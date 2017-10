¿Por qué ya no se calibran las válvulas?

En sitios profesionales, y para dueños conocedores, cada cierto tiempo se agregaba la calibración de las válvulas del motor, tema que desapareció hoy de los patrones de mantenimiento.



Pero la realidad es que la operación ahora la hace de manera automática la máquina, pues tiene en el tren de válvulas unos elementos intermediarios entre la cabeza de la válvula y el mecanismo que la abre y la cierra, que vienen cargados de aceite con la presión del motor y permiten que cuando la válvula se alarga por efecto del calor, esa diferencia de tamaño la asuma de manera autónoma y permanente un componente llamado impulsador hidráulico.

Las válvulas que regulan la entrada de mezcla y la salida de gases responden a los tiempos que el eje de levas les formula mecánicamente y están expuestas a enormes dosis de calor en la cámara de combustión, sobre todo las de escape, por obvias razones, y estas suelen tener sodio en sus vástagos para mejorar su enfriamiento.



La válvula debe apoyar en el asiento y sellar herméticamente, gracias a un resorte que da el paso al elemento que maneja. Esta operación se hace 1500 veces por minuto a 3000 rpm o, más claramente, 2,5 veces por segundo. Nada fácil la tarea.

Al calentarse la válvula se alarga en la cabeza, y si no se deja un espacio muy pequeño pero efectivo para compensar ese crecimiento, cuando está caliente la válvula no alcanza a sellar, se foguea y produce daños fatales.



En los mecanismos previos, para asumir el desgaste de las piezas intermedias, las válvulas se calibraban periódicamente, operación que requería cuidado y conocimiento por parte del mecánico y que no todos los talleres ofrecían. Si quedan cerradas, el motor falla, si quedan abiertas, el golpeteo es alto y también se baja el rendimiento.

Los motores actuales en su gran mayoría tienen impulsadores hidráulicos que no requieren servicio, salvo cuando se descargan y producen bastante ruido sobre todo en frío, a lo cual hay muchos motores más propensos que otros.



La modernidad nos ha eximido de esa operación manual, pero ahora la máquina la hace de manera transparente para el usuario, en lo que es un gran adelanto mecánico cuando todo suele referirse a la electrónica. Nada nuevo, pero sí, ahora, casi universal.