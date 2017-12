¿Qué hacer en caso de un sismo si está manejando?

El último Simulacro Nacional de Evacuación, realizado hace unas semanas, dejó varias enseñanzas de cómo se debe actuar en caso de ocurrir un sismo de medianas o grandes magnitudes.



Estos simulacros son importantes pero no se menciona qué hacer si este fenómeno natural e imposible de predecir ocurre cuando se está conduciendo un vehículo.



.

Por lo general cuando se está manejando y ocurre este fenómeno, no es fácil darse cuenta del movimiento de la tierra, pero si es muy intenso, se puede perder fácilmente el control del vehículo.



Según información de las oficinas nacionales de emergencia de Chile y México, países que históricamente han sufrido diversos terremotos de grandes magnitudes, se manejan diversos protocolos de emergencia que pueden ser aplicables en cualquier país y que en realidad son recomendaciones para los conductores de cómo actuar en caso de emergencia.



Qué hacer y cómo actuar

​

Cuando se presenta un sismo y este es percibido por el conductor, lo primero que debe hacer es guardar la calma, bajar la velocidad del vehículo hasta detenerse, y encender las luces principales y las de parqueo o emergencia.

.

Durante un sismo las personas actúan de manera diferente y hay que tener especialmente cuidado con el nerviosismo de los peatones, quienes por lo general se alejan de las edificaciones.



Recuerde también que edificios, oficinas, casas e instituciones educativas, son evacuados de inmediato.



Si circula por una avenida principal o calle secundaria, procure detenerse alejado de puentes, postes o árboles.



Lo más recomendable es quedarse dentro del automóvil y ubicarse en posición fetal, sin el cinturón de seguridad. La estructura del vehículo puede servir de protección ante materiales que estén cayendo en el exterior.

.

En caso de estar conduciendo por carretera aléjese de las laderas y montañas, el sismo puede provocar derrumbes, en especial en zonas geográficas quebradas e inestables.



Una vez haya pasado el sismo evalúe el sitio y daños cercanos. Si le es posible circular hágalo con mayor precaución, pues a lo largo del recorrido puede encontrar de forma intempestiva grietas o escombros.



Finalmente se recomienda escuchar la radio para saber si existen vías bloqueadas y tener a mano un teléfono móvil para solicitar ayuda en caso de emergencia.



Así mismo tenga siempre en el kit de emergencia del vehículo, un silbato y una linterna.

.

Estudio revela una realidad

​

Según la encuesta “Terremoto y sus Efectos en la Conducción”, realizada por Automóvil Club de Chile (uno de los países de Latinoamérica con mayor número de sismos), el 69,2% de los conductores reconoció sentirse inseguro y nervioso al manejar después del terremoto, como el ocurrido el 27 de febrero de 2010, mientras que un 66,8% afirmó no saber qué hacer en caso de que un sismo lo sorprenda en pleno trayecto o al interior del vehículo.

Otras recomendaciones

​

*Si a su vehículo le cae un poste o redes eléctricas, se recomienda apagar el vehículo y permanecer en el interior hasta que un equipo de emergencia acuda a su rescate.



*No conduzca a través de inundaciones, sobre cableado eléctrico o grietas en la carretera, puede quedar atrapado.



*Evite los puentes, túneles o deprimidos; pueden tener daños estructurales que no son visibles.



*Si pretende ayudar a un conductor no toque un vehículo al que le haya caído una torre eléctrica; informe del hecho a los organismos de rescate.