Poco a poco se van retirando de la industria automotriz mundial las carrocerías de tres puertas y su extinción parece inminente. Ahora le tocó a Audi renunciar a la producción del A3 Coupé después de 22 años y su 'muerte' ya tiene fecha.

La segunda semana de noviembre de este año se dejará de fabricar esta versión del A3 y este vehículo sólo se venderá en la carrocería hatchback de 5 puertas y sus variantes. Su vacío será ocupado en la planta de Ingolstad para aumentar la producción de la Q2 o del mismo A3 Sportback, cuya demanda es fuerte.



Y así como lo hace Audi, son varias marcas las que para el segmento medio del mercado ya no es interesante este formato de carrocería y para sus productos nuevos o las nuevas generaciones de autos ya no las fabrican.

Audi A3 de 3 puertas de 1998

En este camino poco a poco empiezan a desaparecer de la industria y el formato 'coupé' quedará poco a poco arrinconado a dos segmentos: deportivos premium y prototipos.



Porque aunque no tengan demanda, esta carrocería sigue siendo muy funcional para la denominación de los primeros, aunque no sean hatchback, pues la mayoría termina con baúl y no tercera puerta.

Audi A3 de 3 puertas de 2016

Y para los segundos, como formato de presentación pues se ha vuelto tendencia que presenten sedanes e incluso grandes SUV bajo el formato 'coupé' para llamar la intención de ocultar el paral B y las puertas traseras, con una caída de techo de buena inclinación atrás.



Así, poco a poco los verdaderos coupés de 3 puertas fueron siendo desplazados de las líneas populares y ahora están abandonando el segmento medio. Y aunque varias marcas mantienen esta configuración, las demanda mundial por este tipo de autos viene en franca desacelerada en el mundo.

Audi A3 de 3 puertas

DATO

Una carrocería que intenta emular la funcionalidad de una quinta puerta, sin ser hatchback, es la denominada Sportback o Fastback, que es bajo la línea de un sedán un poco alargado, unir la ventana con la compuerta del baúl.