La Ley 1730 de 2014 permite que las secretarías de Tránsito y Transporte e puedan subastar los vehículos que llevan más de un año inmovilizados en ‘los patios’ siempre y cuando estén libres de cualquier requerimiento judicial.

Sin embargo, este proceso de enajenación es largo y demorado. A la fecha en Bogotá no se ha podido subastar ni un solo vehículo, a pesar de que la norma arrancó en 2015 durante la administración del alcalde Gustavo Petro.



En ese año, la Dirección de Servicio al Ciudadano –DSC– adscrita a la Secretaría de Movilidad –SDM– encargada de la supervisión de patios y grúas de la capital, le dijo a esta Sección, que un total de 12.077 vehículos eran susceptibles de ser subastados por cuanto han estado en los patios de la ciudad durante un promedio de cuatro años.



Según la Secretaría de Movilidad, a la fecha “la entidad se encuentra adelantando el procedimiento correspondiente para llevar a cabo la subasta de los vehículos que sean declarados en abandono y para los cuales se ordene su respectiva enajenación”.

Patios de Bogotá. Guillermo Ossa

Se espera que para el segundo semestre de este año comience dicho proceso con el primer lote de vehículos y así liberar espacio en los ya atiborrados ‘patios’ de la ciudad que están a punto de colapsar (Ver Hacinamiento en Patios).



Es importante destacar que la Ley 1730 establece y obliga a los organismos de tránsito para que publiquen el listado correspondiente de los vehículos inmovilizados susceptibles de la medida, con el objetivo de que el propietario se presente a subsanar la causa que dio lugar a la inmovilización (multas por infracciones de tránsito) y pagar lo adeudado por concepto de servicios de parqueadero y/o grúa (Ver ‘Esto dice la ley’).



Si dentro de los 15 días siguientes a dicha publicación no se presenta el propietario, la ley autoriza al organismo de tránsito para que mediante un acto administrativo declare el abandono del vehículo inmovilizado e inicie el respectivo proceso de enajenación.

Patios de Bogotá. Foto Ana maría García

Así se haría

Una vez culminen los trámites anteriormente mencionados, la SDM estudiará los requisitos previos para participar en el proceso enajenación de los vehículos, de acuerdo al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, en donde se establece el tipo de enajenación: subasta, martillo, remate etc., y si se haría por lotes de vehículos o por unidad.



Es importante aclarar que la enajenación no se podrá efectuar si los vehículos están afectados por prendas, medidas cautelares o que sean objeto de depósito provisional en procesos penales.



El precio base de los vehículos involucrados en este proceso se establecerá como lo exige la Ley. Según la SDM “se verificarán las tablas del Ministerio de Transporte, se tendrá en cuenta el estado del vehículo, se revisará la oferta y la demanda y, en los casos que lo requieran, se determinará su valor a través de perito inscrito adscrito al organismo de tránsito”.

Patios de Bogotá. Foto Mauricio Moreno

El dinero recaudado por cada vehículo, será depositado en una entidad financiera de manera individual a nombre de cada propietario, pero a ese valor se le efectuarán las deducciones a las cuales que el procedimiento de enajenación dio lugar, así como el descuento por comparendos, impuestos, patios y grúa causados desde el momento de la inmovilización inicial.



Si lo obtenido por el vehículo no suple la totalidad de lo adeudado, el organismo de tránsito deberá cobrarle al propietario o poseedor el remanente a través de los procesos de cobro que la ley ha creado para tal efecto.



Si llegaren a existir remanentes, deberán ser puestos a disposición del dueño del automotor pero si pasados cinco años este dinero no es reclamado, estos recursos serán manejados por la entidad responsable de la ejecución de la política pública de seguridad vial nacional.

Patios de Bogotá. Foto Mauricio Moreno

Sin embargo la ley no dice qué hacer con aquellos vehículos o bienes que no pudieran ser adjudicados en la respectiva subasta.



Esto significa que seguirán inmovilizados y de nuevo quedan en aprietos los organismos de tránsito al tener chatarra almacenada, afectando el medio ambiente y su entorno.



Este podría ser el punto de partida para reactivar el sepultado programa de chatarrización voluntaria, el cual podría ser una solución para que los propietarios de vehículos puedan dar de baja modelos que técnicamente no puedan ser reparados, amparados en la ley 1630 de 2013, la cual establece los criterios y disposiciones para la desintegración total de un vehículo automotor.

Esto dice la Ley para 'eliminarlos'

La ley 1730 que modificó el artículo 128 de la ley 769 de 2002, establece que: “en el evento de que los vehículos presenten alto deterioro como consecuencia de factores ambientales, serán enajenados como chatarra, previo dictamen de un perito adscrito al Organismo de Tránsito respectivo”.



Adicionalmente crea “la figura de declaración administrativa de abandono, la cual consiste en declarar la renuencia del propietario o poseedor de retirar el vehículo del parqueadero y a su vez, asumir la obligación adeudada (…) siendo así, el organismo de tránsito podrá proceder a la enajenación del vehículo para sustituirlo por su equivalente en dinero”.

Patios de Bogotá

Los compradores

Según información de la SDM "un ciudadano interesado en adquirir dichos vehículos y para que pueda participar en la respectiva subasta, deberá dar cumplimiento a las condiciones que serán dadas a conocer al momento en el que se dé inicio al respectivo proceso".



En términos generales el interesado debe certificar que los dineros con los cuales participará son de origen lícito, debe pisar la participación con el porcentaje exigido y realizar las ofertas dentro de los términos de la subasta.

Patios de Bogotá

Sin embargo, aquí surgen varias preguntas aun sin respuesta. Teniendo en cuenta las ‘trampas’ que se cometen en algunos CDA con la revisión técnico-mecánica ¿cómo se garantizará la seguridad y funciones de aquellas unidades que se compren para futuras recuperaciones? ¿Cómo hacer que lo que se compre no sea utilizado en el mercado negro de auto partes?



Por otra parte y una de las más importantes es ¿cuál será el manejo ambiental que se le dará a la destrucción de los vehículos que sean subastados como chatarra?



En este caso puntual, un proceso de chatarrización o desintegración comprende separar primero todos los componentes del vehículo (vidrios, plásticos, telas y metales) también dar un manejo especifico a los residuos tóxicos como los son baterías, bolsas de aire, llantas, aceites, gasolina, catalizadores, entre otros. De no hacerse así sería mayor el daño ambiental que supondría una chatarrización sin control, que tenerlo arrumado en un lote.

Patios de Bogotá

Hacinamiento en los patios

La Ley 1730 de 2014 ayudaría a que Bogotá y diversas ciudades puedan liberar espacio en los ya atiborrados Patios, lo cual genera con el tiempo un foco de contaminación y malestar en sus vecinos, como es el caso del patio ubicado en el sector de Fontibón.



Según datos suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad, al corte del 30 de abril de este año se encuentran inmovilizados en la ciudad 34.165 mil vehículos (particulares, motos, bicicletas y servicio público) distribuidos en los nueve patios que existen en la capital, los cuales tienen una capacidad máxima de 35 mil cupos. Debido a ello la SDM viene adelantando las acciones para la adquisición de nuevos predios para la inmovilización de vehículos.



En 2016 se estudiaron 126 de los cuales solo uno cumplió con las normas técnicas y jurídicas y se encuentra en el proceso legal de compra. "Este año se han analizado treinta y tres predios, de los cuales doce (12) han sido previabilizados jurídicamente y se ha solicitado a la Dirección de Norma urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, el respectivo concepto sobre uso de suelo y norma urbana".