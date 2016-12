Los más recientes resultados publicados por Latin Ncap luego de sus pruebas de choque bajo el nuevo protocolo mostraron pobres calificaciones para el BYD F0 y el Fiat New Palio. En protección para adultos el primero no obtuvo estrellas y el segundo solo una, en tanto que en la protección para niños el resultado fue de una y tres estrellas, respectivamente.

Fabricado en China, el F0 es el primer modelo de BYD en ser evaluado por Latin Ncap. La carencia de bolsas de aire en su versión más básica castigó su resultado, pues aunque la estructura del vehículo fue catalogada como estable, el volante impactó contra la cabeza y cuello del conductor. El panorama para el pasajero fue mejor al registrarse buena protección para la cabeza, pero su pecho no corrió con tanta suerte.



Rodillas y pies también se vieron en riesgo debido a impactos contra partes del vehículo y ruptura del piso. Debido a este bajo resultado y a la carencia de bolsas de aire laterales, no se realizó la prueba de impacto lateral.

BYD F0 en Latin Ncap

La protección para niños fue calificada como justa tanto para el niño de tres años como para el de 18 meses. El puntaje fue limitado debido al cinturón de dos puntos en el puesto central, así como por los excesivos desplazamientos de sus respectivas sillas y una instalación fallida de varias de estas.



Sobre el resultado de este modelo, Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP, comentó que “El F0 apunta a emular al Peugeot 107, un modelo que fue lanzado al mercado con bolsas de aire en todas las unidades. Latin NCAP cree que hubiera sido importante que el F0 no solo se pareciera al 107 sino también que incorpore el mismo equipamiento de seguridad”.

FIAT NEW PALIO hecho en Argentina y Brasil

Fiat New Palio en Latin Ncap

Pasando a los resultados del Fiat New Palio, fabricado en Brasil y Argentina, y equipado con dos bolsas de aire desde su versión más básica, es importante anotar que ya había sido evaluado en pasadas ocasiones, la más reciente en julio de 2015. En ese entonces el modelo recibió cuatro estrellas en la protección para adultos y tres para niños, pero bajo el nuevo protocolo de evaluación presentado este año por Latin Ncap los resultados ya no son tan favorables.



El conductor y acompañante recibieron buena protección para su cabeza y cuello, pero el pecho del segundo mostró protección débil. En la prueba de impacto lateral la cabeza y pelvis del conductor estuvieron a salvo pero su abdomen y pecho no corrieron con tanta suerte, lo que redujo la calificación final. De cualquier forma, los refuerzos estructurales laterales ayudaron a que el impacto tuviera una baja penetración.

Fiat New Palio en Latin Ncap

A diferencia de la protección para adultos, la de niños mejoró ligeramente su puntuación, pasando de los 25.28 obtenidos en julio de 2015 a 31.57 (de un máximo posible de 49) en esta ocasión. En el impacto lateral ambos estuvieron bien protegidos, aunque en el frontal el sistema de retención infantil (SRI) del niño de tres años “fue apenas capaz de evitar un excesivo desplazamiento hacia adelante”.



“A pesar del pobre resultado para la protección de ocupante adulto del Fiat New Palio, el desempeño de la estructura lateral fue una sorpresa positiva logrando un buen desempeño para un modelo popular desarrollado localmente”, comentó Furas al respecto.

Fiat New Palio en Latin Ncap

María Fernanda Rodríguez, Presidente de Latin NCAP comentó que “Estos resultados de Latin NCAP dejan en evidencia una vez más cómo algunos fabricantes de la región aún no toman a la seguridad y más específicamente a la seguridad infantil, como algo importante”, mientras que Jorge Tomasi, Presidente de FIA Region IV agregó que “Estos nuevos resultados nos decepcionan ya que se continúan encontrando vehículos muy populares, líderes en ventas con niveles muy bajos de protección tanto para adultos como para niños […] Los consumidores de nuestra región se merecen poder acceder a vehículos con los mismos estándares de seguridad de otras regiones sin tener que pagar más por ello”.



Los próximos resultados de este año serán presentados en septiembre.