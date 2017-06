No caiga en la red… de mentiras

Esta persona además ‘compartió’ diez ‘irregularidades’ que cometen los agentes de tránsito al sancionar a los conductores. Al final, como ocurre con estas cadenas, todo resultó una sarta de mentiras. A continuación la explicación con el Código Nacional de Tránsito (CNT) a la mano para que no caiga en las trampas de las redes.



WhatsApp: “Las patrulleras de tránsito las crearon para cumplir cuotas de comparendos pescando en la ambigüedad de la norma y el desconocimiento de la gente. No le van a pedir SOAT ni seguro, ni lo normal. Van por cosas que, por ser Ley, tanto usted como yo debemos saber sin ser notificados”.



Falso. Las patrulleras de tránsito cumplen la misma labor que sus pares de género masculino. Todo agente de tránsito, sea hombre o mujer, está facultado para exigir la licencia de conducción y los documentos del vehículo (licencia de tránsito, Soat y revisión técnico mecánica, si aplica).

WhatsApp: “El extintor DEBE ser de 5 lbs y DEBE estar en el interior de la cabina del carro. No en el baúl”.



CNT: El artículo 30, ‘Equipos de prevención y seguridad’, dice que “Ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de carretera como mínimo”. Dentro de ese equipo está el extintor. Como asunto de sentido común el extintor debe estar a la mano en el baúl y no debajo de las maletas, y debe estar cargado con su fecha vigente. Su capacidad debe ser directamente proporcional al tamaño del vehículo.





WhatsApp: “NINGÚN tipo de manos libres, alámbricos o inalámbricos, son permitidos. Así esté parqueado con estacionarias, son dos multas: usar celular y estacionar en vía pública. No lo creía y mi vecino de silla estaba ahí por eso”.



Falso. Los sistemas inalámbricos son permitidos. El artículo 131 dice que pueden ser multados los conductores al “Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si éstos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres”.



Los sistemas manos libres evitan que el conductor manipule teléfonos y se distraiga mientras conduce. Ahora, si usted se detiene para responder una llamada, tenga en cuenta que las luces estacionarias no son una patente de corso para estacionar en cualquier lugar.

.

WhatsApp: “DEBE llevar en la GUANTERA un chaleco reflectivo y una linterna funcionando. Tampoco vale en el baúl”.



Falso. El artículo 30 referente a ‘Equipos de prevención y seguridad’ no exige chaleco reflectivo, pero no está de más llevar uno; no es costoso y es muy útil en caso de una varada. La linterna sí hace parte de las exigencias del equipo de prevención y es obvio que debe funcionar. Es falso que estos elementos deban ir en la guantera.





WhatsApp: “DEBE llevar un botiquín mínimo y un par de herramientas sencillas como alicate y dos destornilladores”.



Cierto. El CNT en su artículo 30 (Equipos de prevención y seguridad) exige un botiquín y “caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas”. Aunque con la imposibilidad de intervenir mecánicamente los motores de hoy lo más recomendable es tener un teléfono celular (con minutos) y los números de su compañía de seguros y servicio de grúa.





WhatsApp: “Si usted se va de fiesta, así no se haya tomado ni un solo trago, si lo paran y hay alguien en el carro con un trago o botella en la mano o en la cabina, la multa por alcohol es para usted. Licor solo se puede transportar en el baúl del carro”.



Falso. Lo importante es que el conductor no tome ningún tipo de bebida alcohólica, de lo contrario no existirían los servicios de ‘conductor elegido’.

.

WhatsApp: “Es prohibido (???) el uso de pantallas y porta celulares como para usar Waze. Ridículo. ¿Qué pasa con los carros que lo traen incorporado?



Falso. Lo que sí es objeto de multa es “utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras esté en movimiento”. Además, en vehículos de servicio público se sanciona el uso de “equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio público”.





WhatsApp: “En la silla del copiloto solo se puede sentar alguien mayor de 10 años. Si lo paran y dicen que debe ser mayor de 12, cite el artículo 82.

​

Es causal de sanción según el CNT “llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero”.





WhatsApp: “Si su pase es mixto (Particular y Público, antigua categoría 5), y ya se venció la categoría de público, usted puede seguir usando su pase pero solo como particular. Los patrulleros lo van a intentar multar por eso”.



Falso. Las sanciones se imponen cuando la licencia de conducción está vencida, independientemente de si esta es válida para manejar vehículos de servicio público o particular. La vigencia de las nuevas licencias de conducción está atada a la edad del usuario.

.

WhatsApp: “Si alguien en el carro no lleva cinturón de seguridad, la multa es para el conductor”.



El conductor es el responsable del comportamiento de los pasajeros, quienes en todo momento deben llevar los cinturones ajustados.





WhatsApp: "La campeona de todas: Está PROHIBIDO manejar con gafas de sol. Estúpido, pero es verdad. Está en la norma”.



Falso. No está prohibido conducir con gafas.





WhatsApp: “ÑAPA: Como ya me multaron, aparezco en el RUNT reportado. Si me ponen cualquier otra multa (fotocomparendo, etc.) dentro de los siguientes 6 meses, el sistema RUNT suspende automáticamente mi pase por un año".



La suspensión de la licencia es facultad exclusiva de la autoridad administrativa quien determinará el tiempo de suspensión del documento y a la vez esta sanción se entenderá para todos los efectos legales como una “Resolución Judicial”.