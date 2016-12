Manuel Antonio Orduz



con varios estrenos mundiales y más de 50 marcas luciendo portafolios cada vez más amplios y benévolos con el bolsillo. Oportunidad de oro para mirar, comparar y escoger antes del pupitrazo tributario.



Muy pocos años han sido tan turbulentos para el sector automotor como el que está terminando. No por la desaceleración en las ventas (hemos tenido periodos mucho más complicados que este), sino por los cambios de estrategia comercial que emprendieron muchas de las casas matrices más importantes en el mundo, para competir con más y mejores argumentos en cada continente.

Específicamente en Colombia, varias marcas cambiaron de manos y otras hicieron un alto en el camino para reinventarse y arrancar de nuevo con mejores bríos. Decisiones que, sin duda, beneficiarán al comprador final, que está viendo cómo estas aumentan exponencialmente sus portafolios con vehículos antes inexistentes en mercados pequeños como el nuestro y, lo más importante, más ajustados a cada necesidad y bolsillo.



Es la promesa de la edición XV del Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, que contará con ¡más de mil vehículos! en exhibición, entre los días 9 y 20 de noviembre, muchos de ellos estrenos mundiales recientes, como el Jaguar F-Pace, el Audi S4 o el Citroën C3, y varios híbridos y eléctricos que buscan presionar un cambio de mentalidad entre quienes deciden la viabilidad de este tipo de tecnologías en nuestro país.

Audi S4

La procedencia también será noticia. Piezas como el Kia Cerato Pro y la pick-up Alaskan armados en México, la SUV Toyota Fortuner de Zárate (Argentina) o el Volkswagen Up! Cross brasileño siguen demostrando cómo las marcas ya no esperan a que el mercado las busque, sino que son ellas las que están en la tarea de encontrar a sus clientes con vehículos ajustados y diseñados específicamente para cada región.



De ahí que el lujo tampoco ceda, a pesar de los vientos de pesimismo que soplaron por estos lares durante los meses precedentes. De no ser así, no estarían parqueados, para la venta, fierros de la talla del Maserati Levante, el BMW X5 híbrido, el Mercedes-Benz SL 400 o el Porsche 718 Cayman S, por nombrar algunos.



Estas naves, unidas a vehículos más terrenales, pero muy interesantes, como las SUV urbanas Mazda CX-3, Ssangyong Tivoli XLV y Nissan Kicks, o los renovados compactos Skoda Fabia, Suzuki Ignis y el nuevo Skoda Fabia, estarán esperando propuestas de compra, especialmente ahora que se anuncia un nuevo incremento en el precio final (Fenalco lo calcula en 18 por ciento) provocado por los tres puntos de IVA que adicionarán a la factura de compra a partir del año entrante.

Nissan Kicks

Al cierre de esta edición no estaba confirmado un espacio dedicado a vehículos antiguos y clásicos, pues los 45.000 metros del recinto ferial serán ocupados en su totalidad por los expositores. Como alternativa, se estudia una exhibición itinerante.

* 27.000 pesos es el costo de la boleta de entrada al Salón del Automóvil (los niños menores de 12 años no pagan), que abrirá sus puertas el 9 de noviembre y se extenderá hasta el 20 del mismo mes. Corferias espera 220.000 visitantes durante los 12 días de exhibición.



* Las marcas chinas tendrán, como siempre, su propio espacio con vehículos particulares, pero sobre todo con modelos de servicio público y de la línea blanca, dos segmentos en los cuales ruedan muy bien desde su llegada al país.



* 23 pabellones con 25 expositores y 54 marcas es lo que podrá verse en el salón. La mayoría se ubicará en sus espacios tradicionales, pero otras se trastearon de pabellón para evadir las obras que se están adelantando al interior del recinto ferial.

* Independientemente del incremento del IVA el próximo año, los factores que más inciden en el precio final de los vehículos son, según Fenalco, la inestabilidad de las tasas de cambio, el incremento de las tasas de interés para controlar la inflación y la confianza en la economía.



* El recinto de Corferias estará abierto desde las 10:00 a. M. Hasta las 8:00 p. M., de domingo a jueves, y de 10:00 a. M. A 9:00 p. M. Los viernes y sábados, a excepción del primer día de feria (9 de noviembre) que abrirá sus puertas al público a las 12:00 del día.



* Mercedes-Benz y GM Colmotores tendrán pabellones diseñados y coordinados directamente por sus respectivas casas matrices, con reglas de juego que deben seguir al pie de la letra. Incluso la escogencia de los vehículos y la disposición de los mismos responden a directrices de las marcas respectivas.



* Según cálculos de Fenalco, este año se venderán 250.000 vehículos en Colombia, la mayoría automóviles de pasajeros y SUV. El segmento más golpeado es el de las pick-up, que han disminuido sus ventas 50 por ciento en los últimos años.

* El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá cuenta con invitados de diversas regiones del país, y de expositores provenientes de Ecuador, Perú Y Centroamérica. Las marcas participantes tienen sus casas matrices en Inglaterra, Europa, Norteamérica y en países asiáticos como Japón, Corea, India Y China.



* Los accesorios para carros y motos también contarán con su propio espacio, en donde se exhibirán y venderán desde artículos para el embellecimiento de esos vehículos hasta modelos a escala y repuestos. El sector financiero también se hará presente con créditos exclusivos para el sector.



* Varios de los modelos exhibidos ya fueron develados por sus respectivas marcas, que eligieron el Salón de Bogotá para su lanzamiento oficial. Otras piezas, como las eléctricas y las híbridas, llegan para ‘medir mercado’ y varias más serán exhibidas con la salvedad de iniciar ventas el año entrante.