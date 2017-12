Atención: llega la temporada de caza…infractores

Carlos A. Camacho Marín / Subeditor Vehículos

Si su plan para esta temporada de vacaciones es viajar por carretera, tenga en cuenta que los sistemas de foto detección de infracciones (cámaras y radares), conocidos popularmente como ‘fotomultas’, son una rueda suelta que solo tendrán controles efectivos en su operación a mediados del 2018.



Este año circularon por redes sociales varios videos grabados por conductores indignados por la forma como algunas alcaldías y operadores de estos sistemas envían a sus empleados a las carreteras para cazar infractores. De forma casi clandestina, cubriendo las cámaras, estas personas se ubican en lugares insospechados de las vías.



EL TIEMPO consultó al Ministerio de Transporte sobre esta conducta de algunos operadores y la respuesta es que es legal. “El parágrafo 2 del artículo 129 del Código Nacional de Tránsito autoriza el uso de ayudas tecnológicas que permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor, como mecanismo de prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito”.



En virtud de lo anterior, explica el Ministerio, “los particulares están facultados para utilizar equipos tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito, siempre y cuando las autoridades de tránsito les hayan asignado tal labor en su jurisdicción, bajo las reglas definidas en el respectivo convenio o contrato”.

Es decir, esta práctica de persona escondidas con sus cámaras está avalada por la ley porque así se concibió el sistema, al punto que ni siquiera la Superintendencia de Puertos y Transporte pueda ejercer algún tipo de control sobre los operadores.



De los ventajosos contratos que firmaron algunas alcaldías con estos operadores, en los que estos últimos se quedan con la mayor parte del negocio en el que se convirtieron las infracciones de tránsito, hasta la fecha no se conoce ningún avance en las investigaciones de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría General de la República.

¿Y los controles?

A mediados de julio de este año se expidió la Ley 1843 que regulará la instalación, adecuada señalización y operación de sistemas para la detección de infracciones de tránsito. La norma fijó un plazo de seis meses para que el Ministerio de Transporte y otros organismos del Estado reglamenten el protocolo y fijen los criterios técnicos. Dicha reglamentación deberá conocerse el 14 de enero del próximo año.



Al respecto, el Ministerio de Transporte le dijo a EL TIEMPO que “se cuenta con un borrador (que se divulgó esta semana) de reglamentación el cual ha sido socializado con las principales entidades involucradas, como la ANI, Invías, Ditra, Instituto Nacional de Metrología, autoridades de tránsito, entre otras. En este momento aún se encuentra en revisión por parte de la oficina jurídica”.

Pero el perverso sistema de ‘fotomultas’ seguirá operando como se le conoce hoy, al menos hasta julio del 2018, pues habrá que esperar el protocolo, los requisitos de operación y criterios técnicos que deben ser publicados el 14 de enero próximo.



A partir de esa fecha, los municipios y empresas que operan estos sistemas tienen seis meses de plazo para adoptar y cumplir con los nuevos requisitos de operación, de lo contrario, deberán desmontarlos.



Así mismo, los municipios que quieran adoptar estos sistemas por primera vez deberán pedir autorización de instalación de los equipos y tener un estudio técnico de viabilidad. Este estudio, según adelantó el MinTransporte, “debe contener análisis de factores de riesgo entre actores viales (peatones, conductores, ciclistas, etc.), puntos críticos de accidentalidad, análisis de los equipos propuestos de acuerdo con el tipo de sanción a controlar, señalización obligatoria, entre otros”.



En este panorama los actuales operadores de sistemas de foto detección de infracciones solo tendrán un control real y efectivo cuando se haya reglamentado la Ley 1843 de 2017, para evitar que este tipo de fenómenos se presenten sin ningún control como ocurre hoy.



Esta función quedará en manos de la Superintendencia de Puertos y Transporte, que podría suspender incluso la operación de los equipos que no se ajusten a los requisitos establecidos en la reglamentación y a la vez ejecutar las sanciones que establezca la Ley contra los organismos de tránsito que autoricen la puesta en marcha de sistemas que no cumplan con todas las condiciones legales.



Si no quiere tener sorpresas y encontrar más de una notificación por ‘fotomultas’ al regresar a casa, tenga en cuenta los límites de velocidad, recuerde que al pasar por centros urbanos la velocidad máxima permitida es de 30 km/h, sobre todo en esos pequeños pueblos que se han desarrollado a los costados de vías nacionales. Ahí las cámaras estarán al acecho, así que mejor ‘no dé papaya’.

Los requisitos de operación

Para la instalación de nuevos sistemas de foto detección de infracciones de tránsito y ‘legalizar’ los actuales, según la Ley 1843 se deben tener en cuenta las acciones contenidas en el Plan Nacional y Territorial de Seguridad Vial. Tienen que estar soportados en estudios y análisis realizados por la entidad idónea sobre accidentalidad y flujo vehicular y peatonal; geometría, ubicación, calibración y tipo de equipos; y modalidad de operación.

Además, para que un sistema de foto detección de infracciones pueda operar en una vía, ésta debe tener claramente señalizados los límites de velocidad de acuerdo con el Manual de Señalización; debe haber información clara de los sitios críticos de alta accidentalidad y de la velocidad máxima permitida.



Se deberán adicionar en la vía señales visibles que informen que es una zona vigilada por cámaras o radar, en una distancia mínima de 500 metros de antelación al punto de donde estará ubicado el dispositivo de control.