No ahorre en seguridad

¿Si falla la terminal axial derecha del sistema de la dirección es mejor cambiar todas las partes y/o solo la terminal?

María Alsina.



R./ Si esa pieza está mala, lo más seguro es que la del lado opuesto también esté dañada o próxima a colapsar porque han hecho el mismo trabajo, salvo que se haya roto el guardapolvo en un lado y al perder la grasa se acelera el desgaste. La axial, que es la articulación que va en la caja de la dirección, se cambia completa. En elementos de seguridad nunca se debe ahorrar.

Relacionadas

No había que cambiar

Tengo una camioneta Kia New Sportage, modelo 2011, 4x4, que cuando se apaga huele a gasolina. El año pasado se le cambió el tanque, pero el olor continúa. El mecánico lo revisó y dice que no tiene fuga. ¿Dónde más debo revisar?

Álvaro Polanco



Un tanque con fuga es muy visible y el olor sería permanente en la cabina y no creo que haberlo cambiado haya sido una buena medida sino un gran gasto pues el problema sigue. Debe revisar las mangueras de desfogue que van al cánister y las que llegan al gollete de llenado así como el sellado de la tapa. También las conexiones de las mangueras en la tapa del medidor de gasolina y salida de la misma en la parte superior del tanque.

Jueves de Mecanica: Las 10 mejores respuestas a las dudas sobre la cadena o correa de reparticion

Es mejor cambiar la correa antes de tiempo

Tengo un Ford Fiesta 2012. El manual dice que debo cambiar correa de repartición a los 80.000 kilómetros, pero en los concesionarios dicen que a los 70.000 e inclusive a los 60.000. ¿Existen razones técnicas que fundamenten esto o le hago caso al manual?

Harold Chacón.



R./ Es bastante aleatorio, pero en todo caso el manual tiene la razón, pues fue elaborado por los ingenieros del producto, que tienen datos técnicos al respecto de la duración de esa pieza desde cuando diseñaron el motor, y el concesionario es mucho más intuitivo. Pero no es mal consejo anticiparse algo al momento considerado crítico en la vida de la correa, pues es un servicio que de todas maneras hay que hacer, y adelantarlo puede evitar una costosa reparación si se revienta la correa.

.

Muchos reemplazos innecesarios

Tengo un R-9 Brío, modelo 95, que luego de una hora de recorrido lo apago y al quererlo encender de nuevo no arranca el motor. Debo esperar más de media hora para que vuelva a funcionar o me toca empujarlo. Lo llevé al electricista y le cambiaron el automático del arranque, los platinos y el condensador, tenía bloqueo central y se le retiró, pero sigue igual. ¿Qué será?

Joaquín Gómez



Esos carros sufren de ese aislamiento del arranque porque está colocado debajo del escape y se calienta mucho. Debe llevar una lámina con un elemento aislante porque aunque las partes estén nuevas si se recalientan, no funcionan.

El catalizador, una pieza 'muy valiosa'

Se cambia el catalizador

Tengo una Vitara y cuando voy subiendo la velocidad no pasa de 90 km/h, así tenga el pedal hasta el fondo. Lo sincronizaron pero de nada sirvió. Dizque toca revisar los catalizadores. ¿Qué opina?

Carlos Rodríguez



Es posible que haya algo en esas partes pero en ese caso el bloqueo debería estar asociado con el número de revoluciones en cualquier cambio y no con la velocidad de marcha. Desconecte momentáneamente el escape y de una vuelta así, sabiendo que molestará el ruido y con cuidado de que no haya llamas hacia algún sitio peligroso y de inmediato notará si el motor cambia de comportamiento lo cual indicaría que el catalizador está malo pero no se deje engañar porque hay más ruido y sensación de velocidad. En todo caso NUNCA deje sin catalizador el carro, solución errada que a veces le dan a nuestros lectores.



Mazda 2.

Cambio del filtro de gasolina

Tengo un Mazda 2, 2009, que hace tres meses presentó falla en la bomba de la gasolina y tuve que reemplazarla. Ahora, al encenderlo en la mañana se demora un poco y la bomba queda con un pitido por segundos. Luego, el sonido pasa y no reaparece hasta el siguiente día. Se revisó la bomba y no presenta fallas.

Daniel Salazar.



R./ Puede ser el filtro de la gasolina muy tapado que hace que la bomba trabaje forzada. También cuando se abre el switch la bomba suele oírse en algunos carros, porque trabaja llenando el sistema y luego al prender el motor hay retorno de combustible al tanque y cambia el sonido; además de que el motor cubre el ruido de funcionamiento de la bomba.

motores.

No lo remiende

Tengo un Montero modelo 1997, nacional, con motor de gasolina 2.6, que ya marca 283.000 kilómetros en el cuentakilómetros. Como no ha sido reparado, les pregunto si vale la pena anillarlo o repararlo completamente. ¿Sería posible cambiarlo por un motor diésel?



R./ Anillar es remendar. Cuando esté comiendo aceite en forma o con ruidos internos, hay que repararlo totalmente después de ese uso. El cambio por el diésel es complejo, pues debe intervenir el embrague, el escape, los filtros, y con seguridad la caja va a sufrir por el mayor torque, y sus relaciones, como la diferencial, quedarán inadecuadas porque el diésel trabaja a un régimen de revoluciones muy inferior.