el presente año nuestra meta es que al menos no aumente, como sí ha venido ocurriendo los últimos diez años”.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial surgió con muchas expectativas

En el 2011 Colombia se comprometió con la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el desarrollo de la iniciativa Década de la Seguridad Vial 2011-2020, a bajar la accidentalidad en más del 50 por ciento. Esa meta está lejos de cumplirse. Durante la inauguración de la ANSV en diciembre del 2015, el presidente, Juan Manuel Santos, se comprometió con otras cifras, reducir en un 8 por ciento las muertes por accidentes al finalizar este cuatrienio y en un 26 por ciento en el 2021. A pesar de que ‘la vara cada vez la ponen más bajita’, desde el 2010 las muertes en accidentes de tránsito están en promedio cada año de entre 5.500 y 6.000, mientras que los heridos rondan los 40.000 al año.



La ANSV, que dispone de unos 250.000 millones de pesos, no ha mostrado avances. No tiene planta de personal y se han hecho inversiones cercanas a los 40.000 millones de pesos en convenios de seguridad vial, de los cuales no hay noticias de su ejecución, no se determinaron con claridad sus alcances y menos se sabe de sus resultados.