El Chevrolet Traverse SUP Concept será el compañero ideal para quienes practican el surfing o el paddleboarding, pues en su techo lleva un porta tablas cortesía de Thule.

Inspirado en el SUV Traverse 2018 , el nuevo concept ofrece dos niveles de equipamiento : uno deportivo RS y el lujoso High Country. Dispone de tres filas de asientos e incluye una gran variedad de accesorios, siendo el más característico el ‘Stand Up Paddleboard Carrier’ para llevar la tabla, que además está incluida.







Otra particularidad del modelo es su diseño con gráficos ‘Blue Wave’ en los costados; figuras que evocan el oleaje marino, todo inmerso en un color de pintura azul Riviera . Las molduras laterales son de color negro brillante, así como los biseles de las luces antiniebla y las ventanas fueron tintadas para proteger el interior de la luz solar.

También incluye luminarias led y faros Led D-Optic; un kit de enganche de remolque, iluminación para el umbral de las puertas delanteras y reposacabezas bordados en la parte delantera. Las tres filas de asientos transportan siete u ocho pasajeros.

Chevrolet aún no da detalles sobre su motorización y si la piensa lanzar al mercado o simplemente usarla como vitrina para presentar nuevos accesorios en sus modelos de gran tamaño.

DATOS:

El nombre del modelo (SUP) se relaciona la con habilidad requerida para practicar el paddleboarding, pues ese deporte consiste en mantenerse de pie sobre una tabla sobre el oleaje. De ahí llegaron a Stand Up y finalmente a SUP.