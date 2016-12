BMW The Next 100 Years

La particular evolución del Grupo BMW parece no tener igual, pues de productor de motores aeronáuticos pasó a fabricante de motocicletas y automóviles.



Empezó como marca BMW y llegó a convertirse en el consorcio actual que abarca las marcas BMW, Mini, BMW Motorrad y Rolls-Royce Motor Cars, así como gran cantidad de servicios de movilidad y la división BMW Financial Services.



MINI VISION NEXT

El objetivo de la empresa en los siguientes cien años es mostrar una imagen del futuro lo más global posible tomando un horizonte de dos o tres décadas. Todas las marcas del Grupo BMW retoman la interpretación de la movilidad del futuro derivada de sus valores característicos.

Relacionadas

El Mini Vision Next 100 ofrece una forma de movilidad urbana completamente individualizada disponible siempre y en todo lugar.



El Rolls-Royce Vision Next 100 nos ofrece una mirada al mundo del futuro del lujo automovilístico hecho a medida.



El BMW Vision Next 100 muestra cómo podría ser el placer de conducir en el futuro.



Rolls-Royce VISION NEXT

En el futuro todo estará conectado. El grupo BMW está convencido de que la digitalización y la inteligencia digital deben servir a las personas.



La movilidad será cada vez más flexible y se adaptará cada vez mejor a los deseos de cada persona. En el futuro estará tan personalizada que la gente llegará a su destino automáticamente con el mejor medio de transporte y por su ruta preferida.



BMW VISION NEXT

Se obtendrá cada vez más energía de fuentes renovables . El Grupo BMW tiene una visión muy clara: vehículos ecológicos fabricados con la ayuda de energías renovables que se reciclarán sin emisiones. Y se encuentra trabajando para llegar a ser una empresa completamente sostenible.