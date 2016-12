Aumentan rechazos de carros por revisión técnico mecánica

Los rechazos de vehículos durante el proceso de revisión técnico-mecánica y de gases –RTM– crecieron en el último mes en un 25 por ciento tras la implementación, desde el pasado 22 de agosto, del nuevo Sistema de Control y Vigilancia, Sicov.

Así lo dio a conocer la Superintendencia de Puertos y Transporte, quien ordenó dicha implementación en todos los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) del país, con el objetivo de supervisar en tiempo real dicho proceso que anualmente se realiza a cerca de cinco millones de vehículos.



Según Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte, “antes de entrar a operar el Sicov, la tasa de rechazo de vehículos en los CDA era del cinco por ciento, pero desde que el Sistema impide manipular o alterar los resultados de las pruebas, es del 25 por ciento”.

Revisión Técnico Mecánica

Esto significaría que una gran parte del parque automotor en Colombia rueda con certificaciones fraudulentas y en mal estado mecánico, una de las principales causas de accidentalidad en el país.



A través de modernas cámaras de video con reconocimiento de placa, equipos de geoposicionamiento, servidores de alta capacidad y un completo software, la Supertransporte puede monitorear en línea las pruebas de cada uno de los vehículos. (Ver infografía).

Por otra parte, el sistema está diseñado de tal forma que si un CDA no tiene el Sicov instalado o activo, la información de la RTM no podrá ser enviada en línea al Runt, y por ende no puede imprimir el certificado.



Además de combatir la corrupción en la expedición de este documento, el Sicov también busca reducir la evasión en la RTM. Según cifras de la Supertransporte, la evasión es de un 51 por ciento, del cual el 30 por ciento corresponde a vehículos particulares y el restante es de vehículos de servicio público.

Revisión Técnico Mecánica

En la actualidad 397 CDA cuentan con el sistema, sin embargo, han existido alguna demoras en la implementación en 25 centros que no solicitaron el servicio de instalación con suficiente antelación; se encuentran en lugares apartados; por desconocimiento con la implementación del sistema o por la falta de mantenimiento de sus equipos y procesos de calidad internos para generar confiabilidad en sus datos.



Si un CDA no opera con el Sicov, se puede ver expuesto a la suspensión entre seis meses y dos años, o incluso a la cancelación de la habilitación.