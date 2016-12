El calor, riesgo de accidentes para niños en los autos

Las posibilidades de muerte de un niño dejado dentro de un automóvil en temporadas de mucho calor son cada vez más altas y aumentan en época de vacaciones.



La alerta sobre los ‘golpes de calor’ la lanza un artículo de Consumer Reports que revela que este año ya se han producido dos incidentes en Alabama y Kentucky (Estados Unidos).



En promedio, 37 niños mueren a causa de un golpe de calor cada año después de haber sido dejados en un automóvil bajo los rayos del sol, según KidsAndCars.org.



Es difícil de imaginar que algo así suceda, pero estas organizaciones han concluido que muchas muertes han ocurrido cuando más estresados estaban los padres y olvidaron que sus hijos estaban en el asiento trasero.



Estas tragedias, dice el artículo de Consumer Reports, con automóviles calientes se producen a menudo cuando hay un cambio en la rutina, el estrés de conducir o un bebé dormido en la parte trasera, y un padre o cuidador olvida que un niño está en el auto.



Hay quienes creen que dejar a un niño dentro de un carro “sólo por un minuto” no tiene ninguna consecuencia, pero no tienen en cuenta la rapidez con la que aumenta la temperatura dentro de un automóvil, que en temporadas de verano puede elevarse a niveles peligrosos.



Incluso, si la temperatura es de tan solo 21 grados afuera, en un carro puede subir rápidamente a más de 45 grados.



Jennifer Stockburger, directora de operaciones en el Centro de Pruebas de Autos de Consumer Reports, dice que los investigadores están trabajando en dispositivos tales como sensores de peso o monitores de ritmo cardíaco para detectar la presencia de un niño en el asiento trasero, pero en la actualidad no existe nada para advertir al conductor que un niño se ha quedado atrás.

El calor, riesgo de accidentes

Algunos fabricantes también están trabajando para incorporar las tecnologías en el propio asiento para niños. Mientras eso ocurre, los expertos de Consumer Reports recomiendan, en primer lugar, nunca dejar a un niño solo en un vehículo, ni siquiera por un minuto. Además de ser peligroso, en Estados Unidos es contra la ley en muchos estados.



Utilizando las aplicaciones de los teléfonos inteligentes, configurar recordatorios para estar seguro de que ha llegado su destino con los niños.



En paradas cortas o al final del viaje, al bajarse del carro compruebe que todos los ocupantes han salido del vehículo.



Cuando viaje con niños, al salir del carro y bloquear las puertas hágalo siempre con la llave en lugar de utilizar el mando a distancia, esto lo obliga a echar un último vistazo al interior, especialmente al asiento trasero.



Un juguete o un muñeco de peluche en el asiento del pasajero delantero le puede servir como recordatorio cuando lleva un niño en el asiento trasero.



Ponga algo en el asiento trasero que usted necesite, por ejemplo una cartera, maletín o teléfono celular; y por último, si ve a un niño solo en un automóvil, y si está haciendo calor, busque ayuda o alerte a las autoridades para ayudar a sacarlo.

También las mascotas

Es habitual que por esta época de vacaciones algunas familias viajen con sus mascotas, especialmente perros. Con ellos hay que tener los mismos cuidados o evitar dejarlos solos en el carro. El golpe de calor que sufren tanto humanos como los animales es un colapso debido a una repentina elevación de la temperatura corporal.



Como en muchos lugares no permiten el ingreso de mascotas, sus dueños se ven obligados a dejarlos dentro del auto. Recuerde que los perros son más propensos a sufrir el golpe de calor. Si no hay otra solución, estacione el carro a la sombra, deje las ventanillas entreabiertas y un recipiente con suficiente agua fresca, de esta manera el animal estará hidratado y más relajado.