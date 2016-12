Ni una aspirina para las entradas a Bogotá

A pocos días de que empiece el gran éxodo de bogotanos por la temporada de vacaciones de fin de año, el panorama que les espera a los viajeros al salir y regresar a la capital del país, será el mismo de los últimos años: los eternos trancones, pues no hubo ni una aspirina para mejorar las entradas a la ciudad.



El año se fue sin que la administración hiciera algo por atenuar el calvario que significa volver a la ciudad ante el abandono de vías como la Autopista Norte, la carrera Séptima o la calle 13. Estas dos últimas que con intervenciones no muy costosas aliviarían algo el problema.



El pasado mes de octubre, al terminar la semana de receso de los estudiantes, el regreso fue un desastre para los viajeros. En promedio, entre tres y cuatro horas les tomó recorrer los últimos tramos de su paseo hasta llegar a Bogotá. En la entrada por la calle 13 gastaron más de tres horas para recorrer 21 kilómetros desde el peaje de Mondoñedo a Bogotá.

Un aguacero que cayó el lunes festivo fue el causante del caos que hubo en la calle 13 con carrera 137, que se habría podido solucionar con un poco de colaboración de las autoridades del Distrito. La calle 13, al igual que la Séptima, están en completo abandono y hay tramos en el que la calzada se confunde con los ‘andenes’ por culpa del lodo y los escombros, algo que una brigada de aseo podría resolver.



El comandante de la Policía Metropolitana de Tránsito, coronel Germán Jaramillo, fue enfático al afirmar que no hay ‘colaboración institucional’. “Ese fin de semana fue un desastre. Con una máquina (Vactor) para extraer el agua, hubiéramos solucionado el problema pero no había nadie de la empresa de Acueducto o del Distrito que nos ayudara”.

Hoy, la situación sigue siendo la misma. En la autopista Norte los huecos siguen creciendo de tamaño y causando accidentes graves y daños a los vehículos. La Séptima, del Codito hacia el Norte es un botadero de escombros y en la calle 13 el deterioro es cada día más notorio.



En estas importantes vías de acceso a Bogotá, los andenes son inexistentes, en algunos puntos apenas se nota una muy antigua demarcación y los huecos invaden los carriles. La calle 13 continúa, (en ambos sentidos) con un carril desperdiciado invadido por escombros, basuras y lodo. Es decir, está perdido.

A mediados de septiembre en un reportaje publicado en esta misma sección, alertamos sobre el estado de esas vías. En ese entonces, la directora del IDU, Yineth Mantilla, sostuvo que la Alcaldía tenía planes para ‘mejorar la movilidad’.



No obstante, desde esa fecha hasta hoy no se ha acometido ninguna acción para aliviar la situación. Esta semana volvimos a insistir ante el IDU para saber si había un plan de acción para esta temporada de vacaciones pero no obtuvimos respuesta.

Y todo indica que a corto plazo no habrá ningún tipo de intervención en la calle 13 ni en la autopista Norte ni la Carrera Séptima. El pasado lunes, al entregar un balance de su primer año, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que “el 2017 será un año de estudios, preparación y trámite de licitaciones, y el 2018, de frentes de obra por toda la ciudad”.



El Alcalde dijo además que “los bogotanos no deben esperar que las obras viales se hagan tan rápido porque primero tuvo que dedicarse a conseguir los recursos y ahora tendrá que hacer los estudios y diseños para las obras que, en su opinión, revolucionarán la ciudad”.



“En el 2017 vamos a ejecutar más de 300.000 millones de pesos en diseños para vías y esperamos abrir licitaciones en el segundo semestre para arrancar obras en el 2018, las cuales van a transformar la ciudad”. ¿Y mientras tanto qué? ¿Ni una aspirina?